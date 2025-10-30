Hai xe tải va chạm trên đèo Bảo Lộc, giao thông ùn ứ cục bộ

Khoảng 4h30 ngày 30/10, hai xe tải di chuyển ngược chiều trên Quốc lộ 20 đoạn qua xã Đạ Huoai 2 (Lâm Đồng) đấu đầu, gây ách tắc giao thông trên đèo.

Sáng 30/10, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe tải xảy ra trên đèo Bảo Lộc khiến giao thông ùn tắc nhiều giờ.

Khoảng 4h30 cùng ngày, xe tải biển số 49H-05.081 do tài xế Nguyễn Văn Nghĩa (43 tuổi, trú phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng Lâm Đồng đi TP HCM.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến Km99+700, đoạn qua xã Đạ Huoai 2 (tỉnh Lâm Đồng), phương tiện này va chạm trực diện với xe tải biển số 60K-70.026 do tài xế Nguyễn Văn Kiệt (32 tuổi, trú xã Gia Kiệm, tỉnh Đồng Nai) điều khiển chạy theo hướng ngược lại.

Cú đấu đầu mạnh khiến phần cabin của 2 xe biến dạng, hư hỏng nặng. Cả hai tài xế chỉ bị trầy xước nhẹ và kịp thoát ra ngoài trước khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường.

Vụ tai nạn làm giao thông trên đèo Bảo Lộc bị ách tắc cục bộ, hàng loạt phương tiện xếp hàng dài trên cả hai chiều.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an xã Đạ Huoai 2 nhanh chóng có mặt phân luồng, điều tiết và khám nghiệm hiện trường.

Đến khoảng 7h sáng cùng ngày, hiện trường được giải phóng, các phương tiện lưu thông bình thường qua khu vực đèo.

