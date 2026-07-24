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Số hóa - Xe

Google Maps thêm tính năng "cứu rỗi" pin xe điện!

Google Maps không chỉ dẫn đường mà còn hỗ trợ người dùng xe điện tính toán pin, tìm trạm sạc và tối ưu lộ trình để hạn chế rủi ro hết pin.

Thiên Trang (th)

Sự phát triển nhanh của thị trường xe điện đang khiến nhu cầu về các công cụ hỗ trợ hành trình ngày càng lớn. Khác với ô tô chạy xăng, người dùng xe điện luôn phải tính toán quãng đường di chuyển, mức pin còn lại và vị trí các trạm sạc để tránh tình trạng "mắc kẹt" giữa đường. Đáp ứng nhu cầu này, Google Maps đã bổ sung hàng loạt tính năng dành riêng cho xe điện (EV), biến ứng dụng vốn chỉ quen thuộc với vai trò dẫn đường trở thành trợ lý quản lý năng lượng thông minh. Từ việc dự đoán mức pin còn lại, tự động đề xuất điểm sạc cho đến cập nhật trạng thái trạm sạc theo thời gian thực, Google Maps đang giúp những chuyến đi bằng xe điện trở nên chủ động và an tâm hơn.

Một trong những tính năng nổi bật nhất là khả năng ước tính dung lượng pin khi đến điểm đến. Sau khi người dùng khai báo mẫu xe điện và nhập lộ trình, Google Maps sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích nhiều yếu tố như mật độ giao thông, địa hình, độ cao tuyến đường, thời tiết và mức tiêu thụ năng lượng dự kiến. Từ đó, ứng dụng đưa ra dự báo lượng pin còn lại khi xe tới đích. Nếu phát hiện mức pin không đủ hoàn thành hành trình, Google Maps sẽ tự động đề xuất các điểm dừng sạc phù hợp trên đường đi, đồng thời tính toán lại thời gian di chuyển sau khi sạc. Theo Google, tính năng này hiện đã hỗ trợ hơn 350 mẫu xe điện tương thích với Android Auto, giúp người lái chủ động lên kế hoạch ngay từ khi khởi hành.

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Google Maps có thể dự đoán lượng pin còn lại và tự động đề xuất điểm sạc phù hợp nếu hành trình vượt quá khả năng của xe.

Không chỉ hỗ trợ lập kế hoạch, Google Maps còn giúp người dùng theo dõi tình trạng trạm sạc theo thời gian thực. Thay vì chỉ hiển thị vị trí, ứng dụng cung cấp thêm nhiều thông tin quan trọng như số lượng cổng sạc còn trống, loại đầu cắm được hỗ trợ, công suất sạc và trạng thái hoạt động của từng trạm. Trên phiên bản dành cho điện thoại, người dùng còn có thể xem phương thức thanh toán và các thông tin liên quan trước khi quyết định ghé vào sạc. Ngoài ra, Google Maps cũng cho phép lọc kết quả theo chuẩn đầu cắm hoặc tốc độ sạc, giúp người dùng nhanh chóng tìm được trạm tương thích với mẫu xe mình đang sử dụng, đặc biệt hữu ích trong những chuyến đi dài hoặc tại khu vực có hạ tầng sạc chưa phát triển đồng đều.

Một điểm cộng khác là khả năng tích hợp sâu trên các mẫu ô tô sử dụng hệ điều hành Google. Với những dòng xe của Ford, General Motors (GM), Honda, Nissan, Polestar, Renault hay Volvo được tích hợp sẵn Google Maps, người lái có thể theo dõi trực tiếp tỷ lệ pin dự kiến còn lại ngay trên màn hình trung tâm của xe. Trong suốt hành trình, hệ thống sẽ liên tục cập nhật mức tiêu thụ năng lượng theo điều kiện giao thông thực tế. Nếu phát hiện pin không đủ để tới đích, Google Maps sẽ tự động điều chỉnh lộ trình, bổ sung điểm dừng sạc và tính toán lại thời gian đến nơi. Toàn bộ quá trình diễn ra tự động, giúp người lái không phải liên tục kiểm tra phạm vi hoạt động của xe.

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Google Maps ngày càng trở thành trợ lý thông minh cho người dùng xe điện nhờ khả năng quản lý năng lượng và hỗ trợ tìm trạm sạc.

Khi xe điện ngày càng phổ biến, những công cụ hỗ trợ như Google Maps cũng đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Ứng dụng không chỉ giúp tìm đường nhanh nhất mà còn hỗ trợ quản lý năng lượng, tối ưu lộ trình và giảm nỗi lo hết pin giữa hành trình. Đặc biệt với những người thường xuyên di chuyển đường dài hoặc sống tại khu vực có mật độ trạm sạc còn thưa, việc tận dụng các tính năng dành riêng cho xe điện trên Google Maps có thể giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả di chuyển và mang lại trải nghiệm sử dụng xe điện thuận tiện hơn. Với việc liên tục mở rộng khả năng hỗ trợ cho nhiều mẫu xe và nhiều thị trường, Google Maps đang dần trở thành một trong những công cụ không thể thiếu đối với người dùng xe điện hiện đại.

#Google Maps #xe điện #trạm sạc #tối ưu lộ trình #quản lý pin #điện tử

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