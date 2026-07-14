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[GALLERY] Google Maps dẫn đường chậm hơn vì tính năng ít người biết

Số hóa - Xe

[GALLERY] Google Maps dẫn đường chậm hơn vì tính năng ít người biết

Google Maps mặc định ưu tiên tuyến đường tiết kiệm nhiên liệu thay vì nhanh nhất. Chỉ cần tắt một cài đặt, người dùng có thể rút ngắn thời gian di chuyển.

Thiên Trang (TH)
Nếu thường xuyên cảm thấy Google Maps đưa bạn đến nơi chậm hơn dự kiến, nguyên nhân có thể không nằm ở tình trạng giao thông mà đến từ một tính năng được bật mặc định, ưu tiên tuyến đường tiết kiệm nhiên liệu thay vì lộ trình nhanh nhất.
Nếu thường xuyên cảm thấy Google Maps đưa bạn đến nơi chậm hơn dự kiến, nguyên nhân có thể không nằm ở tình trạng giao thông mà đến từ một tính năng được bật mặc định, ưu tiên tuyến đường tiết kiệm nhiên liệu thay vì lộ trình nhanh nhất.
Thay đổi này được Google áp dụng nhằm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải, khi thuật toán sẽ phân tích địa hình, mật độ giao thông cũng như thói quen lái xe để lựa chọn những cung đường có tốc độ ổn định, hạn chế tăng tốc hoặc phanh gấp.
Thay đổi này được Google áp dụng nhằm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải, khi thuật toán sẽ phân tích địa hình, mật độ giao thông cũng như thói quen lái xe để lựa chọn những cung đường có tốc độ ổn định, hạn chế tăng tốc hoặc phanh gấp.
Dù mang lại lợi ích về chi phí nhiên liệu, cách định tuyến này lại không phù hợp với những người cần di chuyển gấp như nhân viên văn phòng, tài xế công nghệ hay người thường xuyên phải đúng giờ, bởi quãng đường được đề xuất có thể khiến thời gian hành trình kéo dài thêm từ 10 đến 15 phút.
Dù mang lại lợi ích về chi phí nhiên liệu, cách định tuyến này lại không phù hợp với những người cần di chuyển gấp như nhân viên văn phòng, tài xế công nghệ hay người thường xuyên phải đúng giờ, bởi quãng đường được đề xuất có thể khiến thời gian hành trình kéo dài thêm từ 10 đến 15 phút.
Để lấy lại chế độ dẫn đường nhanh nhất trên Google Maps, người dùng chỉ cần mở ứng dụng, nhấn vào ảnh đại diện tài khoản ở góc trên bên phải, chọn Cài đặt, tiếp tục vào mục Điều hướng và tìm đến tùy chọn Ưu tiên tuyến đường tiết kiệm nhiên liệu.
Để lấy lại chế độ dẫn đường nhanh nhất trên Google Maps, người dùng chỉ cần mở ứng dụng, nhấn vào ảnh đại diện tài khoản ở góc trên bên phải, chọn Cài đặt, tiếp tục vào mục Điều hướng và tìm đến tùy chọn Ưu tiên tuyến đường tiết kiệm nhiên liệu.
Sau khi tắt tính năng này, Google Maps sẽ ưu tiên hiển thị lộ trình có thời gian di chuyển ngắn nhất làm lựa chọn mặc định, giúp người dùng tiết kiệm thời gian trong những chuyến đi hằng ngày hoặc khi cần đến điểm đến càng sớm càng tốt.
Sau khi tắt tính năng này, Google Maps sẽ ưu tiên hiển thị lộ trình có thời gian di chuyển ngắn nhất làm lựa chọn mặc định, giúp người dùng tiết kiệm thời gian trong những chuyến đi hằng ngày hoặc khi cần đến điểm đến càng sớm càng tốt.
Đối với những ai vẫn muốn cân bằng giữa thời gian và mức tiêu hao nhiên liệu, Google Maps vẫn cho phép bật tính năng này và tự so sánh các tuyến đường trước khi bắt đầu điều hướng, từ đó lựa chọn phương án phù hợp với từng chuyến đi cụ thể.
Đối với những ai vẫn muốn cân bằng giữa thời gian và mức tiêu hao nhiên liệu, Google Maps vẫn cho phép bật tính năng này và tự so sánh các tuyến đường trước khi bắt đầu điều hướng, từ đó lựa chọn phương án phù hợp với từng chuyến đi cụ thể.
Các chuyên gia cũng khuyến nghị người dùng nên kiểm tra thời gian dự kiến của tất cả lộ trình được Google Maps đề xuất, bởi với quãng đường ngắn, chênh lệch chỉ khoảng vài phút, nhưng ở các chuyến đi kéo dài hơn một giờ, khoảng cách thời gian có thể tăng lên đáng kể.
Các chuyên gia cũng khuyến nghị người dùng nên kiểm tra thời gian dự kiến của tất cả lộ trình được Google Maps đề xuất, bởi với quãng đường ngắn, chênh lệch chỉ khoảng vài phút, nhưng ở các chuyến đi kéo dài hơn một giờ, khoảng cách thời gian có thể tăng lên đáng kể.
Việc hiểu rõ cách hoạt động của Google Maps và chủ động điều chỉnh cài đặt theo nhu cầu sẽ giúp người dùng tối ưu trải nghiệm điều hướng, tránh mất thời gian không cần thiết và luôn lựa chọn được tuyến đường phù hợp nhất cho mỗi hành trình.
Việc hiểu rõ cách hoạt động của Google Maps và chủ động điều chỉnh cài đặt theo nhu cầu sẽ giúp người dùng tối ưu trải nghiệm điều hướng, tránh mất thời gian không cần thiết và luôn lựa chọn được tuyến đường phù hợp nhất cho mỗi hành trình.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
Thiên Trang (TH)
#Google Maps #định tuyến #tính năng #dẫn đường #điều hướng #tối ưu

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