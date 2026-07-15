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Gói thầu xây dựng hơn 38 tỷ tại Bảo Lâm 3: Xuất hiện tỷ lệ giảm giá sốc?

Ban QLDA ĐTXD khu vực Bảo Lâm vừa mở thầu gói thầu giao thông trị giá hơn 38 tỷ với màn so kè về giá giữa Liên danh Xây dựng Đơn Dương và Công ty Nam Phan.

Đông Anh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bảo Lâm vừa mở thầu gói thầu số 05: Thi công hoàn thiện dự án đường từ QL.55 vào thôn 10 Lộc Nam xã Bảo Lâm 3 thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường giao thông từ QL.55 vào thôn 10, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm (nay là xã Bảo Lâm 3) có tổng mức giá gói thầu được duyệt là 38.458.682.816 đồng.

Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh Lâm Đồng thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bảo Lâm làm chủ đầu tư.

Điều chỉnh tiêu chí nhân sự phù hợp thực tế dự án

Dự án được triển khai trên cơ sở Quyết định phê duyệt số 2382/QĐ-UBND ngày 01/12/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng, xác định quy mô kỹ thuật công trình thuộc cấp công trình giao thông cấp IV. Trên cơ sở kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 71/QĐ-BQLDA ngày 09/06/2026, gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Đáng chú ý, ngày 01/07/2026, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bảo Lâm - Trần Quốc Tuấn đã ký Quyết định số 96/QĐ-BQLDA phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu (E-HSMT) lần 2. Theo quyết định này, tiêu chuẩn đánh giá đối với vị trí chỉ huy trưởng công trường đã được điều chỉnh từ yêu cầu "có kinh nghiệm làm chỉ huy trưởng ít nhất 01 công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III" thành "có kinh nghiệm làm chỉ huy trưởng ít nhất 01 công trình giao thông cấp IV trở lên".

Việc sửa đổi bổ sung này dựa trên tờ trình ngày 30/06/2026 của tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Yên Sơn và báo cáo thẩm định ngày 01/07/2026 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông thủy lợi Lâm Đồng.

Biên độ cạnh tranh kịch tính tại biên bản mở thầu

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận gói thầu đóng mở thầu vào lúc 09:00 ngày 12/07/2026 và hoàn thành mở thầu vào lúc 09:01 cùng ngày với sự tham gia của 02 nhà thầu. Cục diện số liệu giá dự thầu thể hiện những chiến lược tính toán rất riêng biệt của từng đơn vị.

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Biên bản mở thầu. (Nguồn MSC)

Cụ thể, nhà thầu thứ nhất là Liên danh thi công gói thầu số 05, với thành viên đứng đầu là Công ty TNHH Xây dựng Đơn Dương (mã số thuế 5800875810, trụ sở tại xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng). Liên danh này nộp giá dự thầu công bố là 38.069.968.177,4423 đồng, không đề xuất giảm giá. Biên độ chênh lệch giảm so với giá gói thầu là 388.714.638,5577 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 1,01%.

Nhà thầu thứ hai tham gia độc lập là Công ty TNHH Nam Phan (mã số thuế 5800500522, trụ sở tại phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng). Doanh nghiệp này nộp mức giá dự thầu công bố ban đầu lên tới 39.633.063.642,0548 đồng, tức cao hơn giá gói thầu được duyệt 1.563.095.464,6125 đồng. Tuy nhiên, Công ty TNHH Nam Phan đã đính kèm thư đề xuất tỷ lệ giảm giá 3%. Sau khi áp dụng giảm giá, giá dự thầu cuối cùng của đơn vị này hạ xuống còn 38.444.071.732,7931 đồng. Mức giá sau giảm giá này chỉ thấp hơn giá gói thầu tối đa đúng 14.611.083,2069 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 0,038%, thuộc nhóm nhãn tiết kiệm siêu thấp.

Hiện gói thầu số 05: Thi công hoàn thiện dự án đường từ QL.55 vào thôn 10 Lộc Nam xã Bảo Lâm 3 thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường giao thông từ QL.55 vào thôn 10, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm (nay là xã Bảo Lâm 3) vẫn đang trong giai đoạn đánh giá hồ sơ, chưa có kết quả cuối cùng. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ XÉT DUYỆT TRÚNG THẦU

Căn cứ Điều 58 và Điều 61 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15), việc xét thầu đối với gói thầu phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và hỗn hợp gồm ba phương pháp đánh giá. Phương pháp giá thấp nhất xếp hạng thứ nhất cho nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật và có giá thấp nhất sau sửa lỗi, hiệu chỉnh, trừ giảm giá. Phương pháp giá đánh giá dựa trên giá dự thầu cộng các chi phí quy đổi về kỹ thuật, tài chính, thương mại cho cả vòng đời sử dụng. Phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho gói thầu đặc thù, công nghệ cao với quy định điểm kỹ thuật tối thiểu không thấp hơn 70% tổng số điểm. Nhà thầu được xem xét đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ sáu điều kiện: hồ sơ hợp lệ; năng lực và kinh nghiệm đạt; kỹ thuật đáp ứng; sai lệch thiếu không quá 10%; đạt thứ hạng thứ nhất; và giá đề nghị không vượt giá gói thầu được duyệt. Thông báo kết quả lựa chọn phải nêu rõ lý do cụ thể đối với các nhà thầu không trúng thầu.

Theo Điều 29 và Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc đánh giá phải căn cứ vào tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu thực tế. Sau khi đóng thầu, nhà thầu được phép gửi tài liệu làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, tài chính và nghĩa vụ thuế. Về nhân sự và thiết bị, nếu không đạt yêu cầu, nhà thầu được chủ đầu tư cho phép bổ sung, thay thế một lần. Riêng đấu thầu xây lắp trong nước, tổ chuyên gia đánh giá nội dung này dựa trên cam kết tại đơn dự thầu trước, sau khi xếp hạng thứ nhất mới đối chiếu chi tiết tài liệu đính kèm. Nếu không đạt, nhà thầu được làm rõ và thay đổi tối đa hai lần; nếu thất bại sẽ bị loại, bị đánh giá uy tín và khóa tài khoản trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn 3 tháng. Hành vi cố ý kê khai không trung thực bị coi là gian lận, hồ sơ bị loại ngay lập tức và bị xử lý nghiêm. Các sai sót không nghiêm trọng được phép điều chỉnh, định lượng quy đổi ra chi phí để phục vụ mục đích so sánh hồ sơ.

Quy trình đánh giá chi tiết theo Điều 32 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP được thực hiện tuần tự từ kiểm tra tính hợp lệ, đánh giá năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật đến tài chính. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp làm thay đổi thứ tự xếp hạng, nhà thầu sẽ bị loại và bị xử lý về hành vi gian lận. Kết thúc quá trình chấm thầu, tổ chuyên gia có trách nhiệm lập báo cáo đánh giá toàn diện trình chủ đầu tư. Báo cáo phải phản ánh chính xác kết quả chấm thầu của từng hồ sơ, thứ tự xếp hạng, danh sách nhà thầu bị loại kèm lý do cụ thể, cùng nhận xét khách quan về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và đề xuất thương thảo hợp đồng với nhà thầu xếp hạng thứ nhất.

#Dự án xây dựng đường giao thông #Chọn nhà thầu và cạnh tranh giá #Điều chỉnh hồ sơ mời thầu #Quy trình đánh giá hồ sơ dự thầu #Chính sách pháp luật về đấu thầu

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