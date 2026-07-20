Gói thầu xây 2 trụ sở ở Thạnh Lộc: Sai tên chủ đầu tư trong báo cáo

Vừa qua, Phòng Kinh tế xã Thạnh Lộc đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho một dự án đầu tư công trên địa bàn xã
Cụ thể, ngày 13/7/2026, ông Nguyễn Quốc Nhứt, Trưởng phòng Phòng Kinh tế xã Thạnh Lộc, đã ký Quyết định số 232/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Xây dựng mới, thuộc dự án Xây dựng mới 02 Trụ sở ấp Hòa Bình, ấp Thạnh An
Qua kiểm tra đối chiếu giữa giá dự toán công bố và giá trúng thầu thực tế, khoản chênh lệch giảm giá cho ngân sách nhà nước đạt 18.342.066 đồng
Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn cả không nằm ở con số tiết kiệm mà nằm ở hồ sơ của đối thủ cạnh tranh. Biên bản mở thầu ghi nhận có 2 nhà thầu nộp hồ sơ tham dự
Báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Dương cho thấy, nhà thầu Hưng Thịnh đã bị loại từ các bước đánh giá đầu tiên do mắc phải những lỗi sơ đẳng trên cả ba phương diện bao gồm tính hợp lệ của hồ sơ, năng lực kinh nghiệm và giải pháp kỹ thuật
Cụ thể, nhà thầu này không đáp ứng điều kiện về cấp doanh nghiệp (quy định bắt buộc đối với gói thầu xây lắp quy mô nhỏ)
Đặc biệt, tài liệu hồ sơ ghi nhận những dấu hiệu khiến dư luận băn khoăn về mặt tiến độ thực hiện. Dự án yêu cầu xây dựng mới hoàn toàn cùng lúc 02 trụ sở ấp nhưng thời gian thực hiện toàn bộ hợp đồng quy định chỉ vỏn vẹn trong vòng 60 ngày
Theo các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành, một cấu kiện bê tông cốt thép thông thường cần khoảng thời gian tiêu chuẩn từ 21 đến 28 ngày để đông kết hoàn toàn và đạt đủ 100% cường độ chịu lực trước khi có thể dỡ cốp pha và tiếp tục thi công các tầng hoặc hạng mục phía trên. Việc xây dựng mới các công trình trụ sở bao gồm rất nhiều công đoạn nối tiếp nhau: Từ san lấp mặt bằng, đào móng, đổ bê tông móng, đổ cột, đổ sàn mái, cho đến xây tường, hoàn thiện nội thất và lắp đặt hệ thống điện nước.
Nếu trừ đi tổng thời gian bắt buộc để chờ bê tông các giai đoạn khô và đông kết tự nhiên, quỹ thời gian thực tế còn lại để công nhân thi công là quá eo hẹp, thậm chí bất khả thi đối với các công trình xây mới. Chính sự mâu thuẫn lớn về mặt kỹ thuật này khiến dư luận và giới chuyên môn có quyền đặt dấu hỏi lớn: Liệu có hay không dấu hiệu doanh nghiệp đã âm thầm thi công trước từ lâu, rồi sau đó chủ đầu tư mới tổ chức đấu thầu qua mạng nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ dự án công?
Bên cạnh đó, công tác lập hồ sơ của đơn vị tư vấn cũng bộc lộ sự thiếu cẩn trọng hành chính. Tại văn bản báo cáo đánh giá E-HSDT số 25-04/BC-HD, tên cơ quan địa bàn hành chính của Chủ đầu tư bị nhầm lẫn, lúc ghi là Phòng Kinh tế xã Thạnh Lộc, lúc lại ghi là Phòng Kinh tế xã Tân Hội
Tìm hiểu lịch sử hoạt động, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Phạm Hà Phát được thành lập từ năm 2018, đăng ký quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ
Đáng chú ý, doanh nghiệp này sở hữu mã chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số 00020014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp, với phạm vi hoạt động chuyên môn bao gồm thi công và giám sát thi công các công trình dân dụng - nhà công nghiệp, giao thông (cầu, đường bộ), cùng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
Nhận định dưới góc độ chuyên môn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: "Diễn biến tại gói thầu này xuất hiện nhiều điểm bất thường mang tính hệ thống, đe dọa trực tiếp đến tính pháp lý của toàn bộ dự án.
Trước hết, việc văn bản báo cáo đánh giá nhầm lẫn nghiêm trọng tên Chủ đầu tư (xã Tân Hội thay vì Thạnh Lộc) là lỗi thể thức hành chính không thể chấp nhận
Đặc biệt, sự bất hợp lý về mặt kỹ thuật với tiến độ thi công 60 ngày cho 02 trụ sở xây mới
.CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG ĐẤU THẦU
Điều 16 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định chi tiết 09 nhóm hành vi bị nghiêm cấm nhằm bảo vệ tính công bằng và minh bạch của hệ thống đầu tư công. Nhóm hành vi đầu tiên là Đưa, nhận, môi giới hối lộ, bao gồm việc hứa hẹn hoặc cung cấp lợi ích vật chất, phi vật chất cho người có thẩm quyền, chủ đầu tư để làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. Tiếp theo là hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp, ép buộc chủ đầu tư hoặc bên mời thầu trong việc xác định yêu cầu kỹ thuật hoặc phê duyệt kết quả.
Đặc biệt, hành vi Thông thầu được quy định rất nghiêm ngặt, bao gồm: Thỏa thuận rút đơn dự thầu, thỏa thuận để một bên chuẩn bị hồ sơ cho các bên còn lại, hoặc dàn xếp để một nhà thầu cụ thể trúng thầu. Hành vi Gian lận như làm giả tài liệu về năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự cũng là tiêu điểm bị thanh tra thường xuyên. Ngoài ra, luật cấm tuyệt đối việc Tiết lộ tài liệu, thông tin về hồ sơ mời thầu trước thời điểm phát hành hoặc thông tin chi tiết về báo cáo đánh giá khi chưa công khai kết quả.
Trong bối cảnh năm 2026, khi chính quyền cấp tỉnh trực tiếp quản lý các dự án lớn (không thông qua cấp huyện), trách nhiệm giải trình của các cơ quan chức năng được nâng cao rõ rệt. Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, các hành vi vi phạm này không chỉ dẫn đến việc hủy thầu mà còn bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu trên toàn quốc từ 01 đến 05 năm tùy mức độ, đồng thời có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.