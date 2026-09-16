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[VIDEO] Chính phủ chỉ đạo lắp camera toàn bộ khu vực trọng yếu kỳ thi quốc gia

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[VIDEO] Chính phủ chỉ đạo lắp camera toàn bộ khu vực trọng yếu kỳ thi quốc gia

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục lắp camera tại khu vực trọng yếu, tăng cường trách nhiệm sau vụ gian lận tại Tuyên Quang, Quảng Trị.

Minh Quân - Hà Anh
#Chống gian lận thi cử #Camera giám sát #Kỳ thi quốc gia #Bộ Giáo dục #Phó thủ tướng Lê Tiến Châu

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