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[VIDEO] Sách giáo khoa loạn giá trên sàn thương mại điện tử, doanh thu 7 tỷ đồng

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[VIDEO] Sách giáo khoa loạn giá trên sàn thương mại điện tử, doanh thu 7 tỷ đồng

Sách giáo khoa bán trên Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki thu về 7 tỷ đồng, trong đó có nhiều sách bị thổi giá gấp 6 lần so với giá niêm yết.

Minh Quân - Hà Anh
#Sách giáo khoa #Thương mại điện tử #Giá sách #Shopee #Tiki

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