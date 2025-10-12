Xử phạt tài xế làm rơi nhà lắp ghép xuống đường ở Hà Nội

Tài xế xe tải đầu kéo chở nhà lắp ghép, chằng buộc không chặt dẫn tới rơi xuống đường vừa bị cơ quan chức năng xử phạt nặng.

Ngày 12/10, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 00h10 ngày 12/10/2025, trên mạng xã hội Facebook đăng tin và hình ảnh về việc một xe tải đầu kéo chở nhà lắp ghép, chằng buộc không chặt dẫn tới rơi xuống đường tại khu vực đường Cầu Diễn, phường Phú Diễn.

Nơi xảy ra sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo CBCS Đội CSGT đường bộ số 6 đến hiện trường phân luồng giao thông, hỗ trợ xe di chuyển khối nhà lắp ghép bị rơi xuống đường, bảo đảm an toàn giao thông; đồng thời, làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển xe ô tô tải BKS: 29H-756.56, kéo theo Sơmi rơ-mooc BKS: 29R-402.45, về hành vi: vận chuyển hàng trên xe phải chằng buộc mà không chằng buộc hoặc có chằng buộc nhưng không bảo đảm an toàn theo quy định tại Điểm đ, Khoản 7, Điều 21, Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Đến khoảng 02h40' cùng ngày, lực lượng chức năng đã xử lý xong khối nhà lắp ghép bị rơi, tình hình giao thông được bảo đảm an toàn, không để ảnh hưởng đến giao thông tại khu vực đường Cầu Diễn.

Qua sự việc trên, CATP Hà Nội đề nghị người dân khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông cần tuân thủ pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; chú ý chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông góp phần làm giảm thiểu các nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông đường bộ.

