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Zalo có tính năng giúp đọc tin nhắn mà không hiện “Đã xem”

Chỉ với một thay đổi trong phần Quyền riêng tư, người dùng Zalo có thể đọc tin nhắn mà người gửi không nhận được thông báo “Đã xem”.

Thiên Trang (th)

Zalo mặc định hiển thị trạng thái “Đã xem” khi người dùng mở và đọc tin nhắn, giúp người gửi biết nội dung đã được đối phương tiếp nhận. Tuy nhiên, nếu không muốn trả lời ngay hoặc muốn kiểm soát quyền riêng tư tốt hơn, người dùng có thể tắt tính năng này ngay trong phần cài đặt của ứng dụng.

Ẩn trạng thái “Đã xem” trên Zalo chỉ với vài bước

Để tắt trạng thái đã xem trên Zalo, trước tiên người dùng mở ứng dụng trên điện thoại, truy cập mục “Cá nhân” ở góc dưới màn hình rồi chọn “Quyền riêng tư”. Đây là khu vực tập trung nhiều thiết lập liên quan đến khả năng hiển thị thông tin và tương tác của tài khoản.

Tiếp theo, tại nhóm cài đặt “Tin nhắn”, tìm tùy chọn “Hiện trạng thái ‘Đã xem’”. Theo mặc định, tính năng này được kích hoạt, đồng nghĩa người gửi có thể biết tin nhắn đã được người nhận mở. Người dùng chỉ cần chuyển công tắc từ bật (On) sang tắt (Off) để thay đổi thiết lập.

Sau khi hoàn tất, các tin nhắn Zalo được mở và đọc sẽ không còn hiển thị trạng thái “Đã xem” cho người gửi. Phía đối phương chỉ nhìn thấy trạng thái cho biết tin nhắn đã được gửi và nhận thành công, thay vì xác nhận rằng nội dung đã được đọc.

Tính năng này hoạt động theo cả hai chiều

Một điểm người dùng cần lưu ý là việc tắt trạng thái “Đã xem” trên Zalo không chỉ ảnh hưởng đến những tin nhắn mà mình nhận được. Khi tính năng này bị vô hiệu hóa, người dùng cũng sẽ không thể biết chính xác đối phương đã đọc tin nhắn mình gửi hay chưa.

Nói cách khác, đây là cơ chế trao đổi tương đối cân bằng về quyền riêng tư. Người dùng có thể đọc tin nhắn mà không tạo tín hiệu “đã xem” cho người gửi, nhưng đồng thời cũng phải chấp nhận việc trạng thái đọc của người khác đối với tin nhắn mình gửi sẽ không còn được hiển thị như trước.

Điều này có thể hữu ích trong nhiều tình huống đời thường, chẳng hạn khi người dùng đang bận, chưa sẵn sàng trả lời hoặc chỉ muốn kiểm tra nội dung trước khi quyết định phản hồi. Việc không xuất hiện “Đã xem” cũng giúp hạn chế áp lực phải trả lời ngay sau khi mở tin nhắn.

Có thể bật lại “Đã xem” bất cứ lúc nào

Nếu muốn Zalo hoạt động như thiết lập mặc định, người dùng có thể kích hoạt lại trạng thái đã xem. Cách thực hiện tương tự: vào “Cá nhân” > “Quyền riêng tư” > “Tin nhắn” > “Hiện trạng thái ‘Đã xem’”, sau đó chuyển công tắc từ tắt (Off) sang bật (On).

Sau khi bật lại, Zalo sẽ tiếp tục hiển thị trạng thái “Đã xem” khi người dùng mở tin nhắn của người khác. Thiết lập này có thể được thay đổi bất cứ lúc nào tùy nhu cầu, vì vậy người dùng không cần duy trì một chế độ cố định.

Trong bối cảnh các ứng dụng nhắn tin ngày càng bổ sung nhiều tùy chọn kiểm soát quyền riêng tư, những thiết lập tưởng như nhỏ như trạng thái “Đã xem” lại có ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng. Với Zalo, người dùng hoàn toàn có thể chủ động lựa chọn giữa việc minh bạch trạng thái đọc tin nhắn và giữ kín thời điểm mình đã xem nội dung.

#Zalo #quyền riêng tư #đọc tin nhắn #tắt trạng thái #tin nhắn

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