[GALLERY] Nhiều tuyến phố Hà Nội ngập cục bộ sau cơn mưa dông giờ tan tầm

Mưa giông xuất hiện đúng vào giờ tan tầm chiều 27/8/2026, khiến nhiều tuyến đường Hà Nội rơi vào tình trạng ngập cục bộ, giao thông di chuyển khó khăn.
Mẫu Hyundai Avante 2027 mới (hay còn có tên gọi Hyundai Elantra) hiện đã có mặt tại Hàn Quốc với hai tùy chọn hệ truyền động: xăng truyền thống và hybrid.
Mẫu Hyundai Avante 2027 mới (hay còn có tên gọi Hyundai Elantra) hiện đã có mặt tại Hàn Quốc với hai tùy chọn hệ truyền động: xăng truyền thống và hybrid.
Lọ Lem (Mai Thảo Linh) chuộng váy lụa, corset, blazer cùng nhiều gam màu, trong khi mái tóc dài và lối trang điểm nhẹ tạo nét riêng cho diện mạo.
Ngoài trải nghiệm ngồi xuồng ba lá, du khách tìm đến cánh đồng thốt nốt An Giang để "check-in", đặc biệt sau khi nơi đây xuất hiện trong MV của Phương Mỹ Chi.
Dobropillya là cứ điểm quan trọng của Ukraine sau khi Pokrovsk thất thủ, nhằm ngăn quân Nga tiến công về phía tây, nhưng đang bị quân Nga khoan phá dữ dội.
Nissan Patrol 2026 được đồn đoán chuẩn bị về Việt Nam với giá tạm tính từ 3-4 tỷ đồng. Xe dự kiến có ba phiên bản, trong đó Nismo sở hữu cấu hình mạnh mẽ nhất.
MG Hector Tomahawk EV mới được cung cấp với hai lựa chọn hệ truyền động là thuần điện và hybrid sạc điện, cùng trợ lý cá nhân AI tích hợp chức năng hát karaoke.
Một chiếc SUV hạng sang Mercedes-Benz G-Class độc bản vừa được hãng độ Carlex Design định giá 3 triệu euro (tương đương 3,5 triệu USD - khoảng hơn 91 tỷ đồng).
Thị trường đầu tiên đón nhận mẫu xe Honda Rebel 300 2026 mới với công nghệ kết nối RoadSync sẽ là Ấn Độ, sau đó dự kiến là các nước khác trong thời gian tới.
Tính toán sai lầm của chỉ huy Ukraine, tạo cơ hội cho Quân đội Nga đã đột phá vào đầu cầu Orikhiv và giao tranh đường phố bắt đầu trong thành phố.
Hyundai xác nhận sẽ sản xuất SantaFe EREV tại Mỹ, xe sử dụng hệ truyền động điện mở rộng phạm vi, quãng đường di chuyển lên tới hơn 600 dặm (khoảng 966 km).
Bộ đôi AUDI E5 Sportback và E7X, hai mẫu xe điện được phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc đã xuất hiện tại Đức thông qua một đơn vị nhập khẩu song song.
Mỹ Tâm, Tăng Thanh Hà, Ngô Thanh Vân, Nhã Phương cùng nhiều nghệ sĩ dự lễ ra mắt phim “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh”.
Sau 15 năm vắng bóng, danh xưng Tricolore chính thức quay trở lại dải sản phẩm của Automobili Lamborghini với mẫu Temerario độc bản mạnh tới 907 mã lực.
Hãng xe Ford mới đây đã cho ra mắt một chiếc xe bán tải Ranger Super Duty cứu hộ đặc chủng, sử dụng năng lượng mặt trời để vận hành máy bơm chữa cháy.
Mẫu xe sedan điện IM L6 của nhà thiết kế Jimmy Choo được bổ sung các chi tiết huy hiệu pha lê và nội thất da xanh trong khi giữ nguyên hệ truyền động.
Nhờ nhiều năm gắn bó với công việc huấn luyện viên thể hình, vợ Đặng Văn Lâm vẫn duy trì phong độ hình thể đáng ngưỡng mộ.
Mẫu môtô thể thao điện Kawasaki Ninja e-1 ABS 2027 vừa trở lại danh mục sản phẩm của hãng xe Nhật Bản với giá bán từ 7.899 USD (khoảng 206,26 triệu đồng).
Được ra mắt lần đầu từ năm 2024 nhưng do là một dòng xe đặc biệt, BMW R 12 S đã mất gần 2 năm để tìm được đường tới thị trường Việt và giới hạn chỉ 12 chiếc.
Hyundai Palisade 2027 mới vừa ra mắt tại Hàn Quốc với danh mục phiên bản mở rộng, đáng chú ý nhất là biến thể High-Roof có phần nóc được nâng thêm 240 mm.
Là phiên bản cao cấp hơn của Qin L EV, BYD Qin Max 2026 tạo cảm giác quen thuộc vì sở hữu kiểu dáng tổng thể tương tự Seal 6 đang bán ở các thị trường quốc tế.