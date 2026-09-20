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Số hóa - Xe

Mazda CX-5 giảm giá chỉ còn từ 659 triệu đồng, rẻ ngang SUV cỡ B

Mazda CX-5 hiện có giá ưu đãi chỉ từ 659 triệu đồng tại một số đại lý chính hãng, rẻ hơn nhiều so với các đối thủ như Ford Territory hay Honda CR-V.

Nguyễn Thảo
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Trong tháng 9/2026, một số đại lý Mazda đang áp dụng giá bán ưu đãi chỉ từ 659 triệu đồng cho Mazda CX-5. Giá bán này dành cho CX-5 bản Deluxe E thấp nhất. Trong khi đó, bản Deluxe có giá ưu đãi 676 triệu đồng và bản Luxury là 719 triệu. Con số tương ứng của bản Premium Active và Premium Sport là 758 triệu và 779 triệu đồng. Riêng bản Premium Exclusive có giá 789 triệu đồng.

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Mazda CX-5 giảm giá chỉ còn từ 659 triệu đồng, rẻ ngang SUV cỡ B.

Với giá ưu đãi khởi điểm từ 659 triệu đồng, Mazda CX-5 có giá rẻ hơn nhiều so với các đối thủ cùng phân khúc như Ford Territory hay Honda CR-V. Thậm chí, giá bán của mẫu xe này còn chỉ ngang ngửa SUV cỡ B như Mazda CX-30, Kia Seltos, Hyundai Creta hay Mitsubishi Xforce.

Trong tháng 9/2026 này, bản thân thương hiệu Mazda cũng đang chạy chương trình ưu đãi chính hãng cho nhiều mẫu xe, bao gồm cả CX-5. Theo đó, trong tháng 9/2026, Mazda một lần nữa giảm giá 69 triệu đồng cho mẫu xe bán chạy nhất của mình, đưa giá khởi điểm của CX-5 xuống còn 671 triệu.

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Với giá ưu đãi khởi điểm từ 659 triệu đồng, Mazda CX-5 có giá rẻ hơn nhiều so với các đối thủ cùng phân khúc như Ford Territory hay Honda CR-V.

Với dòng xe Mazda CX-8, hãng giảm giá 60 triệu đồng xuống còn 889 triệu đồng. Ở nhóm SUV đô thị, Mazda CX-30 được hãng giảm giá 47 triệu đồng xuống còn 652 triệu đồng. Trong khi đó, Mazda CX-3 có giá khởi điểm chỉ còn 489 triệu đồng, giảm 35 triệu so với giá niêm yết.

Trong khi đó, Mazda2 có giá sau ưu đãi chỉ từ 394 triệu đồng và con số tương ứng của Mazda3 là 559 triệu đồng, tương đương mức giảm 50 triệu đồng.

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Trong tháng 8/2026, Mazda CX-5 sở hữu doanh số 1.092 chiếc, cao nhất trong phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam.

Chương trình giảm giá liên tục trong nhiều tháng qua của Mazda đã giúp nhiều mẫu xe của hãng duy trì sức hút trong phân khúc, điển hình như CX-5 và Mazda2. Trong tháng 8/2026, Mazda CX-5 sở hữu doanh số 1.092 chiếc, cao nhất trong phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam. Con số này đưa doanh số cộng dồn trong 8 tháng đầu năm nay của CX-5 lên 10.444 chiếc.

Trong khi đó, Mazda2 một lần nữa vượt qua Honda City để đứng thứ hai trong phân khúc sedan hạng B về mặt doanh số. Trong tháng 8/2026, Mazda2 là lựa chọn của 482 khách hàng Việt. Trong khi đó, doanh số tíc

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