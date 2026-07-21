Hà Nội hạn chế phương tiện cá nhân vào khu vực trung tâm

Hà Nội vừa ban hành kế hoạch quy định một số chính sách phát triển vận tải và hạn chế phương tiện cá nhân vào khu vực trung tâm.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch là ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt, tăng cường kết nối giữa đường sắt đô thị với xe buýt và các loại hình vận tải khác, nâng cao khả năng tiếp cận của người dân đối với hệ thống vận tải công cộng.

Thành phố cũng ưu tiên chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đang sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện, năng lượng xanh; sử dụng phương tiện năng lượng sạch, xanh, thân thiện với môi trường khi mở mới các tuyến buýt.

Đối với các loại hình vận tải khác, phát triển hệ thống bến xe khách liên tỉnh mới kết hợp mạng lưới đường sắt đô thị, bãi đỗ xe trung chuyển, bến xe buýt thành các trung tâm trung chuyển hành khách đa phương thức phù hợp quy hoạch.

Thực hiện vùng phát thải thấp, Hà Nội cấm xe xăng theo giờ trong vùng lõi phường Hoàn Kiếm.

Hà Nội bố trí vị trí đỗ đối với xe đạp công cộng, xe đạp điện công cộng, xe máy điện công cộng và các loại hình vận tải kết nối tại các khu vực, vị trí đủ điều kiện hạ tầng, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Lãnh đạo TP Hà Nội giao đơn vị liên quan rà soát, bố trí quỹ đất phát triển hệ thống trung tâm logistics, cảng cạn (ICD), kho bãi, kho lạnh, kho thông minh theo quy hoạch; xây dựng mạng lưới trung chuyển hàng hóa, phát triển các mô hình giao nhận hàng hóa không tiếp xúc và ưu tiên phương tiện sử dụng năng lượng sạch trong hoạt động vận tải hàng hóa.

Kế hoạch yêu cầu nghiên cứu, xây dựng lộ trình triển khai các giải pháp hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực trung tâm, trên cơ sở đánh giá đầy đủ điều kiện hạ tầng, năng lực đáp ứng của hệ thống vận tải hành khách công cộng, tác động kinh tế xã hội và bảo đảm sự đồng thuận của người dân.

Để bảo đảm nguồn lực thực hiện, Thành phố sẽ huy động tối đa các nguồn lực hợp pháp từ đầu tư công, hợp tác công tư (PPP), vốn ODA, nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai các nhiệm vụ, chương trình và dự án thuộc Kế hoạch.