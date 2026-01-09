Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chiến trường bị Su-34 "xé nát", quân Ukraine vật lộn giữ trận địa

Quân sự

Chiến trường bị Su-34 "xé nát", quân Ukraine vật lộn giữ trận địa

Theo truyền thông Mỹ cho biết, chiến trường nơi tiêm kích Su-34 của Nga hoạt động, thời gian trên chiến tuyến trung bình của binh lính Ukraine không quá 4 giờ.

Tiến Minh
Giao tranh mùa đông vẫn tiếp diễn trên chiến trường Ukraine. Bên cạnh một số “phản công thắng lợi" hạn chế ở hướng Kupyansk, Quân đội Ukraine (AFU) tiếp tục rút lui ở các mặt trận Pokrovsk, Kostiantynivka, Zaporozhye, Lyman và Sumy.
Giao tranh mùa đông vẫn tiếp diễn trên chiến trường Ukraine. Bên cạnh một số “phản công thắng lợi" hạn chế ở hướng Kupyansk, Quân đội Ukraine (AFU) tiếp tục rút lui ở các mặt trận Pokrovsk, Kostiantynivka, Zaporozhye, Lyman và Sumy.
Hiện tại các cuộc đàm phán ngừng bắn đã tạm thời bị gác lại, và một số cường quốc châu Âu hiện đang bận rộn "nâng cao tinh thần" cho Ukraine, ký kết một số "thỏa thuận tương lai" quan trọng với nước này. Ukraine, Anh và Pháp cũng đã ký một tuyên bố về ý định triển khai lực lượng đa quốc gia trong tương lai tại Ukraine. Sau lệnh ngừng bắn, Anh và Pháp sẽ thiết lập các căn cứ quân sự trên khắp lãnh thổ Ukraine.
Hiện tại các cuộc đàm phán ngừng bắn đã tạm thời bị gác lại, và một số cường quốc châu Âu hiện đang bận rộn "nâng cao tinh thần" cho Ukraine, ký kết một số "thỏa thuận tương lai" quan trọng với nước này. Ukraine, Anh và Pháp cũng đã ký một tuyên bố về ý định triển khai lực lượng đa quốc gia trong tương lai tại Ukraine. Sau lệnh ngừng bắn, Anh và Pháp sẽ thiết lập các căn cứ quân sự trên khắp lãnh thổ Ukraine.
Thủ tướng Đức Merz đã đưa ra một tuyên bố: Đức sẽ chịu trách nhiệm về an ninh của Ukraine và toàn bộ lục địa châu Âu. Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng chịu trách nhiệm về các vấn đề hàng hải. Nhưng tất cả điều này phụ thuộc vào việc AFU có thể tiếp tục đứng vững trên tuyến đầu phòng thủ, để ngăn chặn đà tiến công của Quân đội Nga (RFAF).
Thủ tướng Đức Merz đã đưa ra một tuyên bố: Đức sẽ chịu trách nhiệm về an ninh của Ukraine và toàn bộ lục địa châu Âu. Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng chịu trách nhiệm về các vấn đề hàng hải. Nhưng tất cả điều này phụ thuộc vào việc AFU có thể tiếp tục đứng vững trên tuyến đầu phòng thủ, để ngăn chặn đà tiến công của Quân đội Nga (RFAF).
Điều này nhắc nhở đến lời hứa của phương Tây về sự hỗ trợ lâu dài cho Ukraine - sự hỗ trợ của phương Tây dành cho "Ukraine đến người cuối cùng". Trên thực tế, theo truyền thông Mỹ, thương vong hiện tại mà quân đội Ukraine phải gánh chịu đã là “không thể chịu đựng được”
Điều này nhắc nhở đến lời hứa của phương Tây về sự hỗ trợ lâu dài cho Ukraine - sự hỗ trợ của phương Tây dành cho "Ukraine đến người cuối cùng". Trên thực tế, theo truyền thông Mỹ, thương vong hiện tại mà quân đội Ukraine phải gánh chịu đã là “không thể chịu đựng được”
Tạp chí “Quan sát quân sự (Military Watch)”, có trụ sở tại Mỹ, chỉ ra rằng, tại khu vực hoạt động của máy bay ném bom chiến thuật Su-34 thuộc Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, thời gian sống sót dự kiến ​​của bộ binh Ukraine không quá bốn giờ, với tỷ lệ thương vong lên tới 80-90%.
Tạp chí “Quan sát quân sự (Military Watch)”, có trụ sở tại Mỹ, chỉ ra rằng, tại khu vực hoạt động của máy bay ném bom chiến thuật Su-34 thuộc Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, thời gian sống sót dự kiến ​​của bộ binh Ukraine không quá bốn giờ, với tỷ lệ thương vong lên tới 80-90%.
Các binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến kêu ca rằng, những máy bay chiến đấu Nga này thường được trang bị bốn quả bom hạng trung (250 hoặc 500 kg) hoặc một quả bom hạng nặng (1.500 hoặc 3.000 kg), thực hiện các cuộc oanh tạc liên tục và dữ dội vào các vị trí của Ukraine.
Các binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến kêu ca rằng, những máy bay chiến đấu Nga này thường được trang bị bốn quả bom hạng trung (250 hoặc 500 kg) hoặc một quả bom hạng nặng (1.500 hoặc 3.000 kg), thực hiện các cuộc oanh tạc liên tục và dữ dội vào các vị trí của Ukraine.
Trường hợp được ghi nhận cao nhất vào năm 2025 là một vị trí chiến hào tiền tuyến của Ukraine ở phía bắc Donetsk, đã bị trúng 16 quả bom FAB-500 liên tiếp trong vòng một phút. Đặc biệt là độ chính xác của những quả bom cánh lượn này của Nga tương đối cao, khi tấn công các mục tiêu có kích thước lớn.
Trường hợp được ghi nhận cao nhất vào năm 2025 là một vị trí chiến hào tiền tuyến của Ukraine ở phía bắc Donetsk, đã bị trúng 16 quả bom FAB-500 liên tiếp trong vòng một phút. Đặc biệt là độ chính xác của những quả bom cánh lượn này của Nga tương đối cao, khi tấn công các mục tiêu có kích thước lớn.
Bài viết của Military Watch cho biết, một máy bay chiến đấu Su-34 của Không quân Nga, thuộc biên chế Cụm tác chiến phía Nam, đã phóng bom lượn dẫn đường nhằm vào một cụm quân và vũ khí của AFU ở Huliaipole. Bình luận về chiến dịch này, Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Phi hành đoàn Su-34 thuộc Không quân Nga, đã thực hiện một cuộc tấn công vào cụm quân và xe bọc thép của AFU, trong khu vực tác chiến của Cụm quân phía Nam".
Bài viết của Military Watch cho biết, một máy bay chiến đấu Su-34 của Không quân Nga, thuộc biên chế Cụm tác chiến phía Nam, đã phóng bom lượn dẫn đường nhằm vào một cụm quân và vũ khí của AFU ở Huliaipole. Bình luận về chiến dịch này, Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Phi hành đoàn Su-34 thuộc Không quân Nga, đã thực hiện một cuộc tấn công vào cụm quân và xe bọc thép của AFU, trong khu vực tác chiến của Cụm quân phía Nam".
Sau khi nhận được xác nhận từ trinh sát rằng, các mục tiêu tại tọa độ được chỉ định đã bị phá hủy, máy bay đã trở về sân bay an toàn, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm. Su-34 là loại máy bay chiến đấu nặng nhất và có tầm bay xa nhất thế giới, và đã gánh vác trọng trách chính trong việc hỗ trợ trên không trong số các chiến đấu cơ của Nga trong gần bốn năm chiến sự cường độ cao.
Sau khi nhận được xác nhận từ trinh sát rằng, các mục tiêu tại tọa độ được chỉ định đã bị phá hủy, máy bay đã trở về sân bay an toàn, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm. Su-34 là loại máy bay chiến đấu nặng nhất và có tầm bay xa nhất thế giới, và đã gánh vác trọng trách chính trong việc hỗ trợ trên không trong số các chiến đấu cơ của Nga trong gần bốn năm chiến sự cường độ cao.
Sau những tổn thất nặng nề ban đầu khi sử dụng không quân tấn công các đơn vị tiền tuyến của Ukraine, từ đầu năm 2023, lực lượng không quân chiến thuật Nga, bắt đầu sử dụng nhiều hơn bom lượn có điều khiển, để tấn công từ khoảng cách an toàn (ngoài tầm sát thương hỏa lực phòng không của Ukraine).
Sau những tổn thất nặng nề ban đầu khi sử dụng không quân tấn công các đơn vị tiền tuyến của Ukraine, từ đầu năm 2023, lực lượng không quân chiến thuật Nga, bắt đầu sử dụng nhiều hơn bom lượn có điều khiển, để tấn công từ khoảng cách an toàn (ngoài tầm sát thương hỏa lực phòng không của Ukraine).
Để thực hiện được việc này, các mô-đun cánh lượn và hiệu chỉnh tích hợp (UMPK) thế hệ đầu tiên, đã biến bom thả rơi tự do (FAB), thành bom có điều khiển, bay được 40-50 km, khi thả từ độ cao 10-12.000 mét; sau đó tầm bay này được tăng lên 80 km. Vào tháng 10/2025, Phó Cục trưởng Cục Tình báo Chính của Ukraine, Vadim Skibitsky, tuyên bố rằng một loại bom lượn mới của Nga đã chứng minh tầm bay 193 km.
Để thực hiện được việc này, các mô-đun cánh lượn và hiệu chỉnh tích hợp (UMPK) thế hệ đầu tiên, đã biến bom thả rơi tự do (FAB), thành bom có điều khiển, bay được 40-50 km, khi thả từ độ cao 10-12.000 mét; sau đó tầm bay này được tăng lên 80 km. Vào tháng 10/2025, Phó Cục trưởng Cục Tình báo Chính của Ukraine, Vadim Skibitsky, tuyên bố rằng một loại bom lượn mới của Nga đã chứng minh tầm bay 193 km.
Những cải tiến về bom lượn đã giúp Quân đội Nga thay đổi căn bản cục diện trên tiền tuyến và giúp Không quân Nga trở lại vai trò khống chế bầu trời, trong việc thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn với chi phí thấp, vào các mục tiêu nằm sâu hơn phía sau tiền tuyến. Loại bom tầm xa của Nga, có thể là một thiết kế mới được công bố gần đây, với động cơ tên lửa tăng tầm.
Những cải tiến về bom lượn đã giúp Quân đội Nga thay đổi căn bản cục diện trên tiền tuyến và giúp Không quân Nga trở lại vai trò khống chế bầu trời, trong việc thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn với chi phí thấp, vào các mục tiêu nằm sâu hơn phía sau tiền tuyến. Loại bom tầm xa của Nga, có thể là một thiết kế mới được công bố gần đây, với động cơ tên lửa tăng tầm.
Các binh sĩ tiền tuyến của Quân đội Ukraine, khi trả lời phỏng vấn nhiều hãng truyền thông phương Tây, đã nhấn mạnh tác động của các cuộc tấn công bằng bom lượn quy mô lớn, nhấn mạnh rằng những cuộc tấn công sử dụng bom có ​​sức công phá lên đến 500 kg, đã dễ dàng phá hủy các hầm ngầm bằng bê tông của họ.
Các binh sĩ tiền tuyến của Quân đội Ukraine, khi trả lời phỏng vấn nhiều hãng truyền thông phương Tây, đã nhấn mạnh tác động của các cuộc tấn công bằng bom lượn quy mô lớn, nhấn mạnh rằng những cuộc tấn công sử dụng bom có ​​sức công phá lên đến 500 kg, đã dễ dàng phá hủy các hầm ngầm bằng bê tông của họ.
Một binh sĩ Ukraine so sánh tác động của bom lượn Nga với “cổng địa ngục”, nhấn mạnh rằng Không quân Nga “gửi xuống đầu chúng tôi từng đôi một, tám quả trong một giờ… Nghe như tiếng máy bay phản lực lao xuống vậy”.
Một binh sĩ Ukraine so sánh tác động của bom lượn Nga với “cổng địa ngục”, nhấn mạnh rằng Không quân Nga “gửi xuống đầu chúng tôi từng đôi một, tám quả trong một giờ… Nghe như tiếng máy bay phản lực lao xuống vậy”.
Những cuộc tấn công này được cho là nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ thương vong cực cao mà binh lính Ukraine phải gánh chịu, trong một số trường hợp lên tới 80-90%, với tuổi thọ trung bình của binh sĩ ở các chiến tuyến cường độ cao, nơi máy bay Su-34 hoạt động, đôi khi chỉ còn bốn giờ.
Những cuộc tấn công này được cho là nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ thương vong cực cao mà binh lính Ukraine phải gánh chịu, trong một số trường hợp lên tới 80-90%, với tuổi thọ trung bình của binh sĩ ở các chiến tuyến cường độ cao, nơi máy bay Su-34 hoạt động, đôi khi chỉ còn bốn giờ.
Vào tháng 4/2023, Đại sứ Ukraine tại Anh, Vadim Pristaiko, tuyên bố rằng chính quyền đang che giấu con số thương vong thật trong chiến tranh, nói rằng “chính sách của chúng tôi ngay từ đầu là không thảo luận về những tổn thất của mình”, nhưng “khi chiến tranh kết thúc, chúng tôi sẽ thừa nhận điều này. Tôi nghĩ đó sẽ là một con số khủng khiếp”.
Vào tháng 4/2023, Đại sứ Ukraine tại Anh, Vadim Pristaiko, tuyên bố rằng chính quyền đang che giấu con số thương vong thật trong chiến tranh, nói rằng “chính sách của chúng tôi ngay từ đầu là không thảo luận về những tổn thất của mình”, nhưng “khi chiến tranh kết thúc, chúng tôi sẽ thừa nhận điều này. Tôi nghĩ đó sẽ là một con số khủng khiếp”.
Tiến Minh
Military Watch
Link bài gốc Copy link
https://militarywatchmagazine.com/article/russian-su34-guided-glide-bomb-ukrainian
#Bom Nga #UMPK #FAB UMPK #bom lượn Nga #lính Ukraine bị thương vong

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT