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Mặt đường chi chít hố sâu trên tuyến cửa ngõ phía Bắc Hà Nội

Xã hội

Mặt đường chi chít hố sâu trên tuyến cửa ngõ phía Bắc Hà Nội

Nhiều đoạn trên đường Nguyễn Đình Tứ (phường Đông Ngạc, Hà Nội) hư hỏng, xuất hiện ổ gà, lún võng và đọng nước sau mưa, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Thúy Hồng
Đường Nguyễn Đình Tứ là tuyến kết nối từ khu vực phố Viên ra đường Phạm Văn Đồng. Tuyến đường có lưu lượng phương tiện khá lớn mỗi ngày, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm khi nhiều người dân và sinh viên di chuyển qua khu vực.
Đường Nguyễn Đình Tứ là tuyến kết nối từ khu vực phố Viên ra đường Phạm Văn Đồng. Tuyến đường có lưu lượng phương tiện khá lớn mỗi ngày, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm khi nhiều người dân và sinh viên di chuyển qua khu vực.
Ghi nhận thực tế cho thấy nhiều đoạn mặt đường đã bong tróc, lún võng sau thời gian dài khai thác. Không ít vị trí xuất hiện các hố sâu, khiến phương tiện phải giảm tốc độ khi lưu thông.
Ghi nhận thực tế cho thấy nhiều đoạn mặt đường đã bong tróc, lún võng sau thời gian dài khai thác. Không ít vị trí xuất hiện các hố sâu, khiến phương tiện phải giảm tốc độ khi lưu thông.
Sau mỗi trận mưa, nước đọng phủ kín các vị trí hư hỏng trên mặt đường. Các hố sâu bị che khuất khiến người điều khiển xe máy khó quan sát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Sau mỗi trận mưa, nước đọng phủ kín các vị trí hư hỏng trên mặt đường. Các hố sâu bị che khuất khiến người điều khiển xe máy khó quan sát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Tại một số vị trí, người dân đặt các vật dụng như rổ nhựa để cảnh báo những ổ gà bị ngập nước. Đây là giải pháp tạm thời nhằm giúp các phương tiện dễ nhận biết và hạn chế xảy ra va chạm.
Tại một số vị trí, người dân đặt các vật dụng như rổ nhựa để cảnh báo những ổ gà bị ngập nước. Đây là giải pháp tạm thời nhằm giúp các phương tiện dễ nhận biết và hạn chế xảy ra va chạm.
Một khu vực tập kết rác nằm ngay trên mặt đường khiến lòng đường bị thu hẹp. Rác thải tồn đọng không chỉ gây mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện qua khu vực.
Một khu vực tập kết rác nằm ngay trên mặt đường khiến lòng đường bị thu hẹp. Rác thải tồn đọng không chỉ gây mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện qua khu vực.
Nhiều ô tô dừng, đỗ dưới lòng đường trong thời gian dài, chiếm dụng một phần diện tích dành cho các phương tiện lưu thông. Tình trạng này khiến các xe đi qua phải giảm tốc độ hoặc nhường đường cho nhau.
Nhiều ô tô dừng, đỗ dưới lòng đường trong thời gian dài, chiếm dụng một phần diện tích dành cho các phương tiện lưu thông. Tình trạng này khiến các xe đi qua phải giảm tốc độ hoặc nhường đường cho nhau.
Bùn đất bám dày trên mặt đường và tồn đọng trong thời gian dài nhưng chưa được thu dọn. Khi gặp mưa, lớp bùn trở nên trơn trượt, gây nguy cơ té ngã đối với người điều khiển xe máy.
Bùn đất bám dày trên mặt đường và tồn đọng trong thời gian dài nhưng chưa được thu dọn. Khi gặp mưa, lớp bùn trở nên trơn trượt, gây nguy cơ té ngã đối với người điều khiển xe máy.
Lớp nhựa mặt đường bị phá vỡ thành từng mảng lớn, xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài. Hiện trạng này cho thấy kết cấu mặt đường đã xuống cấp sau thời gian dài khai thác.
Lớp nhựa mặt đường bị phá vỡ thành từng mảng lớn, xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài. Hiện trạng này cho thấy kết cấu mặt đường đã xuống cấp sau thời gian dài khai thác.
Thường xuyên đi qua tuyến đường để đến trường, em Nguyễn Minh Quân, sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, cho biết nhiều đoạn trên tuyến đã xuống cấp từ lâu. "Những hôm trời mưa em phải đi rất chậm vì nhiều hố bị nước che khuất, nếu không chú ý rất dễ va phải hoặc bị trượt ngã", Quân chia sẻ.
Thường xuyên đi qua tuyến đường để đến trường, em Nguyễn Minh Quân, sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, cho biết nhiều đoạn trên tuyến đã xuống cấp từ lâu. "Những hôm trời mưa em phải đi rất chậm vì nhiều hố bị nước che khuất, nếu không chú ý rất dễ va phải hoặc bị trượt ngã", Quân chia sẻ.
Để tránh các điểm xuống cấp, nhiều người điều khiển xe máy phải liên tục đánh lái hoặc đi sát mép đường. Vào giờ cao điểm, việc lưu thông qua tuyến đường trở nên khó khăn hơn do lượng phương tiện đông.
Để tránh các điểm xuống cấp, nhiều người điều khiển xe máy phải liên tục đánh lái hoặc đi sát mép đường. Vào giờ cao điểm, việc lưu thông qua tuyến đường trở nên khó khăn hơn do lượng phương tiện đông.
Là tuyến đường kết nối với trục Phạm Văn Đồng và khu vực Vành đai 3, đường Nguyễn Đình Tứ hiện vẫn tồn tại nhiều bất cập từ hạ tầng xuống cấp đến tình trạng lấn chiếm, tập kết rác. Người dân mong muốn tuyến đường sớm được sửa chữa, chỉnh trang để bảo đảm an toàn giao thông và cải thiện diện mạo đô thị.
Là tuyến đường kết nối với trục Phạm Văn Đồng và khu vực Vành đai 3, đường Nguyễn Đình Tứ hiện vẫn tồn tại nhiều bất cập từ hạ tầng xuống cấp đến tình trạng lấn chiếm, tập kết rác. Người dân mong muốn tuyến đường sớm được sửa chữa, chỉnh trang để bảo đảm an toàn giao thông và cải thiện diện mạo đô thị.
Không chỉ mặt đường hư hỏng, nhiều đoạn còn xuất hiện tình trạng đất đá, vật liệu rơi vãi và rác thải tồn đọng. Những yếu tố này khiến diện mạo tuyến đường trở nên nhếch nhác và ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
Không chỉ mặt đường hư hỏng, nhiều đoạn còn xuất hiện tình trạng đất đá, vật liệu rơi vãi và rác thải tồn đọng. Những yếu tố này khiến diện mạo tuyến đường trở nên nhếch nhác và ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
Video: Đoạn đường Nguyễn Đình Tứ xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Thúy Hồng
#xuống cấp mặt đường Nguyễn Đình Tứ #nguy cơ mất an toàn giao thông #ảnh hưởng giao thông do hư hỏng #tình trạng ô nhiễm và rác thải trên đường #cần sửa chữa và cải tạo hạ tầng đô thị

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