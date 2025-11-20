Hà Nội

Hồ chứa thủy điện Buôn Kuốp thông báo xả tràn trong đêm 20/11

Với lưu lượng xả tràn và chạy máy gần 2.000 m³/s, dự báo vùng hạ lưu hồ thủy điện Buôn Kuốp có thể ngập cao.

Nguyễn Tâm

Chiều 20/11, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, tỉnh Đắk Lắk đã có thông báo về việc vận hành, điều tiết hồ chứa Buôn Kuốp.

xt.jpg
Hồ chứa thủy điện Buôn Kuốp thông báo xả tràn trong đêm nay

Theo thông báo, trên thượng nguồn sông Sêrêpốk có mưa to, có nơi mưa rất to, trên diện rộng. Do đó, hồ chứa Buôn Tua Srah điều tiết với tổng lưu lượng lớn nhất khoảng 1.340m3/s. Lưu lượng về hồ chứa Buôn Kuốp (phía dưới Buôn Tua Srah) hiện đang gia tăng, dự báo đỉnh lũ đạt mức 1.800-1.900 m³/s vào rạng sáng mai (21/11).

Bên cạnh đó, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana và hạ lưu sông Sêrêpốk tiếp tục lên. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục lên trên mức báo động 3, lũ hạ lưu sông Sêrêpốk đạt đỉnh và xuống dần.

Theo Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, hồ chứa Buôn Kuốp có dung tích nhỏ, không có khả năng cắt, giảm lũ, phải điều tiết để tổng lưu lượng xả cân bằng với lưu lượng đến theo quy trình vận hành liên hồ chứa, quy trình vận hành hồ chứa.

Do đó, công ty dự kiến từ 20h ngày 20 đến 14h ngày 21/11, hồ Buôn Kuốp sẽ xả tràn từ 1.500 đến 1.600 m³/s (không bao gồm chạy máy tối đa 300 m³/s). Với lưu lượng trên, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp nhận định vùng hạ lưu đập tràn hồ Buôn Kuốp đến đầu hồ chứa thủy điện Hòa Phú có thể ngập cao hơn so với mức xả năm 2020 từ 0,5 đến 2 m.

Nhằm đảm bảo an toàn cho công trình, vùng hạ du, tuân thủ quy trình vận hành, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đề nghị cơ quan chức năng thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa Buôn Kuốp biết và chủ động phòng tránh. Đồng thời, thường xuyên theo dõi tình hình vận hành điều tiết qua tràn để có phương án di dời người và tài sản đến nơi cao hơn để đảm bảo an toàn.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết trên lưu vực, khi tiến hành điều tiết qua tràn hồ chứa sẽ thực hiện chế độ thông tin, thông báo theo quy định.

Triển khai biện pháp cấp bách ứng phó mưa lũ ở Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai tất cả các biện pháp cấp bách cần thiết để ứng phó với mưa lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 223/CĐ-TTg ngày 20/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai.

Lũ trên các sông ở Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai đang ở mức rất cao, một số nơi ở Đắk Lắk, Khánh Hòa đã vượt mức lũ lịch sử.

Đắk Lắk có 11 chết, 4 người mất tích trong cơn mưa lũ lịch sử

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, đến trưa 20/11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có 11 chết, 4 người mất tích 

Trưa 20/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo (cập nhật đến 11h cùng ngày) về tình hình mưa lũ.

gen-n-ln.jpg
Toàn tỉnh có 8 nhà bị sập đổ và cuốn trôi, có 33.630 lượt nhà bị ngập; số hộ bị cô lập 11.578 hộ; số hộ phải di dời khẩn cấp 11.242 hộ...
Gia Lai ghi nhận 3 người tử vong do mưa lũ, đoạn đầu cầu Quý Đức hư hỏng

Ngày 20/11, mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở tại Gia Lai, khiến cầu Quý Đức hư hỏng, giao thông chia cắt. Đến nay, đã có 3 trường hợp tử vong.

Cụ thể, ông H. mắc bệnh bại liệt không thể đi lại. Ngày 19/11, khi nước lũ dâng lên, ông H. té xuống giường và bị đuối nước. Lúc này ở nhà chỉ có ông H. và mẹ già yếu nên không ai trợ giúp. Trường hợp thứ 2 là ông B.V.H. tử vong trong nước lũ nhưng chưa rõ nguyên nhân. Cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành xác minh.

7.jpg
Công an Gia Lai bất chấp nguy hiểm hỗ trợ người dân vùng lũ.
