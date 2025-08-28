Hơn 8,5 tỷ đồng đến với người dân bị ảnh hưởng bão số 5 ở Hà Tĩnh

Ban Vận động cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định trích hơn 8,5 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng của cơn bão số 5.

Ngày 28/8, thông tin từ Ban Vận động cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị vừa trích số tiền 8,51 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh để hỗ trợ các gia đình hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà đổ sập, tốc mái trên địa bàn tỉnh để khắc phục hậu quả do cơn bão số 5 gây ra.

Cụ thể, trích 1,12 tỷ đồng hỗ trợ 16 hộ có nhà đổ sập hoàn toàn, mức hỗ trợ 70 triệu đồng/nhà; trích 3,78 tỷ đồng hỗ trợ 252 hộ có nhà bị tốc mái trên 70%, mức hỗ trợ 15 triệu đồng/nhà; trích 3,61 tỷ đồng hỗ trợ 361 hộ có nhà bị tốc mái trên 50% dưới 70%, mức hỗ trợ 10 triệu đồng/nhà.

Theo đó, nguồn kinh phí này sẽ được chuyển vào tài khoản Quỹ Cứu trợ của các xã, phường. Ban vận động cứu trợ các xã, phường có trách nhiệm phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trao số tiền đến các hộ gia đình được xét duyệt hỗ trợ, đảm bảo kịp thời, minh bạch, góp phần giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Bão số 5 đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân Hà Tĩnh.

Theo thống kê mới nhất, bão số 5 đổ bộ vào Hà Tĩnh đã khiến 1 người chết, 5 người bị thương; 7 nhà bị sập đổ, 1.200 nhà bị ngập sâu, 6.300 nhà bị tốc mái; 47 trường học, 5 cơ sở y tế, 7 công trình văn hoá bị hư hỏng; khoảng 21.000ha lúa hè thu, 1.600ha hoa màu bị ngập, đổ, 4.000 tấn thuỷ sản bị thiệt hại; hàng chục nghìn cây xanh gãy đổ; nhiều tuyến giao thông, công trình thủy lợi, lưới điện, thông tin liên lạc bị hư hại, có 240 cột điện trung thế, hạ thế bị đổ gãy; 20.000m dây điện bị đứt và 64 xã, phường bị mất điện.

Hiện, các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang nỗ lực, khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 5 để người dân sớm ổn định cuộc sống.

