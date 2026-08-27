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Số hóa - Xe

Ôtô Xiaomi sẽ có khả năng tự lái vượt trội nhờ chip Xring D100

Xiaomi đã ra mắt chip lái xe thông minh 3nm tự phát triển đầu tiên là Xring D110, nó cho phép hãng tự chủ công nghệ tự lái và không phải phụ thuộc vào Nvidia.

Thảo Nguyễn
Video: Tính năng tự lái hỗ trợ đỗ xe trên Xiaomi SU7.

Xiaomi đã chính thức gia nhập nhóm các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc, bao gồm BYD , Nio , Xpeng và Li Auto, bằng việc ra mắt chip lái xe thông minh do chính hãng phát triển. Chip Xring D100 được cho là chip AI hiệu năng cao được thiết kế đặc biệt cho hệ thống lái tự động tiên tiến. Các mẫu xe Xiaomi SU7 và YU7 hiện tại sử dụng chip Nvidia với hiệu năng 700TOPS.

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Ôtô Xiaomi sẽ có khả năng tự lái vượt trội nhờ chip Xring D100.

Xring D100 đáng chú ý là chip lái xe thông minh đầu tiên tại Trung Quốc được sản xuất trên tiến trình 3nm. Thông số kỹ thuật của nó bao gồm CPU hiệu năng cao 20 lõi và NPU tính toán cao 16 lõi. Chip hỗ trợ bộ nhớ lên đến 160GB và cho phép triển khai cục bộ các mô hình quy mô lớn với tối đa 200 tỷ tham số.

Bằng cách kiểm soát toàn bộ chuỗi – từ chip và bộ điều khiển miền đến phần mềm Gói hỗ trợ bo mạch (BSP) cơ bản – Xiaomi có thể loại bỏ các khoản lợi nhuận của nhà cung cấp và giảm chi phí danh mục vật liệu (BOM) khi sản xuất được mở rộng quy mô.

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D100 cho phép Xiaomi tối ưu hóa mô hình lái xe thông minh XLA từ đầu đến cuối một cách tự nhiên.

Ngoài yếu tố chi phí, D100 cho phép Xiaomi tối ưu hóa mô hình lái xe thông minh XLA từ đầu đến cuối một cách tự nhiên. Không giống như các chip đa năng yêu cầu điều chỉnh và lượng tử hóa phức tạp, D100 được thiết kế dựa trên luồng dữ liệu và mô hình truy cập bộ nhớ đặc thù của Xiaomi.

Ước tính hiệu năng của Xring D100 sẽ đạt từ 700TOPS đến 1.000TOPS – tương đương với chip Turing của Xpeng và Xuanji A3 của BYD – nhưng chip của Xiaomi vẫn cần trải qua quá trình chứng nhận ôtô nghiêm ngặt, kiểm định quy mô lớn và tích hợp sâu với mô hình XLA.

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Hiện vẫn chưa rõ chip Xiaomi này sẽ được sử dụng trong mẫu xe nào.

Xu hướng tự phát triển chip silicon cho thấy sự phân hóa ngày càng lớn trong ngành. Một số nhà sản xuất có doanh số cao coi khoản đầu tư hàng tỷ nhân dân tệ và hàng nghìn kỹ sư cần thiết cho việc phát triển chip là điều quan trọng, trong khi nhiều thương hiệu khác có khả năng sẽ tiếp tục dựa vào chip thương mại và các mô hình mã nguồn mở để duy trì giá thành dễ tiếp cận. Hiện vẫn chưa rõ chip Xiaomi này sẽ được sử dụng trong mẫu xe nào.

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