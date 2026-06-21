[GALLERY] Khám phá tính năng Google Maps ít người biết nhưng cực kỳ hữu ích

Nhiều người dùng Google Maps suốt nhiều năm nhưng lại bỏ qua tính năng Saved Trips. Khi trải nghiệm, không ít người bất ngờ vì sự tiện lợi mà nó mang lại.
Rolls-Royce vừa ra mắt Ghost Black Badge Tourist Trophy đặc biệt màu xanh ngọc lục bảo, nhằm vinh danh chiến thắng tại giải đua Isle of Man Tourist Trophy 1906.
Rolls-Royce vừa ra mắt Ghost Black Badge Tourist Trophy đặc biệt màu xanh ngọc lục bảo, nhằm vinh danh chiến thắng tại giải đua Isle of Man Tourist Trophy 1906.
Trước thời điểm ra mắt toàn cầu vào 23/6 tới, mẫu SUV điện cấu hình 7 chỗ Skoda Peaq 2027 đã hoàn thành chuỗi thử nghiệm khắt khe khi vượt qua 1,5 triệu km.
Audi Q3 2026 mới ra mắt tại Việt Nam đã được "lột xác" toàn diện từ trong ra ngoài và đem tới nhiều công nghệ, xu hướng thiết kế mới nhất từ hãng xe sang Đức.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mùi có thêm động lực để làm mong muốn và hãy quản tài chính chặt chẽ.
Toyota được cho là đang xem xét phát triển một mẫu SUV Land Cruiser hoàn toàn mới, hướng tới nhóm khách hàng ưu tiên phong cách sống, nhu cầu sử dụng hàng ngày.
Một thư mục ẩn trên điện thoại Android có thể âm thầm chiếm hàng chục GB bộ nhớ. Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng đã giải phóng tới 12GB dung lượng.
Một thiết bị nằm gọn trong ba lô để triển khai nhanh có khả năng phát hiện mọi vật thể bay không người lái trong tầm ngắm chỉ định.
Oura Ring 5 gây chú ý với thiết kế siêu nhỏ gọn, theo dõi sức khỏe 24/7 và trải nghiệm ngủ thoải mái hơn cả nhiều đồng hồ thông minh cao cấp.
Omoda C5 Sport đóng vai trò là phiên bản cơ bản của dòng C5 khi xếp sau Luxury, Premium, Flagship động cơ đốt trong và SHS-H Premium/Flagship hybrid hiện tại.
Giá bán của mẫu SUV hạng sang Range Rover Evoque L tại thị trường Trung Quốc đã giảm tới 229.800 Nhân dân tệ (804 triệu đồng) so với thời điểm ra mắt.
Lần đầu tiên trong lịch sử Internet, lưu lượng truy cập do AI tạo ra vượt con người, làm dấy lên câu hỏi về tương lai của thế giới số.
Từng dẫn đầu thế giới với Sony, Panasonic và tàu cao tốc, Nhật Bản nay đối mặt nghịch lý khi mắc kẹt trong chính những di sản công nghệ từng làm nên thành công.
Tại thị trường Nhật Bản, không phải xe bán tải hay SUV được ưa chuộng mà là N-Box - một thành viên của gia đình Honda với kiểu dáng vuông vức và giá rẻ.
Sau nhiều tháng thi công dự án chống ngập khẩn cấp, đường Võ Chí Công (Hà Nội) đang được hoàn trả mặt đường, trồng lại cây xanh...
Ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, nhà thầu đã tăng cường nhân lực, bố trí tăng ca, tăng kíp, tranh thủ đẩy tiến độ những ngày nắng ráo.
CEO Mark Zuckerberg lần đầu thừa nhận Meta mắc sai lầm trong quá trình tái cấu trúc nhân sự vì AI, đồng thời cảnh báo công ty có thể còn vấp ngã.
Suzuki vừa chính thức giới thiệu mẫu supermoto DR-Z4SM bản 2026, đánh dấu sự trở lại của dòng xe môtô cào cào đường phố hiệu năng cao mang đậm chất thể thao.
EVKey 6.0.4 vừa phát hành đã bị Windows Defender và nhiều phần mềm bảo mật nhận diện là mã độc, khiến cộng đồng người dùng Việt xôn xao.
Maserati Grecale 2027 vừa được nâng cấp nhẹ về thiết kế nhưng thay đổi lớn ở hệ truyền động khi loại bỏ hoàn toàn động cơ 4 xy-lanh, chỉ còn các phiên bản V6.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thân được quý nhân hỗ trợ, sự nghiệp thăng hoa và tài vận có chuyển biến lớn.