Hà Tĩnh khẩn trương ứng phó khẩn cấp bão số 5

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Hà Tĩnh đã yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Sáng 24/8, ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng chủ trì họp trực tuyến với các xã, phường về công tác phòng chống bão. Công điện được gửi tới các sở, ngành, chủ đầu tư công trình trọng điểm, lực lượng quân sự, biên phòng và chính quyền cơ sở để huy động tổng lực ứng phó.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các xã, phường ven biển, cửa sông hoàn thành việc di dời dân trước 17h ngày 24/8. Các hộ sống tại vùng trũng, ven sông suối, khu vực nguy cơ cao phải khẩn cấp sơ tán, trường hợp cần thiết áp dụng biện pháp cưỡng chế để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng cùng người dân khẩn trương gia cố tuyến đê bị sạt lở tại xã Xuân Đan.

Bộ đội Biên phòng, quân sự và công an tỉnh được huy động hỗ trợ sơ tán, kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn.

Các đơn vị quản lý hồ đập, thủy lợi, thủy điện phải bố trí lực lượng trực 24/24, gia cố công trình, đặc biệt là hồ chứa nhỏ xuống cấp. Việc vận hành điều tiết phải chủ động, đảm bảo an toàn hạ du.

Nông dân xã Cẩm Xuyên gặt lúa sớm để tránh bão.

Chính quyền cơ sở được giao hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, thu hoạch diện tích lúa hè thu, rau màu, cây ăn quả đã đến kỳ. Toàn tỉnh hiện có hơn 45.800 ha lúa hè thu, 9.300 ha rau màu, 11.000 ha cây ăn quả cần được bảo vệ.

Các sở ngành được yêu cầu triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cơ sở giáo dục, y tế, khu du lịch, bãi tắm, hạ tầng giao thông. Học sinh có thể nghỉ học tùy theo diễn biến bão.

Ngành điện cùng người dân chung tay chống bão số 5.

Được biết, Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh đã cấp 6,9 tỷ đồng hỗ trợ 69 địa phương ứng phó bão số 5. Ngành viễn thông triển khai phương án dự phòng để duy trì thông tin liên lạc thông suốt.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 10h ngày 24/8, tâm bão số 5 (tên quốc tế Kajiki) nằm trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 585km, cách Hà Tĩnh khoảng 560km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16. Hiện bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15km/giờ.