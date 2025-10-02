Hải Phòng chỉ đạo xử lý vụ việc nam sinh lớp 11 bị nhóm bạn đánh

Sở GD&ĐT TP Hải Phòng chỉ đạo xử lý vụ việc nam sinh trường THPT Phan Bội Châu bị nhóm bạn đánh sau giờ tan học mà Báo Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh.

Ngày 2/10, trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, đại diện Sở GD&ĐT TP Hải Phòng cho biết, Sở vừa có văn bản chỉ đạo xử lý vụ việc nam học sinh trường THPT Phan Bội Châu bị nhóm bạn đánh sau giờ tan học.

Theo đó, Sở GD&ĐT TP Hải Phòng yêu cầu trường THPT Phan Bội Châu chủ động phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương và gia đình của học sinh để xác minh làm rõ bản chất vụ việc, trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong thời gian sớm nhất.

Hình ảnh vụ việc.

Trường THPT Phan Bội Châu thành lập Hội đồng kỷ luật, xem xét các hình thức kỷ luật đối với các học sinh có liên quan trên nguyên tắc khách quan, đúng quy định, đúng thẩm quyền, có tính giáo dục răn đe, giúp các em nhận ra vi phạm của bản thân, tiếp tục phấn đấu tu dưỡng, không tái phạm.

Đồng thời, tập trung rà soát, củng cố quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự khu vực trường học, tăng cường trực giám sát giờ tan học, thiết lập đường dây nóng,…để phòng ngừa tái diễn.

Nhà trường cần có giải pháp cụ thể tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng trong giáo dục đạo đức – kỹ năng sống cho học sinh, tư vấn tâm lý học đường, trang bị cho học sinh kiến thức liên quan đến pháp luật về bạo lực học đường; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn - Hội, giáo viên chủ nhiệm trong việc thường xuyên theo dõi, nắm bắt và giải quyết kịp thời các mâu thuẫn (nếu có).

Sở GD&ĐT yêu cầu nhà trường nghiêm túc triển khai, kịp thời thông tin, báo cáo tiến độ và kết quả xử lý vụ việc về Sở GD&ĐT.

Trước đó, ngày 29/9, ngay sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh việc nam sinh M.B.N (SN 2009, học sinh lớp 11 Trường THPT Phan Bội Châu, xã Nam Sách, Hải Phòng) có dấu hiệu bị bạo lực, gây bức xúc trong dư luận, Sở GD&ĐT Hải Phòng đã có công văn yêu cầu Trường THPT Phan Bội Châu phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, khẩn trương xác minh thông tin phản ảnh trên môi trường mạng xã hội và kịp thời xử lý vụ việc theo quy định. Chủ động, kịp thời phối hợp với gia đình trong công tác bảo vệ, hỗ trợ tâm lý, sức khỏe cho học sinh. Báo cáo sự việc và công tác xử lý về Sở GD&ĐT.

Cùng ngày, trường THPT Phan Bội Châu có báo cáo về sự việc đánh nhau của học sinh xảy ra ngoài nhà trường tại khu đô thị phía Tây.

Như Tri thức và Cuộc sống đưa tin, nhóm 4 học sinh lớp 10, trường THPT Phan Bội Châu gồm P.T.A. (lớp 10K), T.V.Q. (lớp 10H), V.P.T.D. (lớp 10H) và N.X.H. (lớp 10H) đã đấm đá, dùng mũ bảo hiểm đập vào người nam sinh lớp 11 cùng trường là M.B.N vào chiều 27/9 tại khu đô thị phía Tây thuộc xã Nam Sách, TP Hải Phòng. Hành vi này đã khiến em N gãy xương mũi, gãy xương thuyền tay trái.

Theo báo cáo của Trường THPT Phan Bội Châu, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên xuất phát từ va chạm giữa em M.B.N và em P.T.A. (lớp 10K) tại cầu thang khi tan học chiều 26/9. Đến tiết 4 sáng 27/9, N. gặp P.T.A. tại lớp 10K để giải quyết mâu thuẫn và đến chiều cùng ngày xảy ra vụ đánh nhau trên.

Hội đồng kỷ luật nhà trường đã quyết định tạm dừng học tập một tuần với 4 học sinh lớp 10 tham gia đánh bạn và phối hợp công an xã Nam Sách tiếp tục xử lý.