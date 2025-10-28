Hình ảnh các bị cáo đánh bạc ở khách sạn Pullman hầu tòa

Lợi dụng việc có đám tang, nhóm đối tượng ở Đà Nẵng trà trộn vào khu vực này để tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Ngày 25/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 9 bị can, đồng thời bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Các bị can bị khởi tố gồm: Đặng Út, Đinh Ngọc Lan, Lê Văn Tâm, Lê Hồng Thắng, Lê Hữu Khanh, Nguyễn Thị Kim Nga, Phạm Thị Liên, Đoàn Thị Hoanh và Huỳnh Thị Ánh. Trong đó, 4 đối tượng bị bắt tạm giam là Lê Văn Tâm, Đoàn Thị Hoanh, Đinh Ngọc Lan và Huỳnh Thị Ánh. 4 đối tượng khác bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.