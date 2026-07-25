Hà Nội phát triển kinh tế đêm, hướng tới mốc 5% GRDP vào năm 2030

Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phát triển kinh tế đêm với mục tiêu biến khu vực này thành động lực dịch vụ, đóng góp khoảng 5% GRDP vào năm 2030.

Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết của HĐND thành phố về phát triển kinh tế ban đêm. Thủ đô đặt mục tiêu biến khu vực này thành động lực quan trọng của ngành dịch vụ, đóng góp khoảng 5% GRDP và tăng tỷ trọng thu ngân sách địa phương vào năm 2030.

Ảnh minh hoạ.

Nhằm khắc phục tình trạng hoạt động manh mún, thiếu liên kết trước đây, Hà Nội quyết định phân chia các khu kinh tế đêm trọng điểm theo 4 nhóm chức năng riêng biệt với nhiều chính sách hỗ trợ vượt trội. Không gian văn hóa - di sản tập trung tại Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Sơn Tây, Sóc Sơn; khu vực giải trí - hiện đại phát triển ở cụm Tây Hồ - Tây Hồ Tây, Mỹ Đình, Đông Anh.

Mảng sáng tạo gắn với công nghiệp văn hóa triển khai tại chợ Đồng Xuân - Bắc Qua, phường Cửa Nam, Nhà máy xe lửa Gia Lâm; còn các khu vực ngoại thành như Bát Tràng, Ba Vì, Hương Sơn hướng tới mô hình nghỉ dưỡng và trải nghiệm làng nghề. Thành phố cũng sẽ hình thành các tuyến kinh tế đêm biểu tượng gắn liền với di sản và ẩm thực đặc trưng như chuỗi trải nghiệm "Thăng Long tứ trấn" hay phố ẩm thực Tống Duy Tân, Tạ Hiện.

Đáng chú ý, kế hoạch đưa ra bước đi đột phá khi nghiên cứu mô hình dịch vụ giải trí ban đêm có kiểm soát. Tại các khu vực đủ điều kiện hạ tầng, thành phố cho phép các loại hình như bar, pub, vũ trường, karaoke, câu lạc bộ, trò chơi điện tử... được hoạt động sau 24 giờ hoặc mở cửa xuyên đêm 24/24 giờ, gắn liền với các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an ninh trật tự. Hướng tới nhóm khách hàng trẻ 15-30 tuổi, Thủ đô tập trung phát triển mô hình thể thao điện tử (E-sports), tổ hợp thể thao đêm (billiards, golf trong nhà, pickleball, running...), duy trì giải chạy marathon quốc tế đêm và ra mắt các sản phẩm nghệ thuật số như "Ký ức Thăng Long", Lễ hội Âm nhạc đêm.

Thêm vào đó, để hệ sinh thái kinh tế đêm vận hành thông suốt, Hà Nội sẽ đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống hạ tầng giao thông và tiện ích công cộng. Thành phố dự kiến kéo dài thời gian hoạt động của các tuyến đường sắt đô thị như Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội vào cuối tuần hay ngày lễ, đồng thời tổ chức thêm các tuyến xe buýt trợ giá kết nối trực tiếp đến các điểm vui chơi giải trí ban đêm.

Song song đó, công nghệ và cảnh quan đô thị cũng được nâng cấp đồng bộ thông qua việc triển khai bản đồ số kinh tế đêm hỗ trợ tra cứu dịch vụ, giao thông, kết hợp đầu tư hệ thống chiếu sáng nghệ thuật dọc sông Hồng, Hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm và các công viên. Để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống khu dân cư, thành phố áp dụng các giải pháp cách âm, tăng cường cây xanh và thiết lập mạng lưới trạm y tế lưu động ban đêm nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân lẫn du khách.