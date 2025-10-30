Hà Nội

Xã hội

Hai xe tải va chạm trên đèo Bảo Lộc, giao thông ùn ứ cục bộ

Khoảng 4h30 ngày 30/10, hai xe tải di chuyển ngược chiều trên Quốc lộ 20 đoạn qua xã Đạ Huoai 2 (Lâm Đồng) đấu đầu, gây ách tắc giao thông trên đèo.

Bảo Giang

Sáng 30/10, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe tải xảy ra trên đèo Bảo Lộc khiến giao thông ùn tắc nhiều giờ.

Khoảng 4h30 cùng ngày, xe tải biển số 49H-05.081 do tài xế Nguyễn Văn Nghĩa (43 tuổi, trú phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng Lâm Đồng đi TP HCM.

3.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến Km99+700, đoạn qua xã Đạ Huoai 2 (tỉnh Lâm Đồng), phương tiện này va chạm trực diện với xe tải biển số 60K-70.026 do tài xế Nguyễn Văn Kiệt (32 tuổi, trú xã Gia Kiệm, tỉnh Đồng Nai) điều khiển chạy theo hướng ngược lại.

Cú đấu đầu mạnh khiến phần cabin của 2 xe biến dạng, hư hỏng nặng. Cả hai tài xế chỉ bị trầy xước nhẹ và kịp thoát ra ngoài trước khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường.

Vụ tai nạn làm giao thông trên đèo Bảo Lộc bị ách tắc cục bộ, hàng loạt phương tiện xếp hàng dài trên cả hai chiều.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an xã Đạ Huoai 2 nhanh chóng có mặt phân luồng, điều tiết và khám nghiệm hiện trường.

Đến khoảng 7h sáng cùng ngày, hiện trường được giải phóng, các phương tiện lưu thông bình thường qua khu vực đèo.

Xã hội

Tài xế ở Lâm Đồng tử vong khi thùng container tuột cáp, va trúng đầu

Trong lúc đang cẩu hàng tại khuôn viên một khách sạn ở phường B’Lao, thùng container bị tuột khỏi hệ thống cáp, va vào đầu khiến người đàn ông tử vong tại chỗ.

Sáng 28/10, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại khuôn viên một khách sạn ở phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng, khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

13.jpg
Hiện trường vụ việc.
Xem chi tiết

Xã hội

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng, đèo Gia Bắc tê liệt hoàn toàn

Đất đá tràn xuống từ taluy dương, khoét sâu taluy âm, tạo hàm ếch nguy hiểm. Giao thông trên tuyến Quốc lộ 28 đoạn qua Sơn Điền bị tê liệt nhiều giờ.

Sau nhiều giờ mưa lớn kéo dài, sáng 28/10, đèo Gia Bắc trên Quốc lộ 28 đoạn qua xã Sơn Điền (tỉnh Lâm Đồng) bị chia cắt nghiêm trọng do hàng loạt điểm sạt lở lớn nhỏ, khiến toàn tuyến tê liệt hoàn toàn.

12.jpg
Đất đá từ taluy dương đổ xuống vùi kín mặt đường trên đèo Gia Bắc, sáng 28/10.
Xem chi tiết

Xã hội

Hàng trăm hộ dân ở phường Bình Thuận di dời khẩn do mưa lớn, ngập sâu

Mưa lũ dâng cao buộc chính quyền phường Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) ra lệnh di dời dân và cấm lưu thông qua hai cây cầu nguy hiểm trong tối 27/10.

4.jpg
Đêm 27/10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở phường Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) ngập sâu, chính quyền địa phương đã ban hành liên tiếp hai lệnh khẩn cấp: di dời dân và tạm cấm cầu, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.
2.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, nước từ các hồ chứa tràn xuống nhanh, khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư ở khu phố 5, 6 và Xuân Điền bị ngập từ 0,5 đến hơn 1 mét.
Xem chi tiết

