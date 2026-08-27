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[GALLERY] Nhiều tuyến phố Hà Nội ngập cục bộ sau cơn mưa dông giờ tan tầm

Xã hội

[GALLERY] Nhiều tuyến phố Hà Nội ngập cục bộ sau cơn mưa dông giờ tan tầm

Mưa giông xuất hiện đúng vào giờ tan tầm chiều 27/8/2026, khiến nhiều tuyến đường Hà Nội rơi vào tình trạng ngập cục bộ,  giao thông di chuyển khó khăn.

Thiên Anh (t/h)
Chiều ngày 27/8/2026, trung tâm TP Hà Nội và các vùng lân cận bất ngờ xuất hiện cơn mưa dông lớn khiến việc di chuyển của người dân trở nên khó khăn...
Chiều ngày 27/8/2026, trung tâm TP Hà Nội và các vùng lân cận bất ngờ xuất hiện cơn mưa dông lớn khiến việc di chuyển của người dân trở nên khó khăn...
Dù mưa trong thời gian ngắn nhưng với lưu lượng lớn, nhiều tuyến phố ở trung tâm Thủ đô chứng kiến cảnh úng ngập cục bộ.
Dù mưa trong thời gian ngắn nhưng với lưu lượng lớn, nhiều tuyến phố ở trung tâm Thủ đô chứng kiến cảnh úng ngập cục bộ.
Để có thể về nhà, nhiều chủ phương tiện tham gia giao thông cố vượt qua những điểm ngập.
Để có thể về nhà, nhiều chủ phương tiện tham gia giao thông cố vượt qua những điểm ngập.
Nhiều người may mắn thoát khỏi được các điểm ngập. Nhưng cũng có nhiều chủ xe chịu dắt bộ vì rơi vào vị trí nước sâu.
Nhiều người may mắn thoát khỏi được các điểm ngập. Nhưng cũng có nhiều chủ xe chịu dắt bộ vì rơi vào vị trí nước sâu.
Cơn dông chiều ngày 27/8 làm đổ một số cây nhỏ trên đường phố Hà Nội.
Cơn dông chiều ngày 27/8 làm đổ một số cây nhỏ trên đường phố Hà Nội.
Dữ liệu từ Công ty Thoát nước Hà Nội cho thấy khu vực Hà Đông, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai đã có mưa lớn như Yên Nghĩa (Hà Đông) hơn 58mm, Văn Phú (Hà Đông) 45mm, Tây Mỗ 39mm, các khu vực khác như Thanh Xuân, Cầu Giấy, Mỹ Đình... cũng đang có mưa.
Dữ liệu từ Công ty Thoát nước Hà Nội cho thấy khu vực Hà Đông, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai đã có mưa lớn như Yên Nghĩa (Hà Đông) hơn 58mm, Văn Phú (Hà Đông) 45mm, Tây Mỗ 39mm, các khu vực khác như Thanh Xuân, Cầu Giấy, Mỹ Đình... cũng đang có mưa.
Cơ quan khí tượng dự báo chiều tối và đêm 27/8, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10 - 30mm, riêng vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.
Cơ quan khí tượng dự báo chiều tối và đêm 27/8, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10 - 30mm, riêng vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.
Mưa lớn làm nhiều tuyến phố ngập nước cục bộ.
Mưa lớn làm nhiều tuyến phố ngập nước cục bộ.
Mưa lớn vào đúng giờ cao điểm khiến các phương tiện tham gia giao thông khó khăn.
Mưa lớn vào đúng giờ cao điểm khiến các phương tiện tham gia giao thông khó khăn.
Ùn tắc cục bộ cũng đã diễn ra tại nhiều tuyến đường huyết mạch ở Hà Nội.
Ùn tắc cục bộ cũng đã diễn ra tại nhiều tuyến đường huyết mạch ở Hà Nội.
Mời quý độc giả xem video: Cập nhật mưa lũ 24/8/2026: Mưa lớn, cuộc sống người dân các tỉnh, thành phía Bắc bị đảo lộn - Nguồn: VTV24
Thiên Anh (t/h)
#Hà Nội #ngập lụt #mưa dông #giao thông #tắc đường #công trình giao thông

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