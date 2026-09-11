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Mưa như trút, đường phố TP HCM ngập gần lút bánh xe máy

Xã hội

Mưa như trút, đường phố TP HCM ngập gần lút bánh xe máy

Trận mưa như trút nước từ chiều đến tối khuya khiến hàng loạt tuyến đường ở TP HCM bị ngập sâu, lút nửa bánh xe máy khiến người dân phải “bơi” về nhà.

Xuân Danh
Từ chiều đến tận khuya ngày 10/9, mưa lớn kéo dài đổ xuống nhiều khu vực ở TP HCM khiến hàng loạt tuyến đường chìm trong biển nước, phương tiện bị chết máy.
Từ chiều đến tận khuya ngày 10/9, mưa lớn kéo dài đổ xuống nhiều khu vực ở TP HCM khiến hàng loạt tuyến đường chìm trong biển nước, phương tiện bị chết máy.
Hàng loạt tuyến đường phường Bình Trị Đông, Bình Tân, Phú Thọ Hòa, Bình Thạnh, Bình Quới, Linh Đông…bị ngập nặng.
Hàng loạt tuyến đường phường Bình Trị Đông, Bình Tân, Phú Thọ Hòa, Bình Thạnh, Bình Quới, Linh Đông…bị ngập nặng.
Các tuyến đường ở phường Phú Thọ Hòa như: Phạm Văn Xảo, Vườn Lài, Lê Thúc Hoạch, Văn Cao….bị ngập, người dân phải hì hục đẩy xe bị chết máy về nhà.
Các tuyến đường ở phường Phú Thọ Hòa như: Phạm Văn Xảo, Vườn Lài, Lê Thúc Hoạch, Văn Cao….bị ngập, người dân phải hì hục đẩy xe bị chết máy về nhà.
Nước ngập sâu khiến giao thông trên đường Phạm Văn Xảo gặp nhiều khó khăn.
Nước ngập sâu khiến giao thông trên đường Phạm Văn Xảo gặp nhiều khó khăn.
“Mưa lớn chỉ kéo dài khoảng 1 giờ, nhưng đường phố đã ngập gần lút bánh xe máy. Nhìn đường phố mà cứ như là sông vậy”, anh Linh người dân phường Phú Thọ Hòa nói.
“Mưa lớn chỉ kéo dài khoảng 1 giờ, nhưng đường phố đã ngập gần lút bánh xe máy. Nhìn đường phố mà cứ như là sông vậy”, anh Linh người dân phường Phú Thọ Hòa nói.
Mỗi khi có xe ô tô chạy qua tạo thành sóng nước hai bên đường khiến người đi xe máy phải giữ chặt tay lái để không bị ngã xuống “biển nước”.
Mỗi khi có xe ô tô chạy qua tạo thành sóng nước hai bên đường khiến người đi xe máy phải giữ chặt tay lái để không bị ngã xuống “biển nước”.
Đến 19h30, nhiều đoạn đường Phạm Văn Xảo vẫn còn ngập sâu.
Đến 19h30, nhiều đoạn đường Phạm Văn Xảo vẫn còn ngập sâu.
Hàng loạt xe chết máy, người dân bì bõm lội nước đen ngòm đẩy xe về nhà.
Hàng loạt xe chết máy, người dân bì bõm lội nước đen ngòm đẩy xe về nhà.
Nhiều người không dám đi vào vùng ngập sâu đành đứng hai bên đường chờ nước rút.
Nhiều người không dám đi vào vùng ngập sâu đành đứng hai bên đường chờ nước rút.
Xe máy bị chết máy nằm la liệt ven đường.
Xe máy bị chết máy nằm la liệt ven đường.
“Em chờ hơn 40 phút rồi mà nước rút chậm quá dù mưa đã tạnh. Ráng chờ thêm chút nữa đường rút hết nước mới dám về, em sợ dắt bộ xe chết máy lắm”, Nguyễn Lan Anh, ngụ phường Bình Tân chia sẻ.
“Em chờ hơn 40 phút rồi mà nước rút chậm quá dù mưa đã tạnh. Ráng chờ thêm chút nữa đường rút hết nước mới dám về, em sợ dắt bộ xe chết máy lắm”, Nguyễn Lan Anh, ngụ phường Bình Tân chia sẻ.
Lỡ đi vào vùng nước ngập, nhiều người không thoát ra được nên đẩy xe lên vỉa hè gọi người thân cầu cứu. “Em gọi anh trai đến chạy xe máy về nhưng anh cũng đang bị xe chết máy vì đường ngập nước”, cô gái tên Thủy cho biết.
Lỡ đi vào vùng nước ngập, nhiều người không thoát ra được nên đẩy xe lên vỉa hè gọi người thân cầu cứu. “Em gọi anh trai đến chạy xe máy về nhưng anh cũng đang bị xe chết máy vì đường ngập nước”, cô gái tên Thủy cho biết.
Mưa ngập đường khiến hoạt động kinh doanh, buôn bán của người dân hai bên đường bị đóng băng. Đến 20h30, nhiều khu vực vẫn còn bị ngập nước.
Mưa ngập đường khiến hoạt động kinh doanh, buôn bán của người dân hai bên đường bị đóng băng. Đến 20h30, nhiều khu vực vẫn còn bị ngập nước.
Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, do mây đối lưu phát triển gây mưa dông trên nhiều khu vực ở TP HCM. Lượng mưa phổ biến từ 10-35mm, có nơi trên 40mm.
Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, do mây đối lưu phát triển gây mưa dông trên nhiều khu vực ở TP HCM. Lượng mưa phổ biến từ 10-35mm, có nơi trên 40mm.
Xuân Danh
#Mưa #TP HCM

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