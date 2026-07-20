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Số hóa - Xe

Google vô tình rò rỉ toàn bộ thông tin về Pixel 11

Google vô tình đăng tải toàn bộ dòng sản phẩm Pixel 11 lên Amazon, qua đó tiết lộ giá bán, cũng như mọi thông số sớm hơn một tháng trước ngày ra mắt.

Tuệ Minh

Trước thềm sự kiện ra mắt dòng Google Pixel 11 dự kiến diễn ra vào tháng tới, một rò rỉ lớn trên Amazon đã tiết lộ gần như toàn bộ thông tin về các mẫu điện thoại Pixel sắp ra mắt.

Google đã chính thức xác nhận sẽ giới thiệu “thế hệ thiết bị Pixel tiếp theo”, được cho là dòng Pixel 11, vào lúc 18h ngày 12/8 (giờ ET) tại New York.

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Mọi thông số về dòng Pixel 11 bị Google tiết lộ trên Amazon trước thời điểm ra mắt đúng 1 tháng. Ảnh: Android Authority/Amazon

Đáng chú ý, cho đến nay vẫn chưa có nhiều thông tin rò rỉ về dòng sản phẩm này. Dù đã xuất hiện một số hình ảnh dựng và vài thông tin nhỏ lẻ, nhưng chưa có gì thực sự cụ thể. Tuy nhiên, điều đó đã thay đổi bởi chính Google.

Một rò rỉ mới từ Android Authority đã tiết lộ gần như toàn bộ thông tin về dòng Pixel 11, bao gồm giá bán tại Mỹ, các tùy chọn bộ nhớ, thông số kỹ thuật và nhiều chi tiết khác.

Đây có thể xem là vụ rò rỉ lớn nhất từ trước đến nay về dòng Pixel, khi Google vô tình đăng tải thông tin sản phẩm lên Amazon gần một tháng trước ngày ra mắt chính thức. Trang Android Authority đã nhanh chóng chụp hình lại toàn bộ các nội dung trước khi Google kịp gỡ xuống.

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Mọi màu sắc, giá bán cho mỗi cấu hình đều được tiết lộ chi tiết.

Theo đó, dòng Pixel 11 sẽ tiếp tục gồm bốn mẫu: Pixel 11 tiêu chuẩn, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL và Pixel 11 Pro Fold.

Trong danh sách chính thức, người dùng có thể thấy các màu sắc mới của dòng Pixel cũng như giá bán đề xuất. Có vẻ như Pixel 11 năm nay sẽ có giá khởi điểm 899 USD cho phiên bản tiêu chuẩn với bộ nhớ trong 256GB. Không còn tùy chọn 128GB, đồng nghĩa Google đã nâng bộ nhớ cơ bản lên 256GB, tuy nhiên giá khởi điểm cũng tăng thêm 100 USD.

Theo danh sách, Pixel 11 sẽ có bốn màu: Frost, Pistachio, Hibiscus và Obsidian. Ngoài ra, có thể sẽ có phiên bản 512GB với giá 1.019 USD (theo Droid-Life). Các thông số khác của Pixel 11 tiêu chuẩn bao gồm màn hình OLED 6,3 inch với tần số quét lên tới 120Hz, pin dưới 5.000mAh và camera trước 13MP.

Đối với Pixel 11 Pro, giá bán cũng tăng thêm 100 USD. Như vậy, Pixel 11 Pro sẽ có giá khởi điểm 1.099 USD cho phiên bản 256GB tại Mỹ. Phiên bản 512GB dự kiến có giá khoảng 1.219 USD, trong khi bản 1TB sẽ có giá khoảng 1.449 USD.

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Dòng Pixel 11 và 11 Pro năm nay sẽ tăng bộ nhớ tiêu chuẩn và nâng giá bán thêm 100 USD.

Tương tự Pixel 11 tiêu chuẩn, Pixel 11 Pro dự kiến sở hữu màn hình 6,3 inch với tần số quét lên tới 120Hz. Dung lượng pin sẽ nhỏ hơn một chút so với bản tiêu chuẩn, ở mức 4.850mAh, nhưng được cho là hỗ trợ zoom kỹ thuật số lên tới 120x.

Tuy nhiên, theo một báo cáo khác, Google cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng bộ nhớ năm nay. Phiên bản 256GB cơ bản chỉ được trang bị 12GB RAM, trong khi các bản 512GB và 1TB vẫn giữ nguyên 16GB RAM. Đây là thay đổi so với năm ngoái, khi tất cả các phiên bản Pixel 10 Pro đều có 16GB RAM.

Với Pixel 11 Pro XL, giá khởi điểm dự kiến là 1.299 USD cho bản 256GB, trong khi các bản 512GB và 1TB lần lượt có giá 1.419 USD và 1.649 USD. Tương tự Pixel 11 Pro, bản cơ bản có 12GB RAM, còn các bản dung lượng cao hơn có 16GB RAM.

Về thông số kỹ thuật, Pixel 11 Pro XL dự kiến sở hữu màn hình OLED 6,8 inch với tần số quét 120Hz và pin nhỏ hơn một chút so với năm ngoái, ở mức 5.115mAh. Máy cũng hỗ trợ Wi-Fi 6E (chưa có Wi-Fi 7) cùng Bluetooth 6.0.

Dòng Pixel 11 Pro Fold - Ảnh: Android Authority / Amazon
Dòng Pixel 11 Pro Fold - Ảnh: Android Authority / Amazon

Cuối cùng, Pixel 11 Pro Fold cũng tăng giá như các mẫu điện thoại gập khác trên thị trường. Phiên bản 256GB dự kiến có giá 1.899 USD, còn bản 512GB là 2.019 USD.

Thông số kỹ thuật của Pixel 11 Pro Fold bao gồm màn hình ngoài OLED 6,5 inch với tần số quét 120Hz, pin 4.750mAh và kích thước khi gập là 6,11 x 5,92 x 0,4 inch. Đáng chú ý, dung lượng pin đã giảm so với năm ngoái. Pixel 10 Pro Fold có pin 5.000mAh, trong khi Pixel 11 Pro Fold chỉ còn 4.750mAh.

Google Pixel 10a giá rẻ với cụm camera phẳng hoàn toàn.
Androidcentral/Amazon
#Rò rỉ thông tin dòng Pixel 11 #Giá bán và cấu hình Pixel mới #Thông số kỹ thuật điện thoại Google #Các mẫu Pixel 11 và phiên bản gập #Rò rỉ trước ngày ra mắt

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