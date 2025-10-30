Hàng trăm người đội mưa đến xem nghi lễ chôn cất cá Ông ở Đà Nẵng

Hàng trăm người dân đội mưa tập trung theo dõi lễ chôn cất xác cá Ông dài khoảng 4 m, nặng hàng chục tấn trôi dạt vào bờ ở Đà Nẵng.

Ngày 30/10, hàng trăm người dân đội mưa tụ tập tại khu vực biển Nguyễn Tất Thành (phường Liên Chiểu) để xem nghi thức an táng cá Ông, loài cá được ngư dân ven biển tôn kính như vị thần hộ mệnh giữa trùng khơi.

Cá Ông được ngư dân chôn cất theo phong tục địa phương.

Trước đó, khoảng 21h30 tối 29/10, người dân phát hiện một cá voi lớn đã lụy, nằm sát mép nước dọc bãi biển Nguyễn Tất Thành, đoạn qua phường Nam Ô. Ngay sau đó, nhiều ngư dân địa phương nhanh chóng tập trung, thắp hương theo tục lệ, bày tỏ lòng tiếc thương với “vị thần bảo hộ” ngoài biển khơi.

Xác cá Ông dài khoảng 3 m được người dân phát hiện trôi dạt vào bãi biển Nguyễn Tất Thành tối 29/10.

Anh Nguyễn Văn Nam, một ngư dân cho biết: “Cá Ông từ lâu nay được ngư dân xem như vị thần bảo hộ giữa biển khơi. Khi gặp cá Ông, ngư dân luôn cúi đầu khấn vái, coi như ân nhân cứu mạng. Nếu cá Ông chẳng may dạt vào bờ, bà con đều tổ chức an táng chu đáo, coi đó là cách thể hiện lòng biết ơn và cầu mong bình an trong mỗi chuyến ra khơi”.

Hàng trăm người dân đội mưa đứng xem nghi lễ an táng, thắp hương cầu nguyện.

Sáng ngày 30/10, chính quyền phường Liên Chiểu đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng và các vị cao niên trong làng biển tổ chức nghi thức an táng, đưa cá Ông lên bờ chôn cất theo phong tục địa phương, đồng thời triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường.