Khắc phục sự cố vỡ kênh trong đêm ở Hà Tĩnh

Hàng chục cán bộ công an cùng người dân xã Việt Xuyên (Hà Tĩnh) đã đội mưa khắc phục sự cố kênh thủy lợi N1 bị vỡ trong đêm khuya.

Ngày 31/8, ông Nguyễn Phùng Lưu, Chủ tịch UBND xã Việt Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, sau khi nhận được thông tin kênh thuỷ lợi N1 bị vỡ, chính quyền đã huy động lực lượng cùng người dân tiến hành gia cố đoạn kênh bị vỡ.

Cụ thể, tối 30/8, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6 gây mưa lớn kéo dài kết hợp với lượng nước từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến kênh thủy lợi N1 chảy qua xã Việt Xuyên bị vỡ. Đoạn kênh bị vỡ dài hơn 2m, rộng khoảng 4m.

Lực lượng chức năng cùng người dân khắc phục sự cố vỡ kênh.

Do kênh bị vỡ khiến nước ồ ạt đổ xuống khu vực hạ du, gây ngập nhiều diện tích hoa màu và ảnh hưởng đến sinh hoạt của hàng trăm hộ dân.

Ngay trong đêm, chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã đã cùng nhau nỗ lực gia cố tuyến kênh, tránh việc sụt lún tiếp tục lan rộng.

Sau nhiều giờ nỗ lực, đoạn kênh bị vỡ đã được gia cố lại, đảm bảo an toàn cho khu vực hạ du.

Hiện, chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, kiểm tra hệ thống thủy lợi để đảm bảo an toàn, tránh sự cố đáng tiếc xảy ra.

