Khởi tố nhóm đối tượng ở Đà Nẵng tổ chức đánh bạc trong đám tang

Lợi dụng việc có đám tang, nhóm đối tượng ở Đà Nẵng trà trộn vào khu vực này để tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Ngày 25/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 9 bị can, đồng thời bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Các bị can bị khởi tố gồm: Đặng Út, Đinh Ngọc Lan, Lê Văn Tâm, Lê Hồng Thắng, Lê Hữu Khanh, Nguyễn Thị Kim Nga, Phạm Thị Liên, Đoàn Thị Hoanh và Huỳnh Thị Ánh. Trong đó, 4 đối tượng bị bắt tạm giam là Lê Văn Tâm, Đoàn Thị Hoanh, Đinh Ngọc Lan và Huỳnh Thị Ánh. 4 đối tượng khác bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Khởi tố 9 đối tượng ở Đà Nẵng về hành vi đánh bạc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 25/12/2024, lợi dụng việc tại K245 Âu Cơ có đám tang, nhóm đối tượng đã trà trộn vào khu vực này để tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Tổng số tiền tang vật liên quan được xác định hơn 28 triệu đồng.

Cơ quan điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng gồm: Lê Hồng Thắng, Lê Hữu Khanh, Vũ Kim Anh, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Đoàn Thị Hoanh, Đinh Ngọc Lan, Đặng Út, Phạm Thị Liên, Lê Minh Quý, Huỳnh Thị Ánh, Nguyễn Thị Kim Nga, Nguyễn Thị Điều, Lê Văn Tâm và Trương Kim Hoàng đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại đang bỏ trốn.

