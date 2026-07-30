Mặt đường chi chít hố sâu trên tuyến cửa ngõ phía Bắc Hà Nội

Nhiều đoạn trên đường Nguyễn Đình Tứ (phường Đông Ngạc, Hà Nội) hư hỏng, xuất hiện ổ gà, lún võng và đọng nước sau mưa, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.