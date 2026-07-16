Công ty CP Xây lắp Khang Hy trúng gói di dời lưới điện hơn 10,4 tỷ đồng

Gói thầu di dời lưới điện được chỉ định thầu rút gọn

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu Thi công xây lắp thuộc công trình Di dời lưới điện đường ĐT.975 đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang năm 2026.

Đây là gói thầu do Công ty Điện lực An Giang tổ chức lựa chọn nhà thầu, thực hiện các hạng mục xây lắp phục vụ công tác di dời hệ thống lưới điện trên tuyến đường ĐT.975.

Theo Quyết định số 1271/QĐ-PCAG ngày 30/5/2026, Công ty Điện lực An Giang phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu nêu trên. Đơn vị được lựa chọn thực hiện là Công ty CP Xây lắp Khang Hy.

Gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Giá dự toán được phê duyệt ở mức 10.425.921.998 đồng, trong khi giá trúng thầu của Công ty CP Xây lắp Khang Hy cũng là 10.425.921.998 đồng.

Như vậy, giá trúng thầu bằng đúng giá dự toán được duyệt, tương ứng mức tiết kiệm cho chủ đầu tư là 0 đồng.

Nguồn MSC

Kinh nghiệm của nhà thầu trong lĩnh vực xây lắp điện

Công ty CP Xây lắp Khang Hy (địa chỉ: Tổ 10, Ấp Tân Bình, Xã Châu Thành, An Giang) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp điện và đã tham gia nhiều gói thầu trên phạm vi cả nước.

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 361 gói thầu, trong đó trúng 120 gói, trượt 226 gói, 11 gói chưa có kết quả và 4 gói thầu bị hủy.

Tổng giá trị các gói thầu doanh nghiệp từng trúng, bao gồm cả vai trò nhà thầu độc lập và thành viên liên danh, đạt hơn 1.000 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực điện lực tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Công ty CP Xây lắp Khang Hy từng tham gia nhiều gói thầu xây lắp chuyên ngành.

Tại Công ty Điện lực Kiên Giang, dữ liệu đấu thầu thể hiện doanh nghiệp đã tham gia 33 gói thầu và đều có kết quả trúng thầu, với tổng giá trị trúng thầu hơn 155 tỷ đồng.

Đối với Công ty Điện lực An Giang, doanh nghiệp này đã tham gia 8 gói thầu, trong đó trúng 4 gói và trượt 4 gói, với tổng giá trị trúng thầu hơn 103 tỷ đồng.

Việc doanh nghiệp có kinh nghiệm tham gia các gói thầu cùng lĩnh vực là một trong những yếu tố được xem xét khi đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu theo yêu cầu cụ thể của từng gói thầu.

Tuân thủ quy định về lựa chọn nhà thầu và công khai thông tin

Trao đổi với phóng viên, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định các trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu.

Theo ông Vũ, tại Điểm c Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu 2023, chỉ định thầu được áp dụng đối với gói thầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật do một đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, theo chuyên gia này, Khoản 2 Điều 43 Luật Đấu thầu 2023 cho phép áp dụng quy trình rút gọn trong một số trường hợp nhằm đáp ứng yêu cầu về tiến độ thực hiện gói thầu.

Tuy nhiên, ông Vũ cho rằng việc áp dụng hình thức chỉ định thầu không làm thay đổi yêu cầu tuân thủ các quy định về trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu. Chủ đầu tư và bên mời thầu vẫn phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các quy định liên quan, trong đó có trách nhiệm công khai thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Theo thông tin được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Quyết định số 1271/QĐ-PCAG được ban hành ngày 30/5/2026, trong khi thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu được đăng tải trên hệ thống vào ngày 10/7/2026.

Việc công khai thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu là một trong những nội dung nhằm bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động đấu thầu, tạo điều kiện để các cơ quan quản lý, tổ chức và cá nhân liên quan theo dõi quá trình thực hiện các gói thầu theo quy định.