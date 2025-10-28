Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tài xế ở Lâm Đồng tử vong khi thùng container tuột cáp, va trúng đầu

Trong lúc đang cẩu hàng tại khuôn viên một khách sạn ở phường B’Lao, thùng container bị tuột khỏi hệ thống cáp, va vào đầu khiến người đàn ông tử vong tại chỗ.

Bảo Giang

Sáng 28/10, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại khuôn viên một khách sạn ở phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng, khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

13.jpg
Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h45 cùng ngày, ông Phạm Thế Vinh (39 tuổi, trú tại phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe tải đến khu vực khách sạn để cẩu, di dời thùng container.

Trong lúc đang đứng dưới xe thao tác, thùng container bất ngờ tuột khỏi hệ thống cáp cẩu, xê dịch mạnh và va trúng đầu ông Vinh. Cú va chạm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an phường B’Lao phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh có mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành khám nghiệm và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Mất lái, xe tải chở bưu phẩm lao vào dải phân cách trên Quốc lộ 28

#Tai nạn lao động tại Lâm Đồng #Vụ tai nạn cẩu hàng gây tử vong #Sự cố thùng container tuột cáp #An toàn lao động và phòng tránh tai nạn #Điều tra vụ tai nạn tại khách sạn #Nguyên nhân tử vong do tai nạn lao động

Bài liên quan

Xã hội

Thi thể nữ giáo viên mất tích do lũ được tìm thấy cách hiện trường 500m

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nữ giáo viên bị lũ cuốn trôi, cách vị trí gặp nạn khoảng 500m.

Sáng 28/10, nguồn tin của Báo Tri thức và Cuộc sống cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nữ giáo viên bị lũ cuốn trôi tại khu vực suối thuộc xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng.

7.jpg
Khu vực phát hiện thi thể nữ giáo viên, cách nơi gặp nạn khoảng 500m.
Xem chi tiết

Xã hội

Mưa lớn gây sạt lở, quốc lộ 28B qua Lâm Đồng tạm gián đoạn

Chiều 27/10, mưa lớn kéo dài khiến khối lượng lớn đất đá từ taluy dương sạt xuống quốc lộ 28B đoạn qua xã Phan Sơn, làm giao thông tạm gián đoạn.

Khoảng 16h ngày 27/10, trên quốc lộ 28B đoạn qua xã Phan Sơn, đất đá từ taluy dương bất ngờ sạt xuống mặt đường, vùi lấp một phần tuyến giao thông. Sự cố không gây thiệt hại về người và phương tiện, song làm ách tắc cục bộ.

4.jpg
Hiện trường sạt lở đất đá trên quốc lộ 28B, đoạn qua xã Phan Sơn (tỉnh Lâm Đồng) chiều 27/10.
Xem chi tiết

Xã hội

Hàng trăm hộ dân ở phường Bình Thuận di dời khẩn do mưa lớn, ngập sâu

Mưa lũ dâng cao buộc chính quyền phường Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) ra lệnh di dời dân và cấm lưu thông qua hai cây cầu nguy hiểm trong tối 27/10.

4.jpg
Đêm 27/10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở phường Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) ngập sâu, chính quyền địa phương đã ban hành liên tiếp hai lệnh khẩn cấp: di dời dân và tạm cấm cầu, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.
2.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, nước từ các hồ chứa tràn xuống nhanh, khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư ở khu phố 5, 6 và Xuân Điền bị ngập từ 0,5 đến hơn 1 mét.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới