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Google Pixel 11 Pro úp mở về tính năng thanh camera mới

Một chi tiết thú vị trong đoạn teaser của Google về Pixel 11 Pro cho thấy thanh camera của mẫu smartphone này có dải đèn led màu sắc ẩn chứa tính năng nào đó.

Tuệ Minh

Google sẽ chính thức ra mắt dòng sản phẩm Pixel năm nay tại một sự kiện diễn ra vào ngày 12 tháng 8. Như thường lệ trước mỗi buổi giới thiệu phần cứng, Google đã liên tục "nhá hàng" về những điều sắp tới.

Hôm nay, hãng đã hé lộ một cái nhìn ngắn về Pixel 11 Pro trong một đoạn video gợi ý về tính năng mới liên quan đến thanh camera.

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Liệu có tính năng nào liên quan đến cụm camera trên Google Pixel 11 Pro?

Một giọng thuyết minh cho biết người dùng thường sử dụng điện thoại để truy cập các dịch vụ của Google như Gmail, Maps, Search, Calendar và Gemini. Điều này hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, tiêu đề của video lại gợi mở về “bước đi hiển nhiên tiếp theo” mà không tiết lộ chi tiết cụ thể nào.

Đoạn clip tập trung vào cụm camera của Pixel 11 Pro, bao gồm ba ống kính – điều vốn đã quen thuộc. Tuy nhiên, bên cạnh các cảm biến này lại xuất hiện một vòng tròn chỉ báo với các màu sắc xoay tròn.

Hình ảnh này gợi nhớ đến biểu tượng bánh xe cầu vồng trên máy Mac, có thể ám chỉ đây là tín hiệu trực quan về một quá trình xử lý nào đó đang diễn ra trên Pixel 11.

Dĩ nhiên, ngoài những suy đoán này, hiện chưa có thông tin cụ thể nào bởi như đã nói, Google vẫn chưa công bố chi tiết thực sự nào. Theo một số tin đồn, Google có thể lấy cảm hứng từ giao diện Glyph của Nothing Phone để cung cấp các thông báo mã màu.

Có lẽ, tính năng này không chỉ đơn thuần là chỉ báo cho việc Gemini đang xử lý dữ liệu trên thiết bị nhằm tạo ra các từ ngữ hoặc hình ảnh có vẻ hợp lý, dù đôi khi chưa thực sự chính xác.

“Bước đi hiển nhiên tiếp theo” có thể liên quan đến thực tế hỗn hợp (mixed reality), nhất là khi Google đang đẩy mạnh vào lĩnh vực này.

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Google Pixel 11 Pro sẽ ra mắt vào ngày 12 tháng 8 tới.

Về những điểm đáng chú ý khác của dòng Pixel 11, các tin đồn cho biết phiên bản Pro sẽ sở hữu màn hình 6,3 inch với độ sáng tối đa lên tới 3.600 nit. Máy dự kiến sử dụng chip Tensor G6. Một danh sách rò rỉ từ nhà bán lẻ tiết lộ thiết bị sẽ có ba tùy chọn màu sắc: hồng-be, xanh rừng và xám-tím nhạt.

Hiện vẫn chưa rõ camera sẽ được nâng cấp ra sao. Trong bối cảnh nhu cầu về RAM, bộ nhớ và chip do AI thúc đẩy đang gây xáo trộn thị trường, nhiều khả năng Pixel 11 và Pixel Watch 5 sẽ có giá cao hơn so với các mẫu năm ngoái.

Dù vậy, màn “nhá hàng” này đã khiến người hâm mộ rất tò mò. Có lẽ chỉ còn vài tuần nữa là chúng ta sẽ biết rõ mọi chuyện.

Màn nhá hàng về Google Pixel 11 Pro cho thấy "có gì đó" ở cụm camera.
Krist Hold/Engadget
#giới thiệu tính năng thanh camera mới #thiết kế cụm camera Pixel 11 Pro #dự đoán tính năng xử lý dữ liệu #xu hướng công nghệ hỗn hợp thực tế #điện thoại Google Pixel ra mắt tháng 8

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