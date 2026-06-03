Vụ rò rỉ kỳ lạ nhất lịch sử - Pixel Watch 5 hiện ra từ đáy biển

Thông tin rò rỉ công nghệ gây sốc nhất năm 2026 không phải là iPhone gập, mà là chiếc Pixel Watch 5 sắp ra mắt lại được tìm thấy dưới đáy đại dương.

Ngày nay, việc các tính năng và chi tiết về các thiết bị sắp ra mắt bị rò rỉ trực tuyến nhiều tháng trước khi chúng được phát hành là rất phổ biến. Thông thường, tất cả điều này được thực hiện bởi một số người trong ngành hoặc những người cung cấp thông tin đáng tin cậy như Digital Chat Station và Mark Gurman.

Nhưng chiếc đồng hồ thông minh sắp ra mắt của Google, Pixel Watch 5 , đã bị rò rỉ theo cách điên rồ nhất có thể. Nguyên mẫu của nó được cho là đã được tìm thấy dưới đáy đại dương.

Thật điên rồ khi một thiết bị chưa ra mắt bị rò rỉ lại trồi lên từ đáy biển.

Randy Pitchford, cựu CEO của Gearbox, hôm qua (31 tháng 5) đã đăng trên X rằng bạn của ông đã tìm thấy một chiếc đồng hồ thông minh dưới biển mà họ tin là Pixel Watch 5 .

Randy đã đề cập trong bài đăng của mình rằng bạn anh ấy đã tìm thấy chiếc đồng hồ dưới nước khi đang lặn biển gần đảo St. Martin. Hình ảnh được chia sẻ cho thấy rõ ràng cả "Google" và " Pixel Watch 5 " đều được khắc ở mặt sau của đồng hồ. Điều này đã khiến cả Randy và bạn anh ấy tin rằng đây thực sự là nguyên mẫu của chiếc đồng hồ thông minh sắp ra mắt của Google.

Chiếc đồng hồ không đủ pin để bật nguồn, nhưng nhờ nguồn dự trữ, nó vẫn hiển thị đúng giờ trên màn hình. Thiết bị được tìm thấy cũng có một số chỉ số và tính năng sức khỏe mà Google cung cấp trên đồng hồ thông minh của mình được tích hợp ở mặt sau. Điều này bao gồm các thuật ngữ như cảm biến nhịp tim, 45 mm, UWB (Công nghệ băng tần siêu rộng), EDA, IP68, theo dõi giấc ngủ và SpO2.

Đây là cận cảnh chiếc Google Watch 5 mà Randy Pitchford cho rằng bạn anh ta nhặt nó từ đáy đại dương, gần đảo St. Martin (giữa Pháp và Hà Lan).

Chỉ vài giờ sau khi Randy đăng bài về chiếc đồng hồ trên X, anh ấy đã đăng thêm một bài khác nói rằng anh ấy đã liên lạc được với chủ sở hữu. Bài đăng mới có nội dung: "Nhờ phép màu của internet, giờ tôi đã liên lạc được với chủ sở hữu và chúng tôi đã sắp xếp việc trả lại đồng hồ."

Dù sao thì, việc chiếc Pixel Watch 5 chưa được công bố được tìm thấy dưới nước khi đang lặn biển cũng là một câu chuyện kỳ ​​lạ. Các công cụ AI ngày nay đã trở nên rất tiên tiến, vì vậy việc chụp ảnh một chiếc Pixel Watch 4 và thay đổi tên ở mặt sau thành Watch 5 là rất dễ dàng.

Nhưng đồng thời, cũng cần phải nói thêm rằng Randy Pitchford là một nhân vật có uy tín trên mạng, và khó có lý do nào khiến anh ấy lại đăng một hình ảnh đã qua chỉnh sửa. Hơn nữa, các công ty công nghệ thường thử nghiệm sản phẩm chưa được phát hành của họ trong môi trường được kiểm soát.

Ví dụ, nguyên mẫu Oppo Find X9 Ultra đã bị rò rỉ vài tháng trước khi ra mắt chính thức . Tuy nhiên, nếu tôi không nhầm, đây là lần đầu tiên một nguyên mẫu của sản phẩm chưa được phát hành được tìm thấy dưới nước. Vì vậy, nếu bạn hỏi tôi, tôi sẽ nói rằng hãy xem thông tin này một cách thận trọng, vì rất có thể nó hoàn toàn đúng hoặc hoàn toàn sai.