Google Maps sắp có nâng cấp AI cực hữu ích khi chỉ đường

Google Maps đang thử nghiệm nâng cấp mới với AI Gemini, cho phép người dùng đặt câu hỏi ngay trong quá trình tìm đường để nhận gợi ý lộ trình thông minh hơn.

Google tiếp tục đẩy mạnh chiến lược đưa trí tuệ nhân tạo Gemini vào hệ sinh thái dịch vụ của mình, và Google Maps là một trong những ứng dụng được hưởng lợi rõ rệt. Sau khi ra mắt tính năng Ask Maps hồi đầu năm nhằm hỗ trợ khám phá địa điểm và đưa ra các gợi ý cá nhân hóa, hãng hiện được cho là đang mở rộng khả năng của công cụ này sang quá trình lập lộ trình di chuyển, giúp trải nghiệm chỉ đường trở nên thông minh và trực quan hơn.

Theo phát hiện từ Android Authority trên phiên bản Google Maps mới nhất (v26.29.01.946673643), Ask Maps không còn xuất hiện như một tính năng tìm kiếm độc lập mà đã được tích hợp trực tiếp vào giao diện lập kế hoạch chuyến đi. AI có thể hiển thị các câu hỏi gợi ý ngay khi người dùng chọn tuyến đường, chẳng hạn như "Cung đường nào có phong cảnh đẹp nhất?" hay "Khởi hành lúc nào để tránh ùn tắc?". Thay vì chỉ cung cấp lộ trình ngắn nhất, Google Maps hướng tới việc đưa ra những tư vấn phù hợp với nhu cầu thực tế của từng người dùng.

Google Maps đang thử nghiệm đưa Ask Maps vào giao diện chỉ đường để hỗ trợ lập kế hoạch di chuyển bằng AI.

Bên cạnh các gợi ý thông minh, Google cũng bổ sung nút Ask Maps ở cuối màn hình chỉ đường. Khi nhấn vào, người dùng sẽ được chuyển sang cửa sổ trò chuyện riêng để đặt câu hỏi liên quan đến hành trình. Đây được xem là bước tiến mới trong việc tích hợp AI Gemini vào Google Maps, biến ứng dụng từ công cụ dẫn đường truyền thống thành một trợ lý có khả năng tư vấn và tương tác trong thời gian thực.

Hiện tại, tính năng mới chủ yếu hỗ trợ các hành trình di chuyển bằng ô tô, xe đạp và đi bộ. Trong khi đó, lựa chọn phương tiện công cộng như xe buýt hoặc tàu điện ngầm vẫn chưa được áp dụng. Theo Android Authority, nguyên nhân có thể xuất phát từ việc người sử dụng phương tiện công cộng ít cần những thông tin như bãi đỗ xe hay các cung đường thay thế, khiến các gợi ý AI chưa phát huy nhiều giá trị ở nhóm này.

Dù chưa được phát hành rộng rãi, những thay đổi mới cho thấy Google đang từng bước biến Google Maps thành một nền tảng điều hướng thông minh hơn nhờ sức mạnh của AI Gemini. Thay vì chỉ giúp tìm đường, ứng dụng trong tương lai có thể đóng vai trò như một trợ lý cá nhân, hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định về thời gian xuất phát, lựa chọn cung đường hay lên kế hoạch cho cả chuyến đi. Nếu được triển khai chính thức, đây sẽ là một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất của Google Maps trong năm nay.