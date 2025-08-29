Hà Nội

Xã hội

"Ông trùm" lừa đảo xuyên quốc gia sa lưới

Công an Nghệ An vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Thanh Hà

Sáng 29/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ thành công đối tượng Lê Minh Dũng (SN 1992), kẻ cầm đầu đường dây giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 2/2024, sau thời gian điều tra, Công an Nghệ An đã triệt phá một đường dây lừa đảo quy mô lớn, bắt giữ gần 80 đối tượng.

15-8576-hcme.jpg
Đối tượng Lê Minh Dũng (áo xanh) thời điểm bị bắt.

Băng nhóm này giả danh cán bộ Công an, Kiểm sát viên, gọi điện thoại lừa đảo và chiếm đoạt của nhiều nạn nhân trên cả nước hơn 200 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định Lê Minh Dũng là đối tượng cầm đầu, cấu kết với các đối tượng người nước ngoài để thành lập và điều hành công ty lừa đảo xuyên quốc gia.

Sau khi biết đường dây bị triệt phá, Dũng được các “ông chủ” người nước ngoài che giấu, đưa sang đặc khu kinh tế ở Campuchia, tiếp tục tổ chức các băng nhóm lừa đảo mới. Việc truy bắt đối tượng này gặp rất nhiều khó khăn.

Ngày 24/10/2024, Công an Nghệ An đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Lê Minh Dũng.

Với quyết tâm bắt giữ bằng được, ngày 22/8 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động nhiều tổ công tác, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị chức năng tại Campuchia bắt giữ thành công Dũng và áp giải về Việt Nam.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

