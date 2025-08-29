Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cảnh báo lừa đảo liên quan chính sách tặng quà 100.000đ dịp Quốc khánh 2/9

Nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng thông tin để thực hiện các hành vi lừa đảo tinh vi, đánh vào tâm lý lo sợ mất quyền lợi của người dân để chiếm đoạt tài sản.

Hải Ninh

Nhân dịp Quốc Khánh 2/9, Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách quan tâm, chăm lo đời sống Nhân dân. Chính phủ vừa công bố chính sách tặng quà 100.000 đồng cho mỗi người dân nhân dịp Quốc khánh 2/9.

899.jpg
Ảnh minh họa.

Ngày 29/8, phát đi cảnh báo lừa đảo liên quan chính sách tặng quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng thông tin này để thực hiện các hành vi lừa đảo tinh vi, đánh vào tâm lý lo sợ mất quyền lợi của người dân để chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, các thủ đoạn lừa đảo thường gặp: Gửi tin nhắn, email kèm đường link lạ với nội dung “Nhận quà tặng 100.000 đồng”, “Điền thông tin để nhận tiền”,… Khi người dân bấm vào, kẻ gian sẽ đánh cắp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu.

Giả danh cán bộ nhà nước, công an, ngân hàng gọi điện hướng dẫn “cách nhận tiền hỗ trợ”, sau đó yêu cầu cung cấp mã OTP hoặc chuyển tiền để “xác thực”.

Lập fanpage, website giả mạo cơ quan chức năng để thu hút người dân nhập thông tin cá nhân.

Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP Hải Phòng khuyến cáo người dân cần lưu ý, cảnh giác: Mọi chính sách hỗ trợ của Chính phủ đều được thực hiện công khai, minh bạch, qua các kênh chính thống như UBND xã/phường, cơ quan nhà nước, hoặc hệ thống ngân hàng theo thông báo chính thức. Nhà nước không bao giờ phát quà qua đường link lạ, ứng dụng không chính thống.

Không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào. Không bấm vào đường link lạ, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc. Khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi đáng ngờ, hãy bình tĩnh kiểm chứng qua chính quyền địa phương hoặc liên hệ tổng đài ngân hàng để được hỗ trợ.

Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, báo ngay cho cơ quan Công an xã, phường, đặc khu nơi cư trú hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP Hải Phòng, số điện thoại 069.2785874 để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời.

>>> Mời độc giả xem thêm video hai đối tượng chặn xe tải ở Hải Phòng:

#lừa đảo quốc khánh #quà tặng 100.000 đồng #cảnh báo lừa đảo #chính sách hỗ trợ #lừa đảo trực tuyến #bảo vệ tài khoản

Bài liên quan

Xã hội

"Ông trùm" lừa đảo xuyên quốc gia sa lưới

Công an Nghệ An vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Sáng 29/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ thành công đối tượng Lê Minh Dũng (SN 1992), kẻ cầm đầu đường dây giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 2/2024, sau thời gian điều tra, Công an Nghệ An đã triệt phá một đường dây lừa đảo quy mô lớn, bắt giữ gần 80 đối tượng.

Xem chi tiết

Xã hội

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền của cụ ông 80 tuổi

Đối tượng giả danh Công an nói số tiền trong sổ tiết kiệm của ông liên quan đến hoạt động “rửa tiền phi pháp” và yêu cầu ông phải chuyển tiền để điều tra.

Ngày 28/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Thanh Oai vừa phối hợp nhân viên Bưu điện Việt Nam kịp thời ngăn chặn một vụ giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt tiền của một cụ ông.

picture1.png
Ông Hải gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ Công an xã Thanh Oai cùng nhân viên bưu điện đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giúp ông tránh bị mất tiền.
Xem chi tiết

Xã hội

Chi tiết hành vi lừa đảo của cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CPTM Thủy Nguyên

Trần Huy Cường, nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên bị khởi tố, bắt giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 28/8, Công an TP Hải Phòng đã thông tin về vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự liên quan Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên.

Trần Huy Cường, nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên bị Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, ngày ngày 24/7/2025.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới