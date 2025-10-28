Hình ảnh các bị cáo đánh bạc ở khách sạn Pullman hầu tòa

Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ đánh bạc hơn 7 triệu USD sắp hầu tòa
Ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và 140 người đánh bạc tại khách sạn Pullman Hà Nội sắp được đưa ra xét xử.
Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa ra quyết định, ngày 28/10 tới sẽ xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng và 140 người trong vụ án đánh bạc tại khách sạn Pullman Hà Nội. Phiên tòa diễn ra dưới sự điều khiển của chủ tọa là thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh, dự kiến kéo dài tới ngày 12/11.
Khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng đánh bạc trên mạng ở Tuyên Quang
Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận đã nhiều lần tham gia đánh bạc với tổng số tiền mỗi người sử dụng vào việc đánh bạc trên 500 triệu đồng.
Ngày 23/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng: Lê Văn Tuấn, sinh năm 1990, trú tại xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Hùng Duy, sinh năm 1986, trú tại xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Văn Đường, sinh năm 1986 và Nguyễn Duy Thái, sinh năm 1985, cùng trú tại xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội; Nịnh Văn Trường, sinh năm 2003, trú tại xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang về tội đánh bạc, quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự.
Khởi tố nhóm đối tượng ở Đà Nẵng tổ chức đánh bạc trong đám tang
Lợi dụng việc có đám tang, nhóm đối tượng ở Đà Nẵng trà trộn vào khu vực này để tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.
Ngày 25/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 9 bị can, đồng thời bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".
Các bị can bị khởi tố gồm: Đặng Út, Đinh Ngọc Lan, Lê Văn Tâm, Lê Hồng Thắng, Lê Hữu Khanh, Nguyễn Thị Kim Nga, Phạm Thị Liên, Đoàn Thị Hoanh và Huỳnh Thị Ánh. Trong đó, 4 đối tượng bị bắt tạm giam là Lê Văn Tâm, Đoàn Thị Hoanh, Đinh Ngọc Lan và Huỳnh Thị Ánh. 4 đối tượng khác bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Đọc nhiều nhất
Phú Thọ cấm lưu thông qua cầu sông Lô, người dân di chuyển hướng nào?
Từ 13h30 ngày 27/10, cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu Sông Lô (Phú Thọ) để đảm bảo an toàn trong thời gian xử lý sự cố hư hỏng trụ cầu.
Công an bắt hai đối tượng biệt danh ‘Ăn Bay’ một ngày gây ra 5 vụ trộm
Cả N.D.L và N.D.T khai nhận, trong một ngày đã gây ra 5 vụ trộm cắp tài sản xe máy trên địa bàn phường Phương Liễu và phường Nam Sơn (Bắc Ninh).
Bất ngờ lời khai nhóm người Trung Quốc đâm tài xế taxi ở Lạng Sơn
Nhóm người nước ngoài vượt biên vào Việt Nam tìm việc. Nghĩ bị lừa bán, các đối tượng khống chế, đâm tài xế taxi trọng thương.
Sau tiếng nổ long trời, quả núi trôi tuột theo dòng suối
Bùn đất sau khi lở núi tràn xuống phủ lấp kéo dài tận 3 km, hiện các cơ quan chức năng vẫn chưa thống kê thiệt hại.
Công an bắt đối tượng vận chuyển súng quân dụng đi tiêu thụ
Nguyễn Xuân Tùng đang vận chuyển 3 khẩu súng ngắn bằng kim loại, hơn 50 viên đạn đi tiêu thụ thì bị Công an bắt giữ.
Tập trung ứng phó khẩn cấp, khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại Trung Bộ
Các bộ ngành, địa phương cần tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại khu vực Trung Bộ.
Quảng Ngãi xảy ra hơn 120 điểm sạt lở, thiệt hại lớn về hạ tầng giao thông
Mưa lớn do hoàn lưu bão số 12 khiến tình hình sạt lở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi diễn biến phức tạp gây hậu quả nghiêm trọng.
Nam tài xế vi phạm nồng độ cồn, dương tính cùng lúc với 4 nhóm ma tuý
Qua kiểm tra, anh D có nồng độ cồn trong hơi thở là 0.022 mg/l và dương tính cùng lúc với 4 nhóm chất ma tuý (MDMA, KET, MET và AMP)
Hàng trăm hộ dân ở phường Bình Thuận di dời khẩn do mưa lớn, ngập sâu
Mưa lũ dâng cao buộc chính quyền phường Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) ra lệnh di dời dân và cấm lưu thông qua hai cây cầu nguy hiểm trong tối 27/10.
Tỉnh Gia Lai xử lý trụ sở làm việc, cơ sở dôi dư sau sắp xếp ra sao?
Sở Tài chính tỉnh Gia Lai đã có báo cáo công tác sắp xếp, quản lý, sử dụng tài sản công và đề xuất phương án xử lý gần 900 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp.