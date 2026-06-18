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Quân sự - Thế giới

Tổng thống Zelensky nói G7 cam kết tăng cường hỗ trợ Ukraine

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các nhà lãnh đạo G7 đã cam kết về việc hỗ trợ hơn nữa cho Ukraine.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp đã cam kết đẩy mạnh cung cấp năng lực phòng không cho Ukraine và đảm bảo nguồn cung năng lượng cho nước này.

"Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp đã mang lại những kết quả quan trọng cho Ukraine. Quan trọng nhất, chúng tôi đã nhất trí tăng cường hơn nữa khả năng phòng không của Ukraine", ông Zelensky, người tham dự cuộc họp, cho biết trên mạng X.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP.

"Các đối tác của Kiev sẽ đảm bảo hỗ trợ cho khả năng phục hồi quốc phòng và năng lượng của Ukraine, đồng thời họ cũng sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga", ông Zelensky nói tiếp.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Evian-les-Bains đã chứng kiến “sự đồng thuận chưa từng có” giữa các nhà lãnh đạo G7, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Donald Trump, về việc duy trì hỗ trợ cho Ukraine. Trước đây, mối quan hệ giữa ông Trump và ông Zelensky đôi khi khá căng thẳng.

Lãnh đạo các nước Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức, Italy, Canada và Mỹ đã cùng lên tiếng ủng hộ Ukraine trong một tuyên bố chung được công bố đêm 17/6.

"Chúng tôi dành lời khen cho Ukraine về sự kiên cường và những tiến bộ trên chiến trường trong những tháng gần đây và nhấn mạnh rằng hiện nay đang có một động lực mới trong cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga", tuyên bố cho biết.

Tuyên bố của G7 hứa hẹn sẽ tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine, nhưng không nêu rõ loại vũ khí nào.

Các nhà lãnh đạo cũng cho biết họ sẽ xem xét cấp phép cho Ukraine sản xuất vũ khí phương Tây. Được biết, Kiev đã yêu cầu được cấp phép tự sản xuất tên lửa Patriot.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh kết quả hội nghị thượng đỉnh cho thấy sự ủng hộ của G7 dành cho Ukraine "mạnh mẽ hơn bao giờ hết" và gửi một tín hiệu rõ ràng tới Nga.

Tổng thống Zelensky dự kiến ​​sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu tại Brussels (Bỉ) vào ngày 18/6. Hôm 15/6, Ukraine chính thức bắt đầu đàm phán gia nhập EU, khởi động một quá trình có thể kéo dài nhiều năm.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nga duy trì kênh đối thoại về Ukraine

Nguồn video: VTV
#G7 cam kết tăng cường hỗ trợ Ukraine #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #xung đột Nga - Ukraine #Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp #Ukraine

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