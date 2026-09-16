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[VIDEO] Hyosung Vina lỗ lũy kế gần 21.000 tỷ đồng sau 8 năm tại Việt Nam

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[VIDEO] Hyosung Vina lỗ lũy kế gần 21.000 tỷ đồng sau 8 năm tại Việt Nam

EY Việt Nam cảnh báo về khả năng hoạt động liên tục của Hyosung Vina khi doanh nghiệp Hàn Quốc lỗ lũy kế gần 21.000 tỷ đồng sau 8 năm tại Việt Nam.

Minh Quân - Hà Anh
#Hyosung Vina #Lỗ lũy kế doanh nghiệp #Kết quả hoạt động kinh doanh #Đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam #Cảnh báo tài chính

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