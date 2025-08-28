Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hơn 8,5 tỷ đồng đến với người dân bị ảnh hưởng bão số 5 ở Hà Tĩnh

Ban Vận động cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định trích hơn 8,5 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng của cơn bão số 5.

Hạo Nhiên

Ngày 28/8, thông tin từ Ban Vận động cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị vừa trích số tiền 8,51 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh để hỗ trợ các gia đình hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà đổ sập, tốc mái trên địa bàn tỉnh để khắc phục hậu quả do cơn bão số 5 gây ra.

z6941700480970-1209186a58eab1bb842a0b5a1e35830b.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 5 tại Hà Tĩnh

Cụ thể, trích 1,12 tỷ đồng hỗ trợ 16 hộ có nhà đổ sập hoàn toàn, mức hỗ trợ 70 triệu đồng/nhà; trích 3,78 tỷ đồng hỗ trợ 252 hộ có nhà bị tốc mái trên 70%, mức hỗ trợ 15 triệu đồng/nhà; trích 3,61 tỷ đồng hỗ trợ 361 hộ có nhà bị tốc mái trên 50% dưới 70%, mức hỗ trợ 10 triệu đồng/nhà.

Theo đó, nguồn kinh phí này sẽ được chuyển vào tài khoản Quỹ Cứu trợ của các xã, phường. Ban vận động cứu trợ các xã, phường có trách nhiệm phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trao số tiền đến các hộ gia đình được xét duyệt hỗ trợ, đảm bảo kịp thời, minh bạch, góp phần giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

538260479-1114228580923893-4129299052103604679-n.jpg
Bão số 5 đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân Hà Tĩnh.

Theo thống kê mới nhất, bão số 5 đổ bộ vào Hà Tĩnh đã khiến 1 người chết, 5 người bị thương; 7 nhà bị sập đổ, 1.200 nhà bị ngập sâu, 6.300 nhà bị tốc mái; 47 trường học, 5 cơ sở y tế, 7 công trình văn hoá bị hư hỏng; khoảng 21.000ha lúa hè thu, 1.600ha hoa màu bị ngập, đổ, 4.000 tấn thuỷ sản bị thiệt hại; hàng chục nghìn cây xanh gãy đổ; nhiều tuyến giao thông, công trình thủy lợi, lưới điện, thông tin liên lạc bị hư hại, có 240 cột điện trung thế, hạ thế bị đổ gãy; 20.000m dây điện bị đứt và 64 xã, phường bị mất điện.

Hiện, các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang nỗ lực, khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 5 để người dân sớm ổn định cuộc sống.

>>> Xem thêm video lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị giúp dân khắc phục lũ lụt.

(Nguồn: TTXVN)
#Hà Tĩnh #hỗ trợ #người dân #khắc phục #hậu quả #bão số 5

Bài liên quan

Xã hội

Rừng phòng hộ ven biển ở Hà Tĩnh tan hoang sau bão số 5 Kajiki

Nhiều diện tích rừng phi lao ven biển ở Hà Tĩnh bị bão số 5 tàn phá hoàn toàn, không còn khả năng tự phục hồi.

z6953920752613-54909302bf7a1dbf6da7c1bd1a3f11ed.jpg
Theo ghi nhận của PV, dọc theo tuyến đường ven biển chạy qua các xã, gồm: Thạch Khê, Lộc Hà, Cổ Đạm (Hà Tĩnh), những cánh rừng phi lao đã bị bão số 5 Kajiki tàn phá tan hoang.
z6953920551992-7af801508db1d77a74e66ca42cce58af.jpg
Thay vì những hàng cây xanh mướt, thẳng tắp che chắn gió cát, giờ đây chỉ còn là một bãi cây đổ ngổn ngang, cành lá khô quắt, gốc bật rễ…
Xem chi tiết

Xã hội

Giúp con lợp lại mái nhà sau bão, người đàn ông ở Hà Tĩnh bị ngã tử vong

Đang lợp lại mái nhà cho con trai sau bão số 5, ông H.C.L (Hà Tĩnh) không may bị ngã dẫn tới tử vong.

Ngày 28/8, thông tin từ UBND xã Yên Hòa (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông trong lúc lợp lại mái nhà bị hư hỏng sau bão số 5 bị ngã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là ông H.C.L. (60 tuổi, thôn Bắc Hòa, xã Yên Hòa).

Xem chi tiết

Xã hội

Hà Tĩnh dừng bắn pháo hoa để tập trung khắc phục bão số 5

Để tập trung khắc phục hậu quả của cơn bão số 5, UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định dừng chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng 80 năm Quốc khánh.

Ngày 28/8, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ban hành Công văn số 483 thông báo dừng tổ chức Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Theo đó, căn cứ tình hình thực tế sau khi bão số 5 Kajiki đổ bộ gây thiệt hại nặng nề, tỉnh quyết định dừng chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa dự kiến tổ chức theo Văn bản số 5986/UBND-VX3 ngày 12/8/2025.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Thế và lực của Việt Nam

Thế và lực của Việt Nam

80 năm, đất nước trải qua hành trình kiên định, sáng tạo, không ngừng đổi mới, vượt mọi thách thức…hiện thực hóa khát vọng hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc.