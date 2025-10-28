Tài xế ở Lâm Đồng tử vong khi thùng container tuột cáp, va trúng đầu

Trong lúc đang cẩu hàng tại khuôn viên một khách sạn ở phường B’Lao, thùng container bị tuột khỏi hệ thống cáp, va vào đầu khiến người đàn ông tử vong tại chỗ.

Sáng 28/10, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại khuôn viên một khách sạn ở phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng, khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h45 cùng ngày, ông Phạm Thế Vinh (39 tuổi, trú tại phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe tải đến khu vực khách sạn để cẩu, di dời thùng container.

Trong lúc đang đứng dưới xe thao tác, thùng container bất ngờ tuột khỏi hệ thống cáp cẩu, xê dịch mạnh và va trúng đầu ông Vinh. Cú va chạm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an phường B’Lao phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh có mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành khám nghiệm và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

