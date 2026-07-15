Gói thầu xây dựng hơn 38 tỷ tại Bảo Lâm 3: Xuất hiện tỷ lệ giảm giá sốc?

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bảo Lâm vừa mở thầu gói thầu số 05: Thi công hoàn thiện dự án đường từ QL.55 vào thôn 10 Lộc Nam xã Bảo Lâm 3 thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường giao thông từ QL.55 vào thôn 10, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm (nay là xã Bảo Lâm 3) có tổng mức giá gói thầu được duyệt là 38.458.682.816 đồng.

Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh Lâm Đồng thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bảo Lâm làm chủ đầu tư.

Điều chỉnh tiêu chí nhân sự phù hợp thực tế dự án

Dự án được triển khai trên cơ sở Quyết định phê duyệt số 2382/QĐ-UBND ngày 01/12/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng, xác định quy mô kỹ thuật công trình thuộc cấp công trình giao thông cấp IV. Trên cơ sở kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 71/QĐ-BQLDA ngày 09/06/2026, gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Đáng chú ý, ngày 01/07/2026, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bảo Lâm - Trần Quốc Tuấn đã ký Quyết định số 96/QĐ-BQLDA phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu (E-HSMT) lần 2. Theo quyết định này, tiêu chuẩn đánh giá đối với vị trí chỉ huy trưởng công trường đã được điều chỉnh từ yêu cầu "có kinh nghiệm làm chỉ huy trưởng ít nhất 01 công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III" thành "có kinh nghiệm làm chỉ huy trưởng ít nhất 01 công trình giao thông cấp IV trở lên".

Việc sửa đổi bổ sung này dựa trên tờ trình ngày 30/06/2026 của tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Yên Sơn và báo cáo thẩm định ngày 01/07/2026 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông thủy lợi Lâm Đồng.

Biên độ cạnh tranh kịch tính tại biên bản mở thầu

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận gói thầu đóng mở thầu vào lúc 09:00 ngày 12/07/2026 và hoàn thành mở thầu vào lúc 09:01 cùng ngày với sự tham gia của 02 nhà thầu. Cục diện số liệu giá dự thầu thể hiện những chiến lược tính toán rất riêng biệt của từng đơn vị.

Biên bản mở thầu. (Nguồn MSC)

Cụ thể, nhà thầu thứ nhất là Liên danh thi công gói thầu số 05, với thành viên đứng đầu là Công ty TNHH Xây dựng Đơn Dương (mã số thuế 5800875810, trụ sở tại xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng). Liên danh này nộp giá dự thầu công bố là 38.069.968.177,4423 đồng, không đề xuất giảm giá. Biên độ chênh lệch giảm so với giá gói thầu là 388.714.638,5577 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 1,01%.

Nhà thầu thứ hai tham gia độc lập là Công ty TNHH Nam Phan (mã số thuế 5800500522, trụ sở tại phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng). Doanh nghiệp này nộp mức giá dự thầu công bố ban đầu lên tới 39.633.063.642,0548 đồng, tức cao hơn giá gói thầu được duyệt 1.563.095.464,6125 đồng. Tuy nhiên, Công ty TNHH Nam Phan đã đính kèm thư đề xuất tỷ lệ giảm giá 3%. Sau khi áp dụng giảm giá, giá dự thầu cuối cùng của đơn vị này hạ xuống còn 38.444.071.732,7931 đồng. Mức giá sau giảm giá này chỉ thấp hơn giá gói thầu tối đa đúng 14.611.083,2069 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 0,038%, thuộc nhóm nhãn tiết kiệm siêu thấp.

Hiện gói thầu số 05: Thi công hoàn thiện dự án đường từ QL.55 vào thôn 10 Lộc Nam xã Bảo Lâm 3 thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường giao thông từ QL.55 vào thôn 10, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm (nay là xã Bảo Lâm 3) vẫn đang trong giai đoạn đánh giá hồ sơ, chưa có kết quả cuối cùng. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.