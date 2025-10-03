Hà Nội chuẩn bị khởi công 8 dự án trọng điểm

Từ ngày 4-10/10, Hà Nội sẽ khởi công 8 dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực giao thông, đô thị.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch các dự án trọng điểm nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954- 10/10/2025).

Theo đó, từ ngày 4-10/10, thành phố sẽ khởi công 8 dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực giao thông, đô thị, gồm:

Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh khởi công vào ngày 4/10, do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư.

Dự án sẽ triển khai xây dựng hầm chui theo hướng Vĩnh Tuy đi đường Đàm Quang Trung tại nút giao giữa đường Cổ Linh và đường hai đầu cầu Vĩnh Tuy – đường Đàm Quang Trung. Mặt cắt ngang hầm bố trí 6 làn xe, mặt cắt ngang toàn hầm 27,1m, trong đó mỗi bên 3 làn xe (10,5m); xén hè, điều chỉnh giải phân cách giữa, mở rộng làn đường bên phải và bên trái các đường xung quanh nút giao đảm bảo mở rộng tối đa mặt đường hai bên.

Dự án đầu tư xây dựng Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề khởi công ngày 5/10, do Công ty TNHH thành phố Mặt Trời làm chủ đầu tư.

Tổng diện tích khu đất triển khai dự án là 191.241m2. Trong đó, Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề rộng 182.020m2.

Giai đoạn 1 dự án sẽ triển khai xây dựng Cụm công trình nhà hát Ngọc Trai rộng 93.339m2; Giai đoạn 2 xây dựng Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề rộng 88.68 m2. Ngoài ra, dự án còn có hạng mục bãi đỗ xe (4.016m2), đường giao thông (5.205m2).

Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thuộc nhóm Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm khởi công ngày 9/10, do UBND phường Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư.

Theo đó, các hạng mục về tổ chức, bố trí không gian quảng trường như: san nền, lát đá, cây xanh, thảm cỏ, vịnh đỗ xe. Trong đó sẽ giữ lại tòa nhà Sở Văn hóa, Viện văn học, nghiên cứu di chuyển Nhà đèn, tạm thời giữ lại 2 công trình kiến trúc của Tổng công ty điện lực Miền Bắc để nghiên cứu phương án xử lý cụ thể tại giai đoạn 2 (phân kỳ 2); Nghiên cứu phương án giữ lại kiến trúc công trình phong cách Artdeco của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, xem xét phương án mở thông tầng 1... Ngoài ra, hệ thống hạ tầng kỹ thuật; cấp thoát nước, chiếu sáng cũng sẽ được đầu tư.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo khởi công ngày 9/10, do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư.

Dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo khởi công ngày 9/10, do Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội làm chủ đầu tư.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu khởi công ngày 10/10, do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư. Chiều dài tuyến 11,5 km gồm 2,6km đi trên cao và 8,9km đi ngầm.

Dự án đầu tư xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Thận Hà Nội (cơ sở 2) đều do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội làm chủ đầu tư. Các dự án trên sẽ khởi công trong dịp từ ngày 5 đến 8/10.