Xã hội

Bão số 5 cách Nghệ An và Hà Tĩnh khoảng 600km, sức gió giật cấp 15

Sáng 24/8, vị trí tâm bão cách Nghệ An khoảng 620km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 600km về phía Đông; sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15.

Thanh Hà

Do tác động của bão số 5, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15, sóng biển cao 5,0-7,0m, vùng gần tâm bão 7,0-9,0m, biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm 7-9m; biển động dữ dội.

Từ chiều 24/8, Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; riêng phía Nam khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh.

89f0c923-5ee6-492e-98fc-5adf4a9eb064.jpg
Hướng di chuyển của bão số 5 sáng 24/8.

Vùng ven biển từ Ninh Bình-Bắc Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m.

Mực nước theo mốc trạm tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) cao 3,3-3,8m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) cao 3,5-4,0m, tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) cao 2,5-3,0m và tại Cửa Gianh (Quảng Trị) cao 1,5-2,0m. Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông, các đảo từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị.

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ đêm 24/8, Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15; vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8.

Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Ngày 25-26/8, khu vực thủ đô Hà Nội, TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông; khu vực TP HCM chiều tối và tối có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày 25-27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có khả năng xảy ra mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500mm.

Xã hội

Bão số 5 giật cấp 15, tiếp tục mạnh lên, gây mưa lớn nhiều nơi

Bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki) đang di chuyển nhanh hướng vào đất liền nước ta. Theo dự báo, khi càng tiến gần đất liền, bão càng có xu hướng mạnh lên.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lúc 4h sáng 24/8, tâm bão số 5 đang ở trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 660km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 640km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 5 mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Như vậy, trong vòng chưa đầy 24 giờ, bão số 5 đã mạnh thêm 4 cấp.

dbqg-xtnd-20250824-0500.gif
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão.
Xem chi tiết

Xã hội

Dự báo càng vào gần đất liền, bão số 5 lại thêm tăng cấp

Tối 23/8, bão số 5 đã tăng thêm gần 2 cấp, dự báo nó sẽ tiếp tục mạnh thêm do đi qua một vùng biển ấm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19h ngày 23/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ vĩ bắc; 113,7 độ kinh đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 220km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12; di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25km/h.

Với những diễn biến mới nhất từ cơn bão số 5, các chuyên gia nhận định điều kiện thời tiết trên Biển Đông đang khá thuận lợi để bão số 5 càng vào gần đất liền càng mạnh thêm.

Xem chi tiết

Xã hội

Nghệ An yêu cầu Thủy điện Bản Vẽ vận hành giảm lũ cho hạ du trước bão số 5

Tỉnh Nghệ An vừa ký công văn hỏa tốc đề nghị Công ty Thủy điện Bản Vẽ vận hành giảm lũ cho hạ du trước bão số 5.

Ngày 23/8, ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Phó trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã ký công văn hỏa tốc đề nghị Công ty thủy điện Bản Vẽ vận hành giảm lũ cho hạ du.

Đây là động thái được đưa ra trước dự báo về ảnh hưởng của mưa lớn từ cơn bão số 5 (bão Kajiki).

Xem chi tiết

