Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xử phạt tài xế làm rơi nhà lắp ghép xuống đường ở Hà Nội

Tài xế xe tải đầu kéo chở nhà lắp ghép, chằng buộc không chặt dẫn tới rơi xuống đường vừa bị cơ quan chức năng xử phạt nặng.

Gia Đạt

Ngày 12/10, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 00h10 ngày 12/10/2025, trên mạng xã hội Facebook đăng tin và hình ảnh về việc một xe tải đầu kéo chở nhà lắp ghép, chằng buộc không chặt dẫn tới rơi xuống đường tại khu vực đường Cầu Diễn, phường Phú Diễn.

download.jpg
Nơi xảy ra sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo CBCS Đội CSGT đường bộ số 6 đến hiện trường phân luồng giao thông, hỗ trợ xe di chuyển khối nhà lắp ghép bị rơi xuống đường, bảo đảm an toàn giao thông; đồng thời, làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển xe ô tô tải BKS: 29H-756.56, kéo theo Sơmi rơ-mooc BKS: 29R-402.45, về hành vi: vận chuyển hàng trên xe phải chằng buộc mà không chằng buộc hoặc có chằng buộc nhưng không bảo đảm an toàn theo quy định tại Điểm đ, Khoản 7, Điều 21, Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Đến khoảng 02h40' cùng ngày, lực lượng chức năng đã xử lý xong khối nhà lắp ghép bị rơi, tình hình giao thông được bảo đảm an toàn, không để ảnh hưởng đến giao thông tại khu vực đường Cầu Diễn.

Qua sự việc trên, CATP Hà Nội đề nghị người dân khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông cần tuân thủ pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; chú ý chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông góp phần làm giảm thiểu các nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông đường bộ.

>>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo khiến nhiều người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
#xử phạt tài xế #nhà lắp ghép #Hà Nội #xe tải #giao thông #sự cố an toàn

Bài liên quan

Xã hội

Xử phạt nam tài xế ô tô ở Ninh Bình vì che lấp biển số

Anh Phạm Thế C thừa nhận, trước đó đã điều khiển ô tô lưu thông từ phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình về xã Yên Từ để biển số phía sau của xe dán kín.

Ngày 8/10, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Trạm Cảnh sát giao thông Tam Điệp thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh vừa tổ chức xác minh và mời anh Phạm Thế C, sinh năm 1997, trú tại xóm Thượng, xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình lên Trụ sở đơn vị để làm rõ về hành vi "Gắn biển số bị che lấp" khi điều khiển ô tô tham gia giao thông.

capture-6012.png
Nam tài xế tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Chủ xe đã nộp phạt nguội nhưng hệ thống chưa xóa, xử lý thế nào?

Thay vì chờ hệ thống xóa cảnh báo, chủ xe chỉ cần đưa ra bằng chứng chứng minh đã hoàn thành việc nộp phạt nguội.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến lĩnh vực đăng kiểm. Trong đó, cơ quan soạn thảo đề xuất gỡ vướng cho trường hợp chủ xe đã nộp phạt nguội nhưng hệ thống chưa cập nhật, dẫn đến không thể đăng kiểm.

5 hình thức chứng minh đã nộp phạt nguội

Xem chi tiết

Xã hội

TP HCM đề xuất xử phạt lao động công ích với người vi phạm giao thông

 TP HCM sẽ thí điểm tại một số địa bàn trọng điểm trước khi nhân rộng, bảo đảm việc áp dụng mang tính nhân văn, an toàn và khả thi.

Chiều 2/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại buổi họp, Thượng tá Nguyễn Văn Bình - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP HCM cho biết đơn vị đang nghiên cứu, tham mưu bổ sung hình thức xử phạt lao động công ích đối với người vi phạm giao thông.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Pháp luật kiến tạo phát triển thay đổi về triết lý lập pháp

Pháp luật kiến tạo phát triển thay đổi về triết lý lập pháp

Việc chuyển hướng sang pháp luật kiến tạo phát triển không chỉ là một cuộc cải cách luật pháp mà còn là một cuộc cách mạng về tư duy quản lý nhà nước, thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng một "cơ chế phục vụ" doanh nghiệp và người dân, thay vì để họ "đi xin".