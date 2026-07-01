Hà Nội thông tin vụ cụ bà phải khiêng đi làm giấy ủy quyền nhận lương hưu

Ngày 1/7, UBND phường Bạch Mai (TP Hà Nội) phát đi thông cáo báo chí phản hồi về thông tin phản ánh việc một cụ bà 87 tuổi phải được người thân khiêng đến điểm dịch vụ công để làm giấy ủy quyền nhận lương hưu.

Theo phản ánh, bà Phạm Thị V. (sinh năm 1939) tuổi cao, sức yếu và mắc bệnh xương khớp nặng nên chủ yếu sinh hoạt trong căn hộ tại khu tập thể Quỳnh Mai (phường Bạch Mai, Hà Nội).

Hà Nội thông tin vụ cụ bà phải khiêng đi làm giấy ủy quyền nhận lương hưu

Gia đình cho biết đã đăng ký với tổ dân phố để được lực lượng "Tổ xung kích" đến hỗ trợ tại nhà nhưng chưa được sắp xếp. Lo ngại việc chậm làm thủ tục sẽ ảnh hưởng đến việc nhận lương hưu, ngày 4/6, người thân đã nhờ hàng xóm khiêng cụ từ căn hộ ở tầng 2 xuống sân khu tập thể để đón taxi đến Chi nhánh số 4 - Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội (số 39 Lê Thanh Nghị, Hà Nội) làm thủ tục gia hạn ủy quyền lĩnh lương hưu hằng tháng.

Liên quan đến vụ việc, UBND phường Bạch Mai cho biết đã tiến hành xác minh.

Kết quả xác minh cho thấy, trước thời điểm triển khai hỗ trợ tại nhà đối với các trường hợp yếu thế, gia đình cụ V. đã đăng ký nhu cầu hỗ trợ thông qua Tổ trưởng tổ dân phố. Tuy nhiên, trong thời gian danh sách đang được tổng hợp, do lo ngại về thời hạn hoàn thành thủ tục, ngày 4/6/2026, gia đình đã chủ động đưa cụ đến Điểm hỗ trợ dịch vụ công Bạch Mai để thực hiện chứng thực chữ ký trên văn bản ủy quyền.

Theo UBND phường, hồ sơ của cụ được cán bộ hướng dẫn đầy đủ, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày. Sau khi hoàn tất thủ tục gia hạn ủy quyền lĩnh lương hưu, trường hợp của cụ V. được đưa ra khỏi danh sách đề xuất hỗ trợ tại nhà.

Một phần thông cáo báo chí, thông tin về sự việc của UBND phường Bạch Mai.

Ngày 29/6/2026, sau khi tiếp nhận phản ánh của báo chí, UBND phường Bạch Mai đã phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố, Trung tâm Phục vụ hành chính công số 4, Điểm hỗ trợ dịch vụ công Bạch Mai và Tổ trưởng tổ dân phố trực tiếp gặp gỡ gia đình để làm rõ vụ việc.

Qua trao đổi, gia đình cho biết đã hiểu rõ chủ trương hỗ trợ của phường đối với người cao tuổi và người yếu thế; đồng thời xác nhận quá trình thực hiện thủ tục tại Điểm hỗ trợ dịch vụ công Bạch Mai được hướng dẫn tận tình, giải quyết nhanh chóng và gia đình không có thêm ý kiến.

Theo UBND phường Bạch Mai, thống kê của Bảo hiểm xã hội (BHXH) cơ sở Hai Bà Trưng cho thấy trên địa bàn có 3.533 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH thuộc diện phải thực hiện gia hạn ủy quyền.

Ngay sau khi nhận được các văn bản của cơ quan BHXH, UBND phường đã phối hợp với BHXH cơ sở Hai Bà Trưng, Bưu điện Trung tâm Long Biên và Trung tâm Phục vụ hành chính công số 4 xây dựng phương án hỗ trợ, bố trí các điểm tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục và duy trì hoạt động thường xuyên tại Điểm hỗ trợ dịch vụ công Bạch Mai.

Ngày 9/5/2026, UBND phường tổ chức hỗ trợ người dân tại 3 địa điểm trên địa bàn, đồng thời chuẩn bị đầy đủ biểu mẫu và nhân lực để tiếp nhận, chứng thực chữ ký trên văn bản ủy quyền.

Đến ngày 26/6/2026, toàn phường có 2.946/3.533 trường hợp hoàn thành thủ tục, đạt trên 83% tổng số đối tượng thuộc diện thực hiện; còn 521 trường hợp chưa thực hiện và 66 trường hợp đã qua đời hoặc chuyển đi nơi khác.

Bên cạnh việc tổ chức các điểm hỗ trợ tập trung, UBND phường cũng tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử, Zalo OA của phường và hệ thống thông tin của các tổ dân phố nhằm bảo đảm người dân nắm rõ quy định, thời gian và địa điểm thực hiện thủ tục gia hạn ủy quyền lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng.

Đối với người cao tuổi, người yếu thế, người có công và các trường hợp không thể trực tiếp đến điểm hỗ trợ, UBND phường đã chỉ đạo rà soát, lập danh sách để triển khai hỗ trợ tại nhà thông qua lực lượng Tổ xung kích trong thời gian từ ngày 10/6 đến 30/6/2026.

Tính đến ngày 26/6/2026, đã có 166/169 trường hợp đăng ký được hỗ trợ hoàn thành thủ tục tại nhà.

UBND phường Bạch Mai cho biết sẽ tiếp tục tổng rà soát để hỗ trợ các trường hợp người yếu thế, bảo đảm không bỏ sót đối tượng và hoàn thành đúng thời hạn quy định.

Trước đó Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu rà soát toàn diện quy trình giải quyết thủ tục hành chính, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân nếu có sai sót sau 2 vụ việc người cao tuổi phải đi lại nhiều lần để nhận chế độ và làm thủ tục hành chính. Hà Nội sẽ thiết lập đường dây nóng gắn với bộ phận “phản ứng nhanh” công bố công khai để tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính của công dân. Hà Nội sẽ triển khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo hướng ưu tiên đối với người cao tuổi, người có công, người yếu thế; nghiên cứu, áp dụng các hình thức chi trả phù hợp theo quy định đối với trường hợp đặc biệt. UBND TP Hà Nội được yêu cầu báo cáo kết quả triển khai trước ngày 15/7. Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được giao giám sát việc thực hiện các nội dung chỉ đạo, kiểm tra, làm rõ trách nhiệm nếu có dấu hiệu vi phạm và tham mưu xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm.

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