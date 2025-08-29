Hà Nội

Xã hội

Bộ Công an hỗ trợ xây nhà cho người phụ nữ đơn thân bị ảnh hưởng bão số 5

Sau khi ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Lộc bị bão số 5 gây hư hỏng hoàn toàn, Bộ Công an đã hỗ trợ 100 triệu đồng để xây nhà mới, giúp bà sớm ổn định cuộc sống.

Hạo Nhiên

Chiều 28/8, Đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an dẫn đầu vừa tham dự lễ khởi công xây dựng nhà mới cho bà Nguyễn Thị Lộc (SN 1964, trú tại thôn Tân Tiến, xã Gia Hanh, Hà Tĩnh).

Được biết, trong đợt bão số 5 vừa qua, ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Lộc (hộ đơn thân, hoàn cảnh hết sức khó khăn) bị cây đổ làm sập hoàn toàn. Trước tình cảnh đó, Bộ Công an đã hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng căn nhà mới, giúp bà sớm ổn định cuộc sống.

534858524-122130051476914762-5528454586014580388-n.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ xây dựng nhà cho bà Nguyễn Thị Lộc.

Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng đã trao quà của đồng chí Bộ trưởng và các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đến bà Nguyễn Thị Lộc.

Chiều cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên cùng đoàn công tác cũng trực tiếp đi kiểm tra thực tế tại nhà bà Hoàng Thị Lam (SN 1945, bị bại liệt, sống một mình), bị cây đổ đè sập nhà.

Đoàn công tác chia sẻ khó khăn với bà Hoàng Thị Lam và hứa sẽ hỗ trợ kinh phí để xây dựng lại căn nhà bị sập để sớm ổn định cuộc sống.

(Nguồn: TTXVN)
