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Số hóa - Xe

Mazda CX-3 thế hệ mới sản xuất tại Thái Lan, ra mắt năm 2027

Sau hơn một thập kỷ có mặt trên thị trường, Mazda CX-3 cuối cùng cũng chuẩn bị bước sang thế hệ thứ hai. Thái Lan đảm nhận vai trò cứ điểm sản xuất chiến lược.

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu Mazda CX-3, CX-30, CX-5, CX-8 với thiết kế thế hệ mới.

Mazda CX-3 hiện là một trong những sản phẩm có vòng đời dài nhất trong danh mục của hãng xe Nhật Bản. Mẫu SUV cỡ B lần đầu ra mắt tại Los Angeles Auto Show vào tháng 11/2014 và đến nay đã có hơn 10 năm hiện diện trên thị trường. Trong thời gian đó, CX-3 chủ yếu nhận được các đợt nâng cấp thay vì chuyển sang thế hệ mới.

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Mazda CX-3 thế hệ mới sản xuất tại Thái Lan, ra mắt năm 2027.

Mẫu xe hiện vẫn được phân phối tại một số quốc gia, nhưng đã rút khỏi nhiều thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản và châu Âu. Điều này sẽ thay đổi từ năm 2027. Trong báo cáo tài chính giữa năm, Mazda xác nhận CX-3 thế hệ thứ hai sẽ được giới thiệu theo từng giai đoạn tại ASEAN, Nhật Bản và các thị trường khác từ năm 2027. Thông tin này đồng nghĩa CX-3 sẽ trải qua một cuộc thay đổi thế hệ hoàn chỉnh, thay vì tiếp tục được nâng cấp dựa trên sản phẩm hiện hành.

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Mazda xác nhận CX-3 thế hệ thứ hai sẽ được giới thiệu theo từng giai đoạn tại ASEAN, Nhật Bản và các thị trường khác từ năm 2027.

Cùng với kế hoạch ra mắt, Mazda cũng xác nhận nhà máy AutoAlliance Thailand (AAT) tại tỉnh Rayong sẽ trở thành cơ sở sản xuất chiến lược của CX-3 thế hệ mới. AAT là liên doanh giữa Ford và Mazda, hiện đảm nhiệm sản xuất CX-3 phục vụ thị trường Thái Lan cũng như xuất khẩu sang một số quốc gia.

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Mazda cũng xác nhận nhà máy AutoAlliance Thailand (AAT) tại tỉnh Rayong sẽ trở thành cơ sở sản xuất chiến lược của CX-3 thế hệ mới.

Trước đó, Mazda công bố kế hoạch đầu tư 5 tỷ baht vào AAT nhằm phát triển nhà máy này thành trung tâm sản xuất SUV cỡ nhỏ, với công suất dự kiến khoảng 100.000 xe mỗi năm. CX-3 thế hệ mới hiện được xác nhận là một trong những sản phẩm thuộc kế hoạch này.

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