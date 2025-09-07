Hà Nội

Hỗ trợ xây dựng 7 căn nhà cho đồng bào dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh

Mỗi căn nhà sẽ có diện tích 40 m2, hình thức nhà sàn kiên cố với kinh phí hỗ trợ 350 triệu đồng/căn.

Hạo Nhiên

Ngày 7/9, tại nhà ông Hồ Việt (bản Rào Tre), UBND xã Phúc Trạch tổ chức lễ khởi công dự án hỗ trợ xây dựng 7 nhà ở cho các hộ đồng bào dân tộc Chứt.

Được biết, gia đình ông Hồ Việt thuộc diện hộ nghèo, khó khăn. Trong đợt bão số 5 vừa qua, căn nhà của ông đã bị đổ sập. Để kịp thời hỗ trợ gia đình, xã Phúc Trạch đã khẩn trương triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố.

z6985722175418-f0ef600619c8d99ff1c734ff4da43446.jpg
Lãnh đạo xã Phúc Trạch, đại diện Tổ công tác Rào Tre (Đồn Biên phòng Bản Giàng) và gia đình ông Hồ Việt thực hiện nghi thức khởi công.

Trong đợt này, chính quyền xã Phúc Trạch cũng hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho 6 hộ khác, gồm: Hồ Thị Quế, Hồ A Sang, Hồ Viết Long, Hồ Lương, Hồ Thị Nhỏ, Hồ Viết Cương. Các hộ hiện đang sống trong các nhà gỗ bị mối mọt, dột nát, thiếu an toàn.

Riêng nhà ở hộ ông Hồ Việt và hộ bà Hồ Thị Quế đã bị đổ sập hoàn toàn do ảnh hưởng của cơn bão số 5.

Theo thiết kế, mỗi căn nhà có diện tích 40 m2, hình thức nhà sàn kiên cố với kinh phí hỗ trợ 350 triệu đồng; tổng mức đầu tư của dự án hơn 2,4 tỷ đồng. Thời gian thực hiện khoảng 3 tháng.

z6985722171116-28be55a23243fad0af70e96e96a17bb8.jpg
Nhà ông Hồ Việt bị đổ sập hoàn toàn.

Kinh phí thực hiện chương trình được trích từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025.

>>> Xem thêm video lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị giúp dân khắc phục lũ lụt.

(Nguồn: TTXVN)
