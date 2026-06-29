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Xã hội

Hà Nội công bố Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, kêu gọi đầu tư 276 dự án

Từ Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố trân trọng mời gọi cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong nước, quốc tế tiếp tục đồng hành cùng thành phố.

Thiên Tuấn

Sáng 29/6, phát biểu khai mạc Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, Quy hoạch Thủ đô cùng Luật Thủ đô năm 2026 và các chủ trương lớn của Trung ương đang mở ra cơ hội lịch sử để Hà Nội bứt phá, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, thương mại và kết nối quốc tế của khu vực.

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Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu. Ảnh: HNM.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, thành phố kiên định đổi mới mô hình tăng trưởng, xây dựng nền hành chính kiến tạo, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và thuận lợi.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội quyết định chủ trương đầu tư 138 dự án trong nước với tổng vốn khoảng 3,5 triệu tỷ đồng, thu hút khoảng 3,2 tỷ USD vốn FDI, tiếp tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư.

Thành phố đang triển khai đồng loạt nhiều dự án hạ tầng chiến lược, trong đó có 5 tuyến đường sắt đô thị, các tuyến vành đai, cầu vượt sông Hồng, hạ tầng số, nhà ở xã hội và các công trình giáo dục, y tế, góp phần mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tại hội nghị, Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư trong các lĩnh vực ưu tiên như hạ tầng giao thông, đô thị theo mô hình TOD, công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, logistics, năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp văn hóa, du lịch, y tế và giáo dục chất lượng cao.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, thành phố không thu hút đầu tư bằng mọi giá mà ưu tiên các dự án có hàm lượng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo cao, phát triển xanh, bền vững và có khả năng lan tỏa.

Nhân dịp này, Hà Nội đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết 50 biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước.

Khẳng định quyết tâm đưa quy hoạch nhanh chóng đi vào cuộc sống, lãnh đạo thành phố cam kết tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, thực hiện phương châm điều hành "6 rõ", chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của nhà đầu tư làm một trong những tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính.

Từ Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố trân trọng mời gọi cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong nước, quốc tế tiếp tục đồng hành cùng thành phố, góp phần xây dựng Hà Nội trở thành đô thị văn hiến, văn minh, hiện đại, đáng sống và là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Mời quý độc giả xem video: Không khí bầu cử ở Hà Nội.
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