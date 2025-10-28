Hà Nội

Hàng trăm hộ dân ở phường Bình Thuận di dời khẩn do mưa lớn, ngập sâu

Xã hội

Hàng trăm hộ dân ở phường Bình Thuận di dời khẩn do mưa lớn, ngập sâu

Mưa lũ dâng cao buộc chính quyền phường Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) ra lệnh di dời dân và cấm lưu thông qua hai cây cầu nguy hiểm trong tối 27/10.

Bảo Giang
Đêm 27/10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở phường Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) ngập sâu, chính quyền địa phương đã ban hành liên tiếp hai lệnh khẩn cấp: di dời dân và tạm cấm cầu, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, nước từ các hồ chứa tràn xuống nhanh, khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư ở khu phố 5, 6 và Xuân Điền bị ngập từ 0,5 đến hơn 1 mét.
Lực lượng công an, dân quân và đoàn viên thanh niên được huy động xuyên đêm, hỗ trợ người dân di chuyển đến Trường Tiểu học Phú Tài và nhà người thân ở khu vực cao.
Người dân khu phố 5, phường Bình Thuận được đưa đến nơi tạm trú an toàn trong đêm mưa lớn.
Cùng thời điểm, UBND phường Bình Thuận ban hành lệnh tạm cấm lưu thông qua Cầu Đúc (khu phố Phú Nhang) và Cầu Tràn (khu phố Xuân Điền) từ 20h30 ngày 27/10, do mực nước dâng cao, chảy xiết, gây nguy cơ mất an toàn. Lực lượng chức năng đã lập rào chắn, đặt biển cảnh báo và trực ban 24/24 tại hai đầu cầu.
Cầu Tràn, phường Bình Thuận bị nước lũ chia cắt hoàn toàn, chính quyền lập rào chắn, cấm người và phương tiện qua lại.
Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở khu phố 6, phường Bình Thuận ngập hơn nửa mét, giao thông tê liệt trong nhiều giờ.
Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở khu phố 6, phường Bình Thuận ngập hơn nửa mét, giao thông tê liệt trong nhiều giờ.
Bảo Giang
#Nước lũ và ảnh hưởng đến sinh hoạt #Di dời dân phòng tránh lũ #Cấm lưu thông cầu nguy hiểm #Tác động của mưa lớn đến giao thông #Biện pháp ứng phó thiên tai tại Bình Thuận #tỉnh Lâm Đồng

