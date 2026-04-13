Công an tỉnh Quảng Ngãi siết quản lý xe tải tự đổ từ gốc

Công an tỉnh Quảng Ngãi đang đồng loạt tổng rà soát xe tải tự đổ (xe ben), sơ mi rơ moóc từ 15 tấn trở lên trên toàn địa bàn. Không chỉ kiểm tra trên đường, lực lượng chức năng “lật” lại từ hồ sơ đăng ký đến thực tế sử dụng, truy đến cùng chủ phương tiện, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi cơi nới thùng xe, chở quá tải – những nguy cơ trực tiếp đe dọa an toàn giao thông và môi trường.

Những ngày này, tại xã Tư Nghĩa, lực lượng Công an xã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi tất bật rà soát từng phương tiện tải trọng lớn trên địa bàn. Từng xe được gọi tên, từng chủ phương tiện được đối chiếu, xác minh. Danh sách 11 xe thuộc diện kiểm tra được “soi” kỹ từ hồ sơ đăng ký đến thực tế sử dụng.

Kiểm tra kích thước thành, thùng các xe tải tự đổ.

Với những phương tiện đã qua nhiều lần mua bán, việc xác minh không dừng lại ở giấy tờ. Lực lượng chức năng lần theo từng đầu mối, xác minh tận nơi để làm rõ chủ sở hữu hiện tại. Khi đã “đúng người, đúng xe”, quy trình kiểm tra được triển khai chặt chẽ: từ kích thước thành thùng, hệ thống đèn, còi đến thiết bị giám sát hành trình và camera ghi nhận hình ảnh lái xe.

Mỗi phương tiện đều được kiểm tra kỹ lưỡng, không có “vùng trống”. Trường hợp chưa bảo đảm quy định sẽ được yêu cầu khắc phục ngay; nếu phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng lập biên bản, phối hợp xử lý theo đúng quy định. Không chỉ dừng lại ở kiểm tra hành chính, đợt rà soát còn thể hiện rõ quyết tâm siết chặt quản lý ngay từ cơ sở, ngăn ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Thiếu tá Đỗ Văn Thạch, Phó Trưởng Công an xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Việc xác minh chủ phương tiện gặp không ít khó khăn khi nhiều xe đã qua nhiều lần mua bán, trong khi một số chủ cũ không còn lưu giữ đầy đủ thông tin liên quan".

Tuy vậy, với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, lực lượng Công an xã đang chủ động phối hợp nhiều nguồn, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác định chính xác chủ phương tiện, bảo đảm công tác quản lý không bị bỏ sót.

“Đối chiếu với thực tế các nội dung, nếu các chủ xe thực hiện chưa đúng thì mình yêu cầu khắc phục; đối với các trường hợp vi phạm thì sẽ tiến hành lập biên bản và phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông để xử lý theo quy định” - Thiếu tá Đỗ Văn Thạch nói.

Đối chiếu với hồ sơ đăng ký, đăng kiểm.

Không chỉ tại Tư Nghĩa, công tác rà soát phương tiện tải trọng lớn đang được triển khai đồng bộ tại nhiều địa bàn trọng điểm trên toàn tỉnh.

Tại xã Vạn Tường, địa bàn nằm trong Khu kinh tế Dung Quất, không khí thi công luôn trong trạng thái khẩn trương. Mật độ phương tiện lưu thông lớn khiến hạ tầng giao thông chịu áp lực lớn, môi trường cũng đối mặt nguy cơ ô nhiễm nếu không kiểm soát chặt.

Trước thực tế đó, Công an xã Vạn Tường phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi tăng cường kiểm tra, rà soát các phương tiện thuộc diện quản lý.

Tại các điểm kiểm tra, lực lượng chức năng trực tiếp đối chiếu giấy tờ, đo đạc kích thước thùng xe, phát hiện dấu hiệu cơi nới, hoán cải. Đồng thời, kiểm tra việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, camera theo quy định nhằm bảo đảm phương tiện hoạt động đúng chuẩn.

Kiểm tra toàn diện các thiết bị bên trong cabin như camera hành trình, tín hiệu đèn còi, thiết bị giám sát.

Ông Nguyễn Công Hữu, Quản lý đội xe Công ty TNHH MTV Hào Hưng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết doanh nghiệp hiện có 7 xe tự đổ trên 15 tấn, tất cả đều giữ nguyên hiện trạng thiết kế, không cơi nới thùng xe. Khi nhận được thông báo kiểm tra, công ty đã chủ động tập trung phương tiện, phối hợp với lực lượng chức năng.

“Hiện nay, công ty có xe đầu kéo vận chuyển dăm, còn xe vận chuyển gỗ là các xe tải năm chân. Khi nhận được thông báo, chúng tôi đã triệu tập tất cả tài xế về tập trung tại một điểm. Tất cả các xe đều giữ nguyên bản, không cơi nới thành thùng. Mua sao thì để vậy hoạt động”. - ông Hữu nói.

Đại úy Phạm Thanh Thảo, cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự Công an xã Vạn Tường cho biết, toàn địa bàn hiện có 46 phương tiện thuộc diện rà soát. Qua những ngày đầu triển khai, lực lượng chức năng đã kiểm tra 15 phương tiện. Kết quả bước đầu cho thấy các chủ xe cơ bản chấp hành tốt quy định, chưa phát hiện trường hợp độ chế, cơi nới thành thùng.

Dù vậy, áp lực kiểm soát vẫn còn lớn khi số lượng phương tiện nhiều, hoạt động liên tục phục vụ thi công các dự án. Việc tập trung phương tiện để kiểm tra cũng phụ thuộc vào kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp, khiến tiến độ rà soát đôi lúc bị ảnh hưởng.

Đại úy Phạm Thanh Thảo nói: “Đơn vị sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát cụ thể từng phương tiện, từng chủ doanh nghiệp. Đồng thời, phối hợp với các địa phương có phương tiện không đăng ký trên địa bàn nhưng có đăng ký hoạt động trên địa bàn xã để kiểm tra thực tế, qua đó xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”.

Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 938 phương tiện ô tô tải tự đổ và sơ mi rơ moóc tự đổ từ 15 tấn trở lên thuộc diện rà soát. Theo kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh, đợt kiểm tra diễn ra từ ngày 28/3 đến 30/4/2026, do Phòng Cảnh sát giao thông chủ trì, phối hợp với Công an các xã, phường và đặc khu triển khai.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra toàn diện: từ giấy tờ, kích thước thùng xe, dấu hiệu hoán cải đến việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, camera. Những trường hợp vi phạm sẽ bị yêu cầu khắc phục; nếu tái phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Đối chiếu nguồn gốc, lịch sử mua bán và sử dụng các phương tiện vận tải.

Song song với kiểm tra thực tế, công tác xác minh thông tin chủ phương tiện, người điều khiển, tình trạng sở hữu và niên hạn sử dụng cũng được đẩy mạnh. Các trường hợp chưa hoàn tất thủ tục sang tên, đổi chủ được hướng dẫn bổ sung, nhằm bảo đảm dữ liệu quản lý chính xác, đầy đủ.

Trung tá Nguyễn Văn Minh, Đội trưởng Đội Đăng ký quản lý phương tiện và người lái, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã tăng cường lực lượng xuống cơ sở, phối hợp với Công an các xã triển khai rà soát, đồng thời thông báo để chủ phương tiện chủ động khắc phục trước khi kiểm tra. Đến nay, gần 400 phương tiện đã được kiểm tra.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn gặp không ít khó khăn do địa bàn rộng sau sáp nhập, trong khi nhiều phương tiện đã hết niên hạn, mua bán qua nhiều chủ nhưng chưa sang tên. Lực lượng chức năng phải phối hợp với các trung tâm đăng kiểm để truy tìm, xác minh thông tin, bảo đảm không bỏ lọt phương tiện trong diện quản lý:

Các lực lượng thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi sẽ tăng cường cán bộ, chiến sĩ về các điểm đăng ký để phối hợp, đẩy nhanh tiến độ trước và sau ngày 30/4 để hoàn thiện.

Qua việc thực hiện kế hoạch này, mục đích là nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác đăng ký; đồng thời, từ đó, các chủ phương tiện cũng như cá nhân, tổ chức nâng cao ý thức và trách nhiệm khi đưa phương tiện tham gia giao thông.