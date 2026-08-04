TP HCM: Gói duy tu hơn 9 tỷ, tiết kiệm khoảng 194 triệu sau đấu thầu

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TP HCM Đỗ Tấn Long đã ký Quyết định số 1158/QĐ-TTGTHTKT ngày 22/07/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công thuộc công trình Duy tu sửa chữa hệ thống thoát nước đường An Dương Vương (đoạn từ Nguyễn Văn Cừ đến Trần Bình Trọng).

Nguồn: MSC

Tỷ lệ tiết kiệm 2,11% tại gói thầu Duy tu sửa chữa hệ thống thoát nước đường An Dương Vương

Dữ liệu đấu thầu thể hiện công trình Duy tu sửa chữa hệ thống thoát nước đường An Dương Vương được phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh tại Quyết định số 741/QĐ-TTGTHTKT ngày 09/06/2026. Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) sau đó được phê duyệt tại Quyết định số 814/QĐ-TTGTHTKT ngày 19/06/2026 do Phó Giám đốc Đỗ Tấn Long ký và đăng tải công khai trên Mạng đấu thầu quốc gia với mã số E-TBMT IB2600303460 (mã KHLCNT PL2600146664).

Gói thầu có giá dự toán được duyệt là 9.205.939.898 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước từ kinh phí chi thường xuyên sự nghiệp các hoạt động kinh tế. Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng đơn giá cố định với thời gian thực hiện 90 ngày.

Đến thời điểm đóng mở thầu ngày 09/07/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Hùng Thắng.

Qua quá trình đánh giá thẩm định hồ sơ của tổ chuyên gia, ngày 22/07/2026 Tại Quyết định số 1158/QĐ-TTGTHTKT, Công ty Cổ phần Xây dựng Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Hùng Thắng đã chính thức được phê duyệt trúng thầu với giá 9.011.979.181 đồng. So với giá gói thầu ban đầu 9.205.939.898 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 193.960.716 đồng, tương ứng khoảng 2,11%.

Năng lực đơn vị trúng thầu

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Xây dựng Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Hùng Thắng (MSDN: vn0312333477), thành lập ngày 20/06/2013, đặt trụ sở chính tại 1/11 Đường 74, Tổ 4, Khu Phố 5, Phường Phước Long, TP HCM; do ông Cao Viết Cường là người đại diện pháp luật, lĩnh vực hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp là xây lắp và mua sắm hàng hóa. Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến cuối tháng 07/2026 doanh nghiệp đã tham gia khoảng 119 gói thầu, trúng 75 gói với tổng giá trị trúng thầu tích lũy lên tới 425.320.390.428 đồng (trong đó, với vai trò độc lập đạt 249.968.472.692 đồng). Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này đạt khoảng 71,44%.

Ngoài gói đã trúng đang phân tích nêu trên thì trong nửa đầu năm 2026 nhà thầu cũng đã ghi nhận trúng các gói liên danh có giá trị lớn như: Gói Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ trị giá 9.982.224.518 đồng, trúng tháng 03/2026; Gói Xây lắp (Bao gồm Chi phí xây dựng, Chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị, Chi phí đảm bảo an toàn giao thông trong thi công) trị giá 18.228.123.573 đồng; Gói Bảo trì, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng xe buýt khu vực 2 Thành phố Hồ Chí Minh, trị giá 98.796.621.719 đồng, cả hai gói thầu này do Trung Tâm Quản Lý Giao Thông Công Cộng làm chủ đầu tư trúng vào tháng 02/2026.

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng. Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn). Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn: Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.

Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

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