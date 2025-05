Hải Dương tạo nền tảng vững chắc bước vào chặng đường mới

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định như trên tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sáng ngày 21/5.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Chung.

Những kết quả Hải Dương đạt được là nền tảng thuận lợi thực hiện các nhiệm vụ

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khi phát biểu kết luận buổi làm việc đã ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, kết quả Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tỉnh Hải Dương đạt được thời gian qua.

Theo Thường trực Ban Bí thư, Hải Dương đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn trong thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tạo thống nhất cao trong Đảng bộ và sự đồng thuận, ủng hộ của người dân. Hải Dương cũng đã thúc đẩy, đạt nhiều kết quả nổi bật phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, những kết quả Hải Dương đạt được là nền tảng, tạo thuận lợi để thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo.

Bên cạnh đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng lưu ý thời gian để hoàn thành các công việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy không còn nhiều. Ông đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát các nhiệm vụ, công việc theo kế hoạch, chỉ đạo của Trung ương để hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ các xã, phường chuẩn bị tốt tổ chức đại hội theo mô hình mới.

Quan tâm sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cấp xã bảo đảm chặt chẽ, khách quan, công tâm, lựa chọn được cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chú ý đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ lãnh đạo cấp xã sau khi thành lập để đáp ứng yêu cầu các nhiệm vụ mới ngay khi đi vào hoạt động.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương kịp thời phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp nhân sự thành phố sau khi hợp nhất bảo đảm giữ vững nguyên tắc của Đảng trong công tác cán bộ, minh bạch, công tâm, tuyệt đối không được cục bộ địa phương, lợi ích nhóm.

Phương án nhân sự cấp ủy phải đúng nguyên tắc, yêu cầu, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quan tâm đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ khoa học. Xây dựng nhân sự cấp ủy gắn với nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2026-2031.

Tập trung chỉ đạo cơ cấu lại, nâng cao chất lượng độ ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tốt yêu cầu phân cấp, phân quyền và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thống nhất với TP Hải Phòng phương án bố trí trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị; phương án quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định sau khi hợp nhất…

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cần chỉ đạo tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tạo đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương và thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, trong đó có các công việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Chỉ đạo tập trung làm tốt công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ, số hóa tài liệu, kiểm kê, kiểm toán… khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Cùng với thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Hải Dương cần tiếp tục tập trung thực hiện các nghị quyết mới ban hành của Trung ương, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm năm 2025 đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số đã đề ra.

Đặc biệt cần duy trì, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của từng cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Hải Dương sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ Trung ương giao

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng cho biết những kết quả Hải Dương đạt được thời gian qua có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Ông Trần Đức Thắng hứa với Thường trực Ban Bí thư sẽ cùng Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được Trung ương giao, nhất là trong thời gian từ nay đến khi hoàn thành hợp nhất tỉnh với TP Hải Phòng.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng báo cáo về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương và công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Thành Chung.

Đồng thời bày tỏ mong muốn Thường trực Ban Bí thư tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn Hải Dương để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, công việc trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đã báo cáo với Thường trực Ban Bí thư về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương và công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo đó, trong 5 tháng đầu năm 2025, tăng trưởng kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương đạt nhiều kết quả nổi bật. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP theo giá so sánh) ước đạt 50.814 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách tiếp tục tăng cao, đạt 13.990 tỷ đồng bằng 50,7% dự toán năm. Đầu tư phát triển khởi sắc, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 tháng đầu năm ước đạt 25.247 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2024. Tính đến ngày 19/5, tỉnh Hải Dương đã giải ngân vốn đầu tư công 3.357,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 32,1% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đứng thứ 7/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đáng chú ý, Hải Dương đã tích cực phối hợp triển khai các dự án đầu tư trọng điểm quốc gia và dự án lớn của tỉnh và đang phối hợp xây dựng phương án làm trục giao thông mới kết nối với trung tâm TP Hải Phòng để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và tạo không gian phát triển mới sau khi hợp nhất tỉnh.

Hải Dương cũng đã tập trung triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, tính đến ngày 19/5, đã khởi công 100% số căn nhà (1.453 căn), trong đó đã hoàn thành sửa chữa 757/761 căn (đạt 99,5%) và xây mới 459/692 căn (đạt 66,3%); dự kiến hoàn thành toàn bộ trước ngày 20/6/2025, vượt tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao.

Ông Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương phát biểu làm rõ một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương. Ảnh: Thành Chung.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các văn bản chỉ đạo của Trung ương. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các chỉ đạo của Trung ương được thực hiện đồng bộ trong toàn tỉnh.

Quá trình sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính có sự chỉ đạo quyết liệt của cấp uỷ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, được nhân dân ủng hộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương và Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã phối hợp chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện Đề án hợp nhất hai địa phương cùng với các đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, báo cáo Chính phủ đúng tiến độ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương kịp thời ban hành các nghị quyết, đề án, kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đến nay, các công việc bảo đảm hiệu quả, đúng yêu cầu và tiến độ của Trung ương; không có nội dung nào chậm tiến độ hoặc chưa được thực hiện…

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở và Đảng bộ xã, phường được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo đúng Chỉ thị số 35-CT/TW và Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.