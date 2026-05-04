200 robotaxi tê liệt giữa đường, Trung Quốc dừng cấp phép xe tự lái

Ngành xe tự lái tại Trung Quốc vừa đối mặt với trở ngại lớn đầu tiên sau sự cố liên quan đến khoảng 200 robotaxi của Baidu bất ngờ dừng hoạt động giữa đường.

Thảo Nguyễn
Video: Một chiếc xe tự lái dừng giữa đường, gây tai nạn.

Sự việc xảy ra vào ngày 31/3 tại thành phố Vũ Hán, khi khoảng 200 xe tự lái thuộc chương trình Apollo Go của Baidu bất ngờ dừng giữa đường. Tình trạng này dẫn đến một số va chạm và khiến hành khách bị mắc kẹt trong xe. Dù không ghi nhận thương vong, sự cố đã gây gián đoạn giao thông và làm dấy lên lo ngại về độ tin cậy của hệ thống.

Nguồn tin cho biết nguyên nhân xuất phát từ việc kỹ sư Baidu gửi lệnh yêu cầu các phương tiện dừng lại để thu thập dữ liệu, dẫn đến tình trạng ùn ứ trên diện rộng.

Sau sự cố, các cơ quan chức năng Trung Quốc, bao gồm Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Bộ Công an và Cục Quản lý Không gian mạng, đã làm việc với tám doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xe tự lái. Các công ty được yêu cầu tiến hành kiểm tra toàn diện hệ thống nhằm đảm bảo an toàn vận hành.

Dù việc cấp phép mới tạm thời bị đình chỉ, các đơn vị đã được cấp phép trước đó vẫn tiếp tục hoạt động. Một số doanh nghiệp như Pony.ai vẫn duy trì dịch vụ robotaxi tại các thành phố lớn gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến.

Hiện tại, khung pháp lý cho xe tự lái tại Trung Quốc vẫn mang tính linh hoạt, khi chính quyền trung ương cho phép từng địa phương tự xây dựng quy định riêng. Điều này dẫn đến sự khác biệt trong cách triển khai và quản lý giữa các khu vực.

Theo thống kê, khoảng 4.500 robotaxi đang hoạt động tại các khu vực thí điểm ở 10 thành phố. Trước đó, nhiều dự báo cho rằng số lượng này có thể tăng lên khoảng 500.000 xe vào năm 2030, tương đương 10% tổng đội xe taxi toàn quốc.

Giới quan sát nhận định, sau sự cố tại Vũ Hán, Trung Quốc có thể sớm ban hành các quy định cấp quốc gia nhằm hạn chế rủi ro và đảm bảo an toàn cho quá trình phát triển xe tự lái trong thời gian tới.

