Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hình ảnh các bị cáo đánh bạc ở khách sạn Pullman hầu tòa

TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 141 bị cáo liên quan đến đường dây đánh bạc xảy ra tại King Club, khách sạn Pullman Hà Nội.

Bảo Ngân (T/H)
1-2606.jpg
Sáng 28/10, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 141 bị cáo liên quan đến đường dây đánh bạc quy mô lớn xảy ra tại King Club, khách sạn Pullman Hà Nội. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong hai tuần. (Ảnh: Hoàng Huy).
2-3960.jpg
Một số bị cáo bị tạm giam được đưa đến Tòa án Nhân dân TP Hà Nội bằng xe chuyên dụng. (Ảnh: Dân Trí).
3.jpg
Hội đồng xét xử phiên tòa này gồm 3 thành viên, Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa và hai Hội thẩm nhân dân. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa có 6 Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội. (Bị cáo được dẫn giải đến tòa. Ảnh: Dân Trí).
5.jpg
Tại phiên tòa, thư ký phiên tòa thông báo có 134/141 bị cáo có mặt. Trong đó, vắng 7 bị cáo (2 bị cáo bỏ trốn đang bị truy nã, 5 bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe). Trong số 5 bị cáo xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe có bị cáo Hồ Đại Dũng (SN 1972, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ). (Ông Hồ Đại Dũng trước khi bị khởi tố. Ảnh: TTXVN).
4.jpg
Có 3 bị cáo có quốc tịch Hàn Quốc có mặt tại phiên tòa gồm: Cho Choon Keun; Shim Hawn Hee và Choi Jin Bok cùng là Quản lý Quản lý Chi nhánh CLB Doanh nghiệp Việt Kiều (Kinh Club) thuộc Công ty Việt Hải Đăng. (Ảnh: Nam Anh).
7.jpg
Trong vụ án này, Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc) được xác định là người đóng vai trò chính, quản lý toàn bộ doanh thu và hưởng 100% lợi nhuận kinh doanh tại King Club. (Ảnh: Hồng Nguyên/BVPL).
8.jpg
Kết quả điều tra xác định, Kim In Sung với sự giúp sức của Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Nguyễn Đình Lâm và Phan Trường Giang đã tổ chức cho 145 đối tượng là người Việt Nam vào King Club đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi trò chơi điện tử có thưởng với tổng số tiền cộng dồn mà các bị can sử dụng để đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng). Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỷ đồng) từ tổng số tiền mà các bị can đã đánh bạc thua. Trước khi cơ quan Công an bắt quả tang hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc trái phép tại King Club, Kim In Sung đã xuất cảnh, không ở Việt Nam. Ngày 26/5/2025, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với Kim In Sung và đề nghị Văn phòng Cơ quan CSĐT, Bộ Công an truy nã quốc tế đối với "trùm cuối" này. (Ảnh bị cáo Cho Choon Keun. Ảnh: Hồng Nguyên/BVPL).
9.jpg
Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra bị can và tách vụ án đối với Kim In Sung do chưa bắt được đối tượng. (Ảnh khách sạn Pullman).
10.jpg
Trong vụ án này, bị cáo Hồ Đại Dũng được xác định đã mở thẻ với tên “Mr Michael” vào tháng 6/2020. Từ tháng 2-6/2024, ông Dũng đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 7 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là hơn 331.000 USD, lần chơi ít nhất hơn 4.900 USD. (Ảnh: Bên trong câu lạc bộ đánh bạc lúc bị bắt quả tang).
11.jpg
Đối với bị cáo ông Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình cũ) mở thẻ với tên “Mr Lucky one”, đã 74 lần đánh bạc. Tổng số tiền bị cáo Đức đã chi để đánh bạc là hơn 4,26 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là gần 230.000 USD, lần chơi ít nhất là 700 USD. (Ảnh: Hồng Nguyên/BVPL).
12.jpg
Theo VKSND Tối cao, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý kinh tế, gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của cơ quan công quyền và đội ngũ cán bộ, công chức. Nhiều bị cáo hiểu rõ các quy định của pháp luật cấm người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng nhưng vẫn cố tình vi phạm, thể hiện sự coi thường pháp luật. (Ảnh: Hồng Nguyên/BVPL).
#đánh bạc ở khách sạn Pullman #đánh bạc xảy ra tại King Club #cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ #Hồ Đại Dũng

Bài liên quan

Xã hội

Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ đánh bạc hơn 7 triệu USD sắp hầu tòa

Ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và 140 người đánh bạc tại khách sạn Pullman Hà Nội sắp được đưa ra xét xử.

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa ra quyết định, ngày 28/10 tới sẽ xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng và 140 người trong vụ án đánh bạc tại khách sạn Pullman Hà Nội. Phiên tòa diễn ra dưới sự điều khiển của chủ tọa là thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh, dự kiến kéo dài tới ngày 12/11.

a-1764.jpg
Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng đánh bạc trên mạng ở Tuyên Quang

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận đã nhiều lần tham gia đánh bạc với tổng số tiền mỗi người sử dụng vào việc đánh bạc trên 500 triệu đồng.

Ngày 23/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng: Lê Văn Tuấn, sinh năm 1990, trú tại xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Hùng Duy, sinh năm 1986, trú tại xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Văn Đường, sinh năm 1986 và Nguyễn Duy Thái, sinh năm 1985, cùng trú tại xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội; Nịnh Văn Trường, sinh năm 2003, trú tại xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang về tội đánh bạc, quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự.

750c5829bb33353c66d4c863db10252e.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng ở Đà Nẵng tổ chức đánh bạc trong đám tang

Lợi dụng việc có đám tang, nhóm đối tượng ở Đà Nẵng trà trộn vào khu vực này để tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Ngày 25/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 9 bị can, đồng thời bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Các bị can bị khởi tố gồm: Đặng Út, Đinh Ngọc Lan, Lê Văn Tâm, Lê Hồng Thắng, Lê Hữu Khanh, Nguyễn Thị Kim Nga, Phạm Thị Liên, Đoàn Thị Hoanh và Huỳnh Thị Ánh. Trong đó, 4 đối tượng bị bắt tạm giam là Lê Văn Tâm, Đoàn Thị Hoanh, Đinh Ngọc Lan và Huỳnh Thị Ánh. 4 đối tượng khác bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới