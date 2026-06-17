'Số phận' bến xe Mỹ Đình như thế nào khi di dời?

Việc di dời bến xe Mỹ Đình ra khỏi khu vực nội đô sẽ góp phần giảm khoảng 30-40% áp lực xe khách trên đường Phạm Hùng và Vành đai 3 trên cao.

HĐND thành phố Hà Nội vừa công khai tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, khoá XVII. Trong đó có kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp 28 HĐND Thành phố, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chi tiết các nội dung, cử tri đề nghị nghiên cứu và trình phương án di dời, tái cơ cấu hoạt động của Bến xe Mỹ Đình ra khỏi khu vực nội đô trong quy hoạch tới.

Hà Nội dự kiến di dời bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm.

Trả lời về nội dung này, Hà Nội cho biết: Bến xe Mỹ Đình có vị trí nằm trong khu vực đô thị trung tâm, tiếp giáp đường Phạm Hùng và phố Nguyễn Hoàng, thuộc phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Quy mô diện tích bến xe khoảng 3,5ha, công suất trung bình khoảng 1.000 - 1.100 lượt xe/ngày, phục vụ lưu lượng hành khách khoảng 10.000 - 15.000 lượt khách/ngày.

Do vị trí bến xe Mỹ Đình nằm trên trục đường Vành đai 3 (Phạm Hùng), là khu vực có mật độ giao thông cao nhất thành phố. Tình trạng xe khách liên tỉnh ra vào bến đã gây ra áp lực cực lớn lên hạ tầng giao thông khu vực, thường xuyên xảy ra ùn tắc tại nút giao Mai Dịch và trục đường xung quanh bến xe.

Theo điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại các Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 27/12/2024 và số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016; Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 định hướng: các bến xe hiện có Mỹ Đình, Gia Lâm, Giáp Bát, Nước Ngầm… phục vụ vận tải hành khách liên tỉnh trong giai đoạn trước mắt. Khi đầu tư xây dựng các bến xe liên tỉnh quy hoạch mới ở các vị trí cửa ngõ thay thế thì xem xét chuyển đổi thành các đầu mối giao thông công cộng, trung chuyển xe buýt, bãi đỗ xe tĩnh…

Như vậy, việc định hướng di dời, chuyển đổi các bến xe khách hiện có nằm sâu trong khu vực nội đô đã được xác định trong các quy hoạch có liên quan được cấp thẩm quyền phê duyệt và sẽ tiếp tục được cập nhật thống nhất trong định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đang được triển khai nghiên cứu lập.

Hiện nay, các bến xe khách liên tỉnh quy hoạch mới ở các vị trí cửa ngõ chưa được đầu tư xây dựng nên chưa thực hiện được việc di dời, chuyển đổi công năng của bến xe Mỹ Đình.

Về lâu dài, việc di dời bến xe Mỹ Đình ra khỏi khu vực nội đô sẽ góp phần giảm khoảng 30-40% áp lực xe khách trên đường Phạm Hùng và Vành đai 3 trên cao.

Quỹ đất tại khu vực có thể nghiên cứu chuyển đổi sang mô hình TOD giúp tăng giá trị quỹ đất, tạo nguồn thu bền vững từ dịch vụ thương mại và hạ tầng ngầm. Chất lượng sống của cư dân khu vực xung quanh bến xe Mỹ Đình được nâng cao, giảm các tác động về ô nhiễm tiếng ồn và khí thải.