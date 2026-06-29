Hàng loạt quy định mới chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7

Từ ngày 1/7, nhiều quy định mới về trật tự, an toàn giao thông đường bộ quan trọng chính thức được áp dụng.

Từ 1/7, nhiều quy định mới về trật tự, an toàn giao thông theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi 10 Luật có liên quan đến, trật tự 2025 chính thức có hiệu lực.

Trong đó, có quy định về thời gian làm việc của tài xế kinh doanh vận tải, quy định về lắp ghế an toàn cho trẻ em, camera giám sát khoang hành khách và siết chặt giấy phép lái xe.

Bỏ giới hạn thời gian lái xe 10 giờ/ngày

Một trong những điểm mới đáng chú ý nhất là việc thay đổi căn bản quy định về thời gian làm việc của người lái kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ.

Tài xế xe kinh doanh vận tải đang thao tác báo cáo về thời gian lái xe liên tục. Ảnh: THY NHUNG

Cụ thể, căn cứ theo khoản 1 Điều 64 Luật Trật tự, an toàn 2024 được sửa đổi bởi khoản 15 Điều 7 Luật sửa đổi 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự 2025 (có hiệu lực từ ngày 17) đã chính thức bãi bỏ quy định cứng trước đây là "thời gian lái xe của người lái xe ô tô không quá 10 giờ trong một ngày và không quá 48 giờ trong một tuần".

Thay vào đó, kể từ ngày 1/7, thời gian lái xe liên tục của người lái xe không quá 4 giờ, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Thời gian làm việc của người lái xe trong một ngày, một tuần thực hiện theo quy định của Bộ .

Như vậy, tổng thời gian làm việc trong một ngày và một tuần của tài xế sẽ được thực hiện linh hoạt theo các quy định chung của Bộ Luật Lao động. Sự điều chỉnh này giúp các doanh nghiệp vận tải dễ dàng điều phối nhân sự phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh mà vẫn đảm bảo quyền lợi, của người lao động.

Tuy nhiên, nhằm bảo đảm an toàn giao thông tối đa và ngăn ngừa tình trạng mệt mỏi gây buồn ngủ, luật mới vẫn giữ nguyên giới hạn nghiêm ngặt về thời gian chạy xe liên tục. Theo đó, thời gian lái xe liên tục của người lái xe không được quá 4 giờ, trừ các trường hợp bất khả kháng hoặc gặp trở ngại khách quan trên hành trình như Luật quy định.

Ghế an toàn cho trẻ em và camera khoang khách

Cũng từ ngày 1/7, căn cứ theo khoản 3 Điều 10 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự 2025 quy định bắt buộc về thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô cũng chính thức có hiệu lực sau thời gian lùi thực hiện.

Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 m, người lái xe tuyệt đối không được cho trẻ ngồi cùng hàng ghế với tài xế (trừ loại xe chỉ có một hàng ghế duy nhất). Đồng thời, người lái xe phải sử dụng hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ.

Đáng chú ý, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách (như xe taxi, xe khách, xe buýt...) sẽ được loại trừ, không bắt buộc phải lắp đặt các thiết bị ghế an toàn chuyên dụng này nhằm phù hợp với đặc thù vận tải .

CSGT đang kiểm tra điều kiện vận hành phương tiện kinh doanh vận tải. Ảnh: THY NHUNG

Kể từ 1/7, bên cạnh thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên (không tính chỗ của tài xế) bắt buộc phải lắp đặt thêm thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.

Quy định này giúp nâng cao tính minh bạch, bảo vệ hành khách và hỗ trợ giám sát chất lượng dịch vụ vận tải. Việc thu thập, xử lý các dữ liệu hình ảnh từ các thiết bị này phải tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Những điểm mới quan trọng về bằng lái xe

Căn cứ theo điểm e khoản 3 Điều 60 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 được sửa đổi bởi điểm a khoản 12 Điều 7 Luật sửa đổi 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự 2025 (cũng có hiệu lực từ ngày 1/7) quy định mở rộng cơ hội nâng hạng bằng lái lên CE.

Quy định mới đã bổ sung thêm đối tượng được đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe lên hạng CE. Cụ thể, bên cạnh những người có bằng hạng C như trước đây, người sở hữu giấy phép lái xe thuộc các hạng D1, D2 và D hiện tại cũng được phép tham gia đào tạo để nâng hạng lên CE.

Đồng thời, nhằm nâng cao tính thượng tôn pháp luật và siết chặt công tác cấp phát bằng lái xe, luật mới bổ sung chế tài nghiêm khắc đối với các sai phạm. Cơ quan thẩm quyền bổ sung thêm hành vi bị thu hồi giấy phép lái xe nếu có hành vi gian dối để được cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe gồm:

Người được cấp giấy phép lái xe không đủ điều kiện sức khỏe theo kết luận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với từng hạng giấy phép lái xe;

Giấy phép lái xe cấp sai quy định hoặc người được cấp có hành vi gian dối để được cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe;

Giấy phép lái xe đã quá thời hạn tạm giữ hoặc hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nếu người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng.